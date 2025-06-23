Уимблдон проходит на старейшей арене мира. Там безумно круто, но попасть может не каждый

С 30 июня по 13 июля состоится Уимблдон – третий в сезоне турнир «Большого шлема», хотя предварительные баталии на британских травяных кортах можно будет увидеть уже на этой неделе в квалификации.

Ведущие теннисисты мира постепенно съезжаются во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Что нужно знать о месте проведения легендарного мэйджора в юго-западном пригороде Лондона?

Уимблдон — старейший теннисный турнир, впервые состоявшийся в 1877 году. Этот «Шлем» проходит на траве, что делает игру более быстрой и зрелищной. Данное покрытие требует особого ухода и является менее распространённым в теннисе по сравнению с хардом и грунтом, но в то же время Уимблдон остаётся самым популярным и узнаваемым мэйджором в мире по сравнению с остальными.

Главная особенность Уимблдона – уважение к давним традициям. Пожалуй, самой известной из них является строгий дресс-код: все участники должны быть одеты в белое. Архаично по нынешним временам, однако организаторы не собираются менять устоявшееся правило.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета Фото: Historic England Archive/Getty Images

Место проведение Уимблдона тоже не менялось с момента основания. Все розыгрыши с 1877 года проходят во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета. Это кардинально отличает Уимблдон от других «Шлемов». Australian Open в разное время проводился в пяти городах Австралии (Мельбурн, Сидней, Аделаида, Брисбен, Перт) и даже пару раз заезжал в Новую Зеландию (Крайстчёрч, Гастингс). US Open проводился в Ньюпорте и Филадельфии, а также в различных небольших городах штата Нью-Йорк. «Ролан Гаррос» всегда базировался в Париже, но игрался на разных аренах.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (All England Lawn Tennis and Croquet Club, AELTC) основан в 1868 году. Первые теннисные корты там построили в 1875-м. На базе клуба дважды проводился олимпийский теннисный турнир – в 1908 и 2012 годах.

Реконструкция Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 1922 году Фото: Topical Press Agency/Getty Images

В 1922 году клуб расширился на территорию в 17 га с 19 кортами и отчасти поменял месторасположение, но остался в административной зоне Уимблдона – в юго-западной части Лондона. Во Всеанглийском клубе есть 375 постоянных и 70 почётных членов, которые пользуются всеми привилегиями, а также 120 временных с правом играть на здешних травяных кортах. Для членства в клубе нужно пройти сложную процедуру рекомендаций от четырёх постоянных членов и утверждений или стать чемпионом Уимблдона в одиночном разряде. Последний путь не самый простой – за последние 20 лет травяной «Шлем» в мужском одиночном разряде выигрывали только представители «Большой четвёрки» Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей, а в 2023 году к ним присоединился Карлос Алькарас. У девушек в плане победительниц больше разнообразия, однако основное расширение клуба в любом случае происходит не за счёт профессиональных игроков.

В последнюю пятницу перед Уимблдоном члены клуба наравне с участниками заказывают корты, где они могут поиграть вместе со звёздами тенниса. Готовиться к турниру на площадках клуба имеют право только чемпионы прошлых лет, в этом году таковыми из действующих игроков являются Карлос Алькарас и Новак Джокович у мужчин, а также Елена Рыбакина, Петра Квитова, Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова у женщин.

Президентом Всеанглийского клуба с 1969 года является герцог Кентский Эдвард. Он продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на преклонный возраст – 89 лет. Хотя представительские функции на протяжении последнего десятилетия делегированы принцессе Уэльской Кэтрин (более известной как Кейт Миддлтон). Именно она ежегодно вручает титул чемпионам Уимблдона на Центральном корте.

Принцесса Кэтрин вручает чемпионский кубок Уимблдона Карлосу Алькарасу Фото: Francois Nel/Getty Images

Традиционализм Уимблдона лишний раз подчёркивают названия арен турнира. Им не присваиваются имена знаменитых теннисистов, как на остальных «Шлемах». Всё предельно просто: от №1 до №19. Нет только №13, место которого занимает Центральный корт – главная площадка турнира вместимостью 15 тысяч зрителей.

Изначально его открыл король Георг V в 1922 году. На нём могли присутствовать 10 320 зрителей, никакой защиты от дождя не было предусмотрено. Зато всегда имелась так называемая «Королевская ложа» на 74 места. В ней могут сидеть только члены королевских семей Великобритании и других стран. До 2003 года теннисисты кланялись им перед матчами, однако позже ритуал отменили. Поклона удостаивалась только королева Елизавета II в 2010-м. Роджер Федерер и Фабио Фоньини в 2012 году в виде исключения решили поклониться тогдашнему принцу Уэльскому Чарльзу, нынешнему королю Великобритании Карлу III. Щепетильные британцы на Уимблдоне предпочитают ничего не менять, но в 2009 году всё-таки поставили на Центральном корте раздвижную крышу для защиты от дождя. Это погодное явление слишком часто срывает матчи в Лондоне, так что в XXI веке деваться им было некуда.

Крыша на Центральном корте сдвигается в случае необходимости Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Корт №1 – второй по значимости на турнире и вмещает 12 345 человек. Раньше он примыкал к Центральному, но в 1997 году был снесён и заменён новой отдельной ареной. Это решение выглядело слишком революционным для Уимблдона и вызвало большую критику. Считалось, что корт №1 в изначальном виде обладал уникальной атмосферой и богатейшей историей, однако без инноваций не может обойтись даже архаичный британский мэйджор.

Вместимость этой площадки увеличили почти в полтора раза благодаря реконструкции, а в 2019-м здесь поставили раздвижную крышу для защиты от дождя. Сейчас уже мало кто вспоминает о былой славе корта №1, который по условиям вполне сопоставим с Центральным.

Корт №1 на Уимблдоне Фото: Patrick Smith/Getty Images

Корт №2 замыкает топ-3 по важности на Уимблдоне. Он рассчитан на 4000 зрителей и не имеет раздвижной крыши, но славится своей необычной историей. Его называют «кладбищем чемпионов», поскольку многие бывшие первые ракетки мира и победители Уимблдона с завидным постоянством проигрывали здесь малоизвестным соперникам. Ивонн Гулагонг, Джон Макинрой, Джимми Коннорс, Андре Агасси, Пит Сампрас, Мартина Хингис, Серена и Винус Уильямс – неполный список легенд, которые сразу же оступались, стоило только перевести их матчи на данную площадку.

Например, американец Агасси в 1996-м проигрывал соотечественнику Дагу Флеку, который был максимум 108-й ракеткой мира. Семикратный чемпион Уимблдона Сампрас в 2002-м отдал матч швейцарцу Жоржу Бастлю, лучший результат которого – 71-е место в рейтинге ATP.

Пит Сампрас на «проклятом» корте №2 Уимблдона в 2002 году Фото: Al Bello/Getty Images

Все остальные корты Уимблдона могут вместить до 2000 человек. Их отличительная характеристика – отсутствие электрического освещения. Из-за этого матчи приходится заканчивать с наступлением темноты. Исключением являются корты с раздвигающейся крышей, на которых можно играть до 11 часов вечера по лондонскому времени. Уимблдон является самым проблемным турниром «Большого шлема» в плане переноса матчей. В Лондоне регулярно идут дожди, что приводит к вынужденным паузам. Отсутствие света усугубляет ситуацию – игры часто переносятся на следующий день, поскольку их нельзя доигрывать вечером. Первая неделя является особенно мучительной для теннисистов с низким рейтингом, которые вынуждены выступать на второстепенных аренах.

Все 19 кортов Уимблдона в сумме вмещают 39 000 зрителей. Попасть на территорию Всеанглийского клуба во время турнира довольно сложно, это удаётся сделать и близко не всем желающим. 10% от общего количества билетов распространяется среди членов клуба, спонсоров, участников и гостей турнира, многочисленного обслуживающего персонала. Рядовые болельщики, желающие приобрести билеты через интернет, обязаны зарегистрироваться на специальном сайте Ticketmaster, после чего компьютер случайным образом выбирает счастливчиков. Только 15-20% зарегистрированных в конечном счёте получают столь вожделенные билеты.

Ещё есть вариант постоять в очереди к кассам Всеанглийского клуба, которые работают с 9:00 до 17:00. Но нужно приходить с вечера предыдущего дня и ночевать на улице, поскольку людской поток достигает нескольких километров. Необходимо брать с собой палатки, спальные мешки, запас еды и напитков. В 6:00 стюарды всех будят и заставляют убирать ночное снаряжение, а через полтора часа начинают выдавать карточки с номером в очереди. Один человек может купить не более одного билета. Настоящий ад для любителей тенниса, поскольку поздние номера могут отстоять в очереди и в конечном счёте узнать, что мест на Центральный корт (стоимостью до £ 200) или корт №1 (до £ 100) нет, поэтому придётся довольствоваться билетами на второстепенные площадки.

Знаменитостям и людям со связями легко попасть на Уимблдон, чего не скажешь о простых смертных. Но если они это сделают, то смогут почувствовать себя элитой. Например, попробовать знаменитую клубнику со сливками – едва ли не главный символ турнира.

Продавать порционную клубнику стали с 1953 года, а добавлять к ней сливки и сахарную пудру – с 1970-го. Ягоду выращивают не в теплицах, а на грунте недалеко от Лондона в графстве Кент. Собирают её ранним утром, после чего доставляют во Всеанглийский клуб к 9:00. Для посетителей турнира используются сорта «Эльсанта» и «Соната», а гости «Королевской ложи» наслаждаются «Джубили» Одна порция насчитывает ровно 10 ягод. С 2010 года она стоила £ 2,5, но в 2025-м цена поднимется до £ 2,7. От «заморозки» решили отказаться из-за инфляции в Великобритании. При этом повышение довольно лояльное и составляет всего 8%, хотя за 15 лет продукты питания в стране подорожали примерно на 40%.

Знаменитая клубника на Уимблдоне в этом году подорожает впервые за 15 лет Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Уимблдон также славится крюшоном с использованием ликёра Pimms. В него добавляются кусочки свежего огурца и клубники, дольки яблока или апельсина, листики мяты, а дополняют всё это лимонадом. Стоимость крюшона составляет £ 8. Подсчитано, что за две недели турнира гости употребляют до 170 тысяч порций клубники (для этого нужно 34 т клубники и 10 000 л сливок), 320 тысяч бокалов крюшона Pimms, до 30 тысяч бутылок шампанского Lanson, 110 000 пинт (1 пинта = 0,57 л) разливного пива Stella Artois.

Как видно, на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета есть обилие спиртных напитков, но каждому зрителю также разрешено принести с собой 0,5 л пива или вина не в стеклянной таре. Попасть на Уимблдон большинству людей очень сложно, однако в случае успеха впечатления определённо останутся непередаваемыми.