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Квалификация Уимблдона-2025: сетки, с кем играют Эрика Андреева, Качмазов, Котов, Захарова, Корнеева, Селехметьева

Эрика Андреева попробует пробиться на свой второй Уимблдон: все россияне в квалификации
Александр Насонов
Квалификация Уимблдона-2025
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В женском отборе выступят семь наших теннисистов, а в мужскую сетку попали Котов и Качмазов.

С 30 июня по 13 июля в Лондоне пройдёт Уимблдон, единственный травяной турнир «Большого шлема». На неделе, начавшейся 23 июня, состоятся квалификационные матчи в мужской и женской одиночных сетках. Сыграют в отборе и российские теннисисты и теннисистки. В мужской квалификации выступят два представителя России, а в женской — семь наших девушек.

Одним из двух россиян в мужской сетке отбора стал Алибек Качмазов, 183-я ракетка мира. Качмазов уже дважды пробовал пробиться в основу на ТБШ, но пока ни разу не проходил квалификацию. На Australian Open — 2025 Алибек остановился во втором круге отбора, на «Ролан Гаррос» этого года — в первом.

В этот раз первым соперником россиянина стал Марко Трунгеллити, 152-й номер рейтинга ATP. Если Качмазов прошёл бы аргентинца, то в полуфинале квалификации мог бы сыграть либо с португальцем Жайме Фарией, 11-м номером посева, либо с Жомбором Пирошем из Венгрии. А в финале отбора вероятной была бы встреча с литовцем Вилюсом Гаубасом (22).

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Павел Котов, бывшая 50-я ракетка мира, в последнее время выступает неудачно и вынужден проходить квалификацию на ТБШ. В настоящее время Котов занимает лишь 214-е место в мировой классификации. В прошлом сезоне Павел дебютировал в основной сетке Уимблдона и покинул турнир после первого же матча. А лучшим его результатом на мэйджорах является выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024.

Первым соперником Котова в отборе Уимблдона стал Николас Харри, экс 16-й номер рейтинга ATP. Сейчас Харри, получивший 32-й номер посева, идёт 145-м. Во втором круге Павел в случае победы сыграл бы с победителем противостояния Йозеф Ковалик (Словакия) — Антуан Эскоффье (Франция), а в финале был бы возможен поединок с чехом Далибором Сврчиной (15).

Есть в квалификации и некоторые более-менее известные имена. Посев отбора возглавил Мартон Фучович. Четвертьфиналист Уимблдона-2022 Кристьян Гарин получил восьмой номер, Тьяго Уайлд — 12-й, Николоз Басилашвили — 16-й. Ветеран Адриан Маннарино оказался посеян 18-м, а Маттео Джиганте, который во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 сенсационно победил Стефаноса Циципаса, получил 23-й номер.

Уимблдон-2025. Квалификация. Мужчины. Турнирная сетка

Из семи россиянок, попавших в женскую квалификацию Уимблдона-2025, в посев попали только две. Одна из них — Анастасия Захарова (4), 94-я ракетка мира. На Australian Open 2024 года Захарова с первой попытки дошла до третьего круга на ТБШ, и пока это единственное её выступление в основной сетке мэйджора. Соперницей Анастасии в первом раунде отбора станет Лизетт Кабрера из Австралии, 205-й номер рейтинга WTA.

Если Захарова выйдет в полуфинал, то может там сыграть с соотечественницей. Для этого нужно, чтобы 220-я ракетка мира Екатерина Макарова победила румынку Ану Богдан, располагающуюся на 247-й строчке. Макарова пока не играла в основе на ТБШ. Та теннисистка, которая из этой части сетки выйдет в финал квалификации, может сразиться там с чешкой Терезой Валентовой (18).

Эрика Андреева, сестра Мирры, получила 11-й номер посева в отборе на Уимблдон. Андреева-старшая, занимающая 106-е место в рейтинге WTA, на старте квалификации выйдет на корт с французской теннисисткой Селеной Яничиевич, 225-й ракеткой мира. Эрика пока не проходила дальше второго круга на ТБШ. Именно такой результат она показала год назад, когда впервые выступила в основной сетке Уимблдона. Если Андреева выйдет в полуфинал отбора, то сыграет там либо с австралийкой Мэддисон Инглис, либо с Петрой Мартич из Хорватии. А в финале квалификации вероятна встреча с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Дарьей Сэвилл (Гавриловой), 31-й сеяной.

Эрика Андреева

Эрика Андреева

Фото: Graham Denholm/Getty Images

145-я ракетка мира Оксана Селехметьева во второй раз попробует пробиться в основную сетку Уимблдона. Год назад она остановилась во втором круге отбора. Селехметьева уже трижды играла в основных сетках ТБШ, но пока у неё три поражения в трёх матчах первого круга. Первым соперником Оксаны в квалификации Уимблдона-2025 станет британка японского происхождения Юрико Лили Миядзаки, получившая уайлд-кард в квалификацию. В настоящее время Миядзаки занимает 251-е место в мировой классификации. Теннисистка, которая выиграет этот матч, в полуфинале отбора может выйти против белоруски Александры Саснович (12). А в решающем матче квалификации не исключена встреча с Дарьей Семенистой (26) из Латвии.

176-й номер рейтинга WTA Елена Приданкина ещё не играла в основных сетках ТБШ. Пока у неё два поражения в первых кругах квалификации — на Australian Open и «Ролан Гаррос» этого года. Отбор на Уимблдон Приданкина начнёт матчем с австралийкой Присциллой Хон (30). А в финале Елена может сыграть с 18-летней канадкой Викторией Мбоко (6), прогрессирующей в последнее время. Мбоко сейчас занимает 96-е место в рейтинге. В начале этого года у неё была серия из 20 побед — пусть на «челленджерах», но всё же.

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Алина Чараева также попробует пробиться на свой первый мэйджор. Чараева, 184-я ракетка мира, в первом круге квалификации Уимблдона будет противостоять немецкой теннисистке Моной Бартель, располагающейся 11 строчками ниже. Дальше возможны встречи с сеяными: в полуфинале — с Диан Парри (17), в финале — с Антонией Ружич (8).

Наконец, двукратная чемпионка юниорских ТБШ бывшая первая ракетка мира в соответствующей категории Алина Корнеева начнёт квалификацию матчем с Ребекой Масаровой (14) из Швейцарии. Корнеева пока лишь раз выступала в основной сетке на мэйджоре. На Australian Open — 2024 россиянка дошла до второго круга. Если Алина пройдёт два круга отбора на Уимблдоне, то в финале квалификации может пересечься с аргентинкой Марией Карле (20).

Стоит отметить, что первый номер посева в квалификации Уимблдона-2025 получила сенсационная полуфиналистка «Ролан Гаррос» Лоис Буассон. Вынуждена пробиваться через отбор и чемпионка US Open — 2019 Бьянка Андрееску. Если Буассон и Андрееску победят в первом круге отбора, то в полуфинале сыграют друг с другом.

Уимблдон-2025. Квалификация. Женщины. Турнирная сетка

Квалификация Уимблдона пройдёт с 23 по 26 июня. Соревнования в основной сетке начнутся 30 июня и закончатся 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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