Медведев проиграл шестой финал подряд. В Галле Даниил впервые в карьере уступил Бублику

В воскресенье, 22 июня, на турнире ATP-500 в Галле состоялся финальный матч. Участниками решающего поединка на немецком «пятисотнике» стали 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Казахстана, который сейчас находится на 45-й строчке в мужской мировой табели о рангах.

Пути теннисистов к финалу

Медведев на пути к финалу отдал лишь один сет, в полуфинале в игре с Александром Зверевым. Даниэля Альтмайера, Кентена Алиса, Алекса Михельсена Даниил прошёл в двух партиях. Для чемпиона US Open — 2021 в мужском одиночном разряде это 39-й финал в карьере и первый – с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 2024 года.

Безусловно, Медведев не мог не поделиться эмоциями после выхода в финал травяного турнира в Галле.

«Все матчи на турнире очень напряжённые. Когда игры проходят в такой обстановке, как сегодня, они могут сложиться как угодно. Всё очень, очень близко по счёту. Я рад, что мне удалось победить. Было тяжело. Он хорошо подаёт. Но у меня были геймы, в которых удалось его сломать», — сказал Медведев после матча.

А что же Бублик? 45-я ракетка мира на старте соревнований одолел француза Александра Мюллера (6:4, 6:4). В 1/8 финала Александр преподнёс главную сенсацию всего турнира, одержав волевую победу (3:6, 6:3, 6:4) над Янником Синнером. А в четвертьфинале Бублик выбил Томаша Махача — 7:6 (7:2), 6:3. За выход в решающую игру состязаний чемпион Галле-2023 сломил сопротивление серебряного призёра токийской Олимпиады в мужском одиночном разряде Карена Хачанова из России со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4! Таким образом, казахстанский спортсмен пробился в 12-й финал ATP в карьере – первый с марта 2024 года.

Что говорили теннисисты и эксперты в преддверии новой очной битвы

Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Даниила. Впервые он выиграл у Александра на турнире в Санкт-Петербурге в сезоне-2016. Затем Медведев побеждал противника на «Ролан Гаррос» — 2021, на Олимпиаде в Токио летом того же 2021-го, на «Мастерсе» в Торонто 2021 года, в Дубае-2023 и в Мадриде-2024. За все эти матчи Бублик взял лишь один сет — в Торонто-2021.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ И АЛЕКСАНДР БУБЛИК Фото: Daniel Gonzalez/EPA/ТАСС

Перед новым очным сражением с уже знакомым соперником Даниил заявил следующее.

«Если говорить об Александре Бублике, он только что провёл лучший турнир в карьере на «Ролан Гаррос», и это при том, что грунт не его любимое покрытие. Завтра мне придётся выдать лучшую версию себя, если хочу побороться за титул», — цитирует Медведева Punto de Break.

Бублик, в свою очередь, отметил следующее.

«Он, по сути, последний русский, которого я ещё не обыгрывал в своей жизни… Я побеждал всех остальных. Даниил был моим проклятием на протяжении всей карьеры. Но, как однажды сказал мне один мудрый человек: каждый раз, когда ты проигрываешь кому-то, математически ты становишься ближе к победе. Будем надеяться, что завтра — тот самый счастливый день», — сказал Бублик в интервью на корте после полуфинального матча турнира.

Известные эксперты также не могли пройти мимо финального противостояния в Галле. Так, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением о седьмой официальной встрече между Александром и Даниилом.

«У Дани хорошая статистика в поединках с Бубликом. Сам Александр признался, что Медведев — единственный россиянин, которого он не обыгрывал. У него с ним хорошо получается играть. Рада, что Даня сумел выйти в финал — всё-таки больше года не доходил до такой стадии. Наконец-то он разомкнул этот дурацкий замкнутый круг! Была классная победа в полуфинале над Сашей Зверевым: непростой матч, но Даня не расслабился даже после матчбола во втором сете. Очень ждём этого финала. Мне кажется, будет очень интересный матч.

Я думаю, что Даня является фаворитом в финале. Хотя игра Саши Бублика на траве более адаптивна к этому покрытию. Однако все знают, что Даниил игрок такого уровня и характера, который может говорить о ненависти к траве, грунту или ещё чему-то, но всё равно выходить и бороться. Поэтому для победы над Медведевым всегда нужны какие-то экстраусилия. Для Бублика это тоже большой результат. Он выигрывал в Галле. Медведев — фаворит, однако вполне возможно, что будут три сета. Игра Бублика на траве смотрится более ярко, чем Даниила, но Медведев здорово умеет подстраиваться под соперника и разваливать его игру», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский назвал своего фаворита в финальной встрече престижных немецких соревнований.

«Если мы возьмём предысторию, фаворитом финала в Галле является Медведев с семью победами над Бубликом по личным встречам. Ещё у меня большой вопрос, насколько Бублик восстановится после вчерашнего матча — всё-таки он закончил значительно позднее, чем Даниил. У Медведева тоже был тяжёлый и продолжительный поединок, но эти более поздние окончания немного выбивают, потому что там ещё всякие процедуры.

По игре Бублик мне реально понравился. На протяжении последних трёх месяцев это вообще другой теннисист, который реально сейчас на подъёме и очень уверен. Если Александр восстановится, то окажет сопротивление Медведеву. Дане будет непросто в том плане, что Бублик играет в очень рваном темпе. То есть он бьёт, укорачивает, снизу подаёт, на второй подаче рискует — к такому тяжело приспособиться. У Дани преимущество в стабильности. Раньше у Бублика череда ошибок была более выраженной. Сейчас — менее, но по всем прогнозам Даниил — фаворит. Однако матч будет очень сложным», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А российская теннисистка Наталья Вихлянцева назвала титульный поединок между Даниилом и Александром очень долгожданным.

«Мне кажется, для всех зрителей финал между Медведевым и Бубликом очень долгожданный. Для любого теннисного болельщика этот матч — глоток свежего воздуха и веры. Нельзя соврать, что многие считали, что Даниил не вернётся в топ-10. Но его хорошие результаты говорят об обратном, просто бывают спады. В первом матче на этом турнире Медведев играл с Альтмайером. После первого гейма, где Даня сделал брейк, по его взгляду было понятно, что он настроен идти до конца. Мне это нравится. Даже когда Медведев уступил Звереву второй сет, всё равно остался в игре. Он не отвлекался, не было паники и споров с судьёй или тренером. Это вселяет уверенность в него.

Мне кажется, в финале будет качественный теннис. Многие теннисисты вернулись к своим истокам и борются до последнего. У Саши Бублика после «Ролан Гаррос» буст энергии — приятно видеть его игру. Нет ни одного равнодушного теннисного болельщика, который не следит за Бубликом. Многие ждут его матчи. У меня такое ощущение, что сегодня будут побиты рекорды по просмотрам, потому что все следят. Как будто финал Синнера и Алькараса не будет таким популярным, как сегодняшний», — цитирует Вихлянцеву «Чемпионат».

Новая игра

В первом же гейме Даниил воспользовался ошибками оппонента и добрался до брейк-пойнта. Однако реализовать свой шанс наш именитый соотечественник не сумел. Александр рискнул и прекрасно укоротил с форхенда навылет. Затем Медведев уверенно сыграл на своей подаче, и счёт в стартовой партии стал равным — 1:1. Далее никому из спортсменов не удавалось даже подобраться к брейк-пойнтам. Но в восьмом гейме Бублик вцепился в подачу соперника и заработал тройной брейк-пойнт, которым тут же сумел воспользоваться — 5:3. Александр уверенно подал на сет — 6:3 за 27 минут. Статистика партии: 12/8 у представителя Казахстана по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 6/4 – у россиянина.

АЛЕКСАНДР БУБЛИК Фото: Getty Images

Бублик продолжил поддавливать 11-ю ракетку мира. В третьем гейме второго сета Александр вцепился в подачу Даниила и получил два брейк-пойнта. Однако россиянин отвёл все угрозы и повёл со счётом 2:1. Далее игроки удерживали свои подачи. Новые проблемы у Медведева возникли в середине партии: ему пришлось отыгрывать брейк-пойнт в затяжном седьмом гейме. Чемпион US Open — 2021 выстоял в труднейшей ситуации и повёл со счётом 4:3. А в 10-м гейме Даниил заработал сетбол, но не реализовал его. На важнейшем мяче Бублик не дрогнул и филигранно исполнил укороченный, взяв свою подачу — 5:5. В итоге игроки ушли на тай-брейк. Медведев повёл с мини-брейком (2:0) благодаря двойной ошибке Александра. Казалось, что Даниил доведёт начатое до конца, но наш теннисист проиграл два очка в середине «теннисного пенальти». 6:3, 7:6 (7:4) — именно с таким счётом Александр впервые в карьере одолел Медведева и стал двукратным триумфатором соревнований в Галле. Бублик завоевал пятый титул в карьере и с грядущей недели станет 30-й ракеткой мира. Даниил, в свою очередь, проиграл шестой финал подряд. Отметим, что в обновлённом рейтинге ATP Медведев вернётся в десятку сильнейших теннисистов мира и займёт девятую позицию.