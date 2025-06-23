«Я был готов всё бросить». Бублик грозился уйти, а теперь побеждает Синнера и Медведева

Теннису нужен Александр Бублик. Такой Бублик, какого мы видели на турнире в Галле. Сейчас в туре почти не осталось спортсменов, которые столь непосредственно воспринимают игру. Александр — один из них. Наш ответ Нику Кирьосу, если хотите. Да, и наш в том числе. Бублик уже почти 10 лет выступает под флагом Казахстана, но родился-то он в Гатчине.

Не далее как год назад наш герой был 17-й ракеткой мира. Пока что это его личный рекорд. С июня 2023-го по март 2024-го Бублик выдал классный отрезок с тремя победами в четырёх финалах. Однако после Уимблдона, где казахстанский теннисист выбыл в третьем круге, всё сломалось. Александр только и делал, что проигрывал на ранних стадиях всевозможных турниров. На этом провальном отрезке он лишь дважды выбрался в четвертьфинал и постепенно сполз на 82-ю строчку в рейтинге.

«После прошлого Уимблдона и до этого лета у меня был очень тяжёлый период. Я был близок к тому, чтобы всё бросить, потому что теннис не приносил мне удовольствия. Но пообещал тренеру, что продолжу тренироваться и после Уимблдона мы примем решение, брать ли перерыв на несколько месяцев. И вот теперь такое происходит. У меня слов нет», — сказал Бублик в интервью на корте после победы над Даниилом Медведевым в финале Галле.

Вернуть уверенность в своих силах помог титул на «челленджере», который Александр завоевал в Турине в середине мая. Пошумел Бублик и на «Ролан Гаррос», где прошёл Джека Дрейпера и Алекса де Минора, игроков первой десятки (австралиец чуть позже выпал из топ-10), и не справился лишь с Янником Синнером в четвертьфинале. Ну а в Галле уроженец Гатчины провёл турнир всей жизни. Обыграть Синнера очень сложно, особенно если твоя фамилия не Алькарас. Но Александр сумел. Во втором круге он отметился волевой победой в матче с первой ракеткой мира, в полуфинале остановил Карена Хачанова, а потом не пустил к титулу Даниила Медведева.

Благодаря вчерашней победе Бублик поднимется на 30-е место в рейтинге ATP, и это означает, что на Уимблдоне, стартующем через неделю, первая ракетка Казахстана попадёт в посев. Соперники, стоящие выше него в классификации, могут попасться не раньше третьего круга (до которого, впрочем, ещё нужно дойти).

Однако говорить, что Бублик теперь входит в число главных фаворитов Уимблдона, — это всё-таки перебор. Тем не менее Медведев после поражения в финале нашёл в себе силы пошутить на эту тему — мол, Александр в нынешней форме в состоянии обыграть и Синнера, и Алькараса. «Саша, надеюсь, ты попадёшь в часть сетки с Карлосом на Уимблдоне. Может получиться сенсация где-то в третьем-четвёртом круге. Продолжай в том же духе. Надеюсь, на Уимблдоне ты окажешься в части Карлоса или Янника», — сказал Даниил на церемонии награждения.

Бублик не остался в долгу. Он отметил, что до этого ни разу не обыгрывал Медведева, и искренне пожелал чемпиону US Open — 2021 взять ещё как минимум один ТБШ. «Прежде всего, Даниил, мне суждено играть с тобой вечно, и я никогда не выигрывал ни сета в жизни и сегодня рад, что справился. Ты великий чемпион, желаю тебе больших успехов. Побеждать тебя — большая честь для меня. Ты всегда работал со своей командой, выигрывал турнир «Большого шлема», и я желаю тебе ещё большего успеха и ещё больше «Больших шлемов», — сказал Александр.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Чемпионата» объяснил, за счёт чего Бублик так здорово играет на траве. «Игра Бублика больше подходит для травы. Во-первых, его подача очень эффективна на траве. Во-вторых, он не боится играть с лёта. Всё это смотрится на траве. Это не так эффективно на харде, но на траве его игра выглядит приоритетнее».

А член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату» отметил, что Александр в последнее время стал спокойнее. «Прежде всего стоит отметить игру Саши, который за последнее время, сохраняя присущую ему импровизацию и играя остро в решающие моменты, стал в целом спокойнее и более настроенным на победу. Даниил в этом финале не показал своей лучшей игры, но это ни в коем случае не умаляет успеха Саши».

Стоит отметить, что в полуфинале с Хачановым казахстанец, когда игра складывалась не в его пользу, только и делал, что матерился. Но, во-первых, делал он это тихо, так что у судьи не было повода выписывать ему предупреждение, а во-вторых, теннисист себя контролировал и избегал внешних проявлений агрессии в виде сломанных ракеток и прочего. В финале же он не подавал с руки и не ругался ни в воздух, ни в адрес своей команды.

По окончании встречи Александр не сдержал слёз от нахлынувших эмоций.

Александр Бублик — чемпион Галле-2025 Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Трофей ему вручил легендарный Борис Беккер, шестикратный чемпион ТБШ.

Борис Беккер вручает трофей Александру Бублику Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

А на церемонии награждения Бублик и Медведев вели себя как гонщики «Формулы-1» на подиуме.

Даниил Медведев поливает шампанским Александра Бублика после финала Галле-2025 Фото: picture alliance via Getty Images

Бублик и сам почувствовал, что с точки зрения психологии это был самый сложный матч в его карьере. «С ментальной точки зрения это самый сложный матч в жизни, в котором я когда-либо играл. Ранее никогда не побеждал Даниила. Он очень сложный соперник, особенно для моего стиля игры. Сегодня всё сложилось эмоционально и физически. Это одна из важнейших побед в моей карьере. Очень рад находиться здесь и наслаждаться моментом», — сказал Александр на корте.

С точки зрения статистики финал также получился любопытным. Бублик завоевал пятый титул, в том числе второй на уровне ATP-500. Первый свой «пятисотник» казахстанский теннисист взял в том же Галле, только два года назад. Тогда в решающем матче он обыграл Андрея Рублёва, другого россиянина.

Кроме Бублика, «пятисотники» в мужском туре выигрывал лишь один представитель Казахстана, а именно Андрей Голубев. До 2008 года Голубев выступал под флагом России, а в 2010-м стал чемпионом турнира в Гамбурге. Также интересно, что в Галле у Александра потрясающая статистика с представителями топ-25 мирового рейтинга — девять побед в девяти матчах! А в последних 16 матчах Бублик одержал 14 побед (с учётом «челленджера» в Турине).

Также вчерашний титул позволил Александру присоединиться к крутой компании в лице Роджера Федерера, Евгения Кафельникова и Томми Хааса. Теперьтолько эти четверо теннисистов побеждали в финале Галле не менее двух раз. На счету Хааса и Бублика по два титула, у Кафельникова – три трофея, ну а Федерер с его 10 выигранными финалами вне досягаемости.

Титулы в Галле (не менее двух)

Ещё стоит отметить, что вчера сразу два теннисиста вошли в число игроков, выигравших не менее двух травяных «пятисотников» (с 2009 года). Один из них — Бублик, а другой — Алькарас, который менее чем через час после финала в Галле завоевал титул в Лондоне.

Титулы на травяных турнирах ATP-500 (не менее двух)

Теннисист Титулы Роджер Федерер 3 (Галле — 2015, 2017, 2019) Маттео Берреттини 2 (Лондон — 2021—2022) Фелисьяно Лопес 2 (Лондон — 2017, 2019) Энди Маррей 2 (Лондон — 2015—2016) Александр Бублик 2 (Галле — 2023, 2025) Карлос Алькарас 2 (Лондон — 2023, 2025)

Отметили триумф Бублика и в соцсетях. «Победить Янника Синнера и выиграть турнир — это достижение, монополизированное в последнее время Карлосом Алькарасом. Именно поэтому я так рад за Александра Бублика. Нереальное выступление на этой неделе», — написал журналист Скотт Барклай в X.

«Александр Бублик… Претендент на Уимблдон? Или мы раздражаем теннисных богов одним лишь упоминанием этого? Он побеждает Синнера и одерживает свою первую победу над Медведевым – с седьмой попытки, чтобы выиграть Галле. Никакой противоречивости в его реакциях на этот раз», — задаётся вопросом и рассуждает далее журналист Стив Тиньор.

«Честно говоря, я не был поклонником яркого образа Бублика. Мне всегда казалось, что всё это притворство. Но когда он становится настоящим, говорит, что был близок к тому, чтобы бросить теннис, а потом понимает, что ему ещё есть что дать этому виду спорта — трудно не болеть за него. Вперёд!» — порадовался за теннисиста журналист Бастьен Фашан.

А бывшая четвёртая ракетка мира Брэд Гилберт заявил, что Бублик может быть опасным соперником на Уимблдоне — как и Маркета Вондроушова, которая два года назад выиграла травяной ТБШ, а вчера завоевала титул на «пятисотнике» в Берлине. «Какие мощные попытки от Бублика и Вондроушовой. Оба могут быть опасными на Уимблдоне», — написал Гилберт.