Павлюченкова отыграла 6 матчболов на старте Истбурна! А Сафиуллин победил впервые с марта

В теннисе началась одна из самых важных, ответственных и волнительных недель – та, что предваряет Уимблдон. И свою подготовку к травяному «Шлему» в понедельник, 23 июня, продолжили Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Роман Сафиуллин.

Стартовал этот игровой день матчем Екатерины Александровой (№18) и Белинды Бенчич (№37) в Бад-Хомбурге. Девушки провели друг с другом восьмой матч, и россиянка выходила за тем, чтобы сравнять счёт личных встреч со швейцаркой.

Важно сказать, чем интересен «пятисотник» в Бад-Хомбурге, кроме его положения в календаре. Появился этот турнир совсем недавно, в 2021 году. За это время его выиграли Анжелика Кербер, Катержина Синякова, Каролин Гарсия и в том сезоне – Диана Шнайдер.

И если Александрова в том году выступала в Бад-Хомбурге, то Бенчич приехала на этот турнир впервые. Однако долгим выступление Белинды не выдалось. Как минимум из-за того, что прошлый матч она провела больше месяца назад, в Риме, где в стартовой встрече снялась. И, нельзя не сказать, хороша была в поединке в Бад-Хомбурге Екатерина.

Первую партию Александрова взяла с четвёртого сетбола, но при этом весьма оперативно – за 33 минуты и со счётом 6:1. На старте второго сета девушки не успели и гейма провести – матч прервали из-за дождя. Через час спортсменки вернулись на корт, и Екатерина хоть и с небольшими трудностями, но всё же завершила встречу в свою пользу – 6:1, 6:2. Совсем ничего не клеилось у Бенчич, заметно сказалось отсутствие игровой практики. Во втором круге россиянка встретится с Марией Саккари.

Сразу после этого на корте в Бад-Хомбурге состоялся ремейк прошлогоднего финала, в котором Диана Шнайдер (ныне №12 рейтинга) переиграла Донну Векич (№22). Кроме того, что теннисистки вновь пересеклись на этом турнире, они ещё и встретились друг с другом на второй неделе подряд: в прошлый вторник россиянка переиграла хорватку на старте «пятисотника» в Берлине (6:2, 6:4).

До этого матча Векич два турнира кряду уступила в первом круге, подкопила спортивную злость и всю её выдала в реванше со Шнайдер. В первом сете Донне удалось сделать лишь один брейк, во втором – два, но этого в поединке с Дианой было достаточно. Хорватка всегда играла первым номером, регулярно рисковала на второй подаче и, хорошо чувствуя мяч, действовала глубоко и мощно.

Диана Шнайдер с трофеем в Бад-Хомбурге в 2024 году Фото: Robert Prange/Getty Images

Шнайдер же периодически переговаривалась со своим тренером Карлосом Мартинесом, разводила руками и в хорошие периоды включала дропшоты с уверенными подачами. Но всё же слишком пассивна в этом матче оказалась Диана, из-за чего и потерпела поражение со счётом 3:6, 3:6.

В рейтинге Шнайдер опустится минимум на 15-ю строчку. При этом по ходу недели Крейчикова, Касаткина, Александрова или Остапенко могут сдвинуть Диану ещё ниже. А Векич дальше в Бад-Хомбурге сразится с Линдой Носковой.

Ещё одной россиянкой, выступившей сегодня в Бад-Хомбурге, должна была стать Людмила Самсонова, однако она снялась, а вместо неё в сетку прошла лаки-лузер Вероника Кудерметова (№43). Ей предстояло впервые в карьере побороться с квалифаером Катержиной Синяковой (№78).

Первый сет выдался очень близким по силам и напряжённым. В начале партии они обменялись брейками, однако всё решили на тай-брейке, где Синякова нервничала, ругалась, но спасалась хорошими подачами. Стартовый сет со счётом 7:6 (7:4) забрала Катержина.

Во второй партии вновь равным образом распределялись силы, однако в самый последний миг, в двух шагах от тай-брейка, Кудерметовой не хватило выдержки, и Синякова при 6:5 сделала победный брейк.

Параллельно в Истбурне проходит турнир серии WTA-250, где в этот понедельник свой первый матч за месяц провела Анастасия Павлюченкова (№53). Ей в соперницы досталась Виктория Томова (№81), которой два года назад в квалификации Линца россиянка уступила.

И какой же непростой поединок провели девушки! 2,5 часа, море волнения и масса нереализованных матчболов. Но обо всём по порядку.

Павлюченкова начала эту встречу первым номером – была активна, позитивна и взяла стартовый сет со счётом 6:1. Во второй партии до последнего Анастасия была стойкой. Ровно до момента, когда при счёте 5:4 нужно было подать на матч. Несколько возможностей россиянка не реализовала из-за невынужденных и довела дело до тай-брейка, а Томова включилась, заиграла как никогда агрессивно и перевела поединок в решающую партию.

Этот матч, в общем-то, не мог завершиться как-то иначе: Павлюченкова уступала 1:6, отыграла шесть матчболов Виктории и закрыла встречу в свою пользу с итоговым счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Для Анастасии это первая победа с начала мая (первый круг Рима). Дальше у россиянки – второй круг с Софьей Кенин или Кимберли Биррелл.

После Павлюченковой в Истбурне сыграла Анна Блинкова (№69). Она сразилась с Мари Боузковой (№47). Для девушек этот поединок стал пятым – до этого между ними был равный счёт (2-2).

По традициями этого игрового дня Блинкова тоже сыграла трёхсетовый матч. Правда, не такой затяжной и непредсказуемый, как Павлюченкова до неё. Первую партию Анна взяла со счётом 6:4, вторую уступила (2:6), и пришлось побороться в третьей. Самый напряжённый гейм выдался при счёте 3:2 после того, как Боузкова сделала обратный брейк. Несколько раз девушки играли при «ровно», и мини-партию всё же забрала Мари. Но, кажется, в этот момент чешка оставила все силы. Концовка партии уже полностью прошла под диктовку Блинковой, и завершилась она со счётом 6:3.

Состоялся в понедельник и мужской матч – Роман Сафиуллин (№75) в первом круге турнира серии ATP-250 на Мальорке сразился с Александром Мюллером (№40). До этого россиянин уже переигрывал француза. Случилось это два года назад на «Мастерсе» в Париже.

Примерно по тому же сценарию прошла новая встреча Романа и Александра. Как минимум первый круг, как и два года назад, Сафиуллин взял на тай-брейке – 7:6 (7:5). На протяжении всего матча шла подача, легко реализовывались брейк-пойнты и предпринимались попытки действовать агрессивно. Это, к сожалению, сказалось и на количестве невынужденных: 22 у Романа и 24 – у Александра. При этом в розыгрышах россиянин был чуть более стойким и удачливым.

Это помогло Сафиуллину забрать напряжённый матч за 1 час 55 минут, и с итоговым счётом 7:6, 7:5. Роман прервал серию из пяти поражений и выиграл встречу впервые с марта. Дальше – поединок с Хамадом Меджедовичем.

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