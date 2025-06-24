Мирра может взлететь в топ-3, а Медведев — упасть на 14-е место. Расклады перед Уимблдоном

Травяной сезон, являющийся самым коротким в теннисе, стремительно движется к своей кульминации – Уимблдону. До старейшего турнира в этом виде спорта осталось меньше недели – и это речь про основную сетку, так как квалификация уже стартовала. А на прошедшей неделе состоялись достаточно крупные соревнования («пятисотники») в Галле, Лондоне и Берлине. Первые два были мужскими, а турнир в столице Германии – женским. В новой части «Табели о рангах» мы рассмотрим основные перемены в рейтингах по итогам этих соревнований и перспективы российских игроков в ближайшие недели.

Медведев вернулся в десятку и чуть-чуть не дотянулся до топ-8

Главным итогом недели для российского тенниса стало возвращение Даниила Медведева в первую десятку рейтинга. Не то чтобы он вылетел оттуда очень давно – нет, прошло всего полтора месяца (с 5 мая) – но всё же топ-10 зачастую воспринимается как некий условный рубеж между теннисистами самого высокого класса и чуть менее элитным эшелоном. Как минимум с этой точки зрения, в плане самоощущения и уверенности в себе – быть в десятке лучших для Медведева наверняка важно.

Кстати, в прошлый раз он вылетал из десятки в самом конце января 2023-го. Тогда тоже ненадолго, даже меньше чем на месяц – вне топ-10 Даниил находился с 30 января по 19 февраля. И в тот момент у Медведева началась такая мощная серия успешных выступлений, что всего через три месяца, 22 мая, он забрался уже на вторую строчку рейтинга! Дальше россиянин провёл всю остававшуюся часть сезона в ранге третьей ракетки мира и закончил год в этом же статусе. Успешная серия тогда включила в себя четыре титула и один финал за пять турниров, а затем ещё и победу в Риме, на грунтовом «Мастерсе». Сейчас подобных результатов от Даниила вроде бы никто не ждёт, но на фоне долгого отсутствия у него успехов и финал Галле в радость – это был первый титульный матч Медведева больше чем за год, после мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2024.

Если бы он завоевал в Галле титул, то обогнал бы ещё и Хольгера Руне и вернулся в топ-8. Это дало бы Даниилу соответствующий номер посева на Уимблдоне, а вместе с ним и восьмушку сетки, в которой не было бы никого выше него по рейтингу. Теперь же Медведев по посеву уже в четвёртом круге будет идти на кого-то из четвёрки Джокович – Фриц – Музетти – Руне.

ATP. Алькарас подтянулся к Синнеру, Бублик заскочил в последний вагон

В верхней части рейтинга Карлос Алькарас немного подтянулся к Яннику Синнеру. Испанец завоевал титул на «пятисотнике» в Лондоне – второй раз за три года, но после очень раннего вылета в прошлом сезоне, когда проиграл Джеку Дрейперу уже во втором круге. Синнер, напротив, не защитил 500 очков за победу в Галле, выбыв уже в 1/8 финала (то есть во втором круге). В итоге разница между ними сократилась с 2030 до 1130 очков. Отметим, что Янник проиграл Александру Бублику, чемпиону турнира в Галле 2023 года. Бывший россиянин, уже давно выступающий за Казахстан, провёл одну из лучших недель в жизни (на теннисных кортах), обыграв после Синнера Махача, Хачанова и Медведева. Кстати, два года назад Бублик тоже победил по пути к титулу в Галле Синнера, но тогда Янник снялся, уступая со счётом 5:7, 0:2, а сейчас Александр одержал полноценную победу, да ещё и волевую. Ну а благодаря титулу он совершил рывок на 15 мест и в последний момент обеспечил себе посев на Уимблдоне, став 30-м.

Александр Бублик Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Тем временем Джеку Дрейперу хватило полуфинала домашнего турнира в Лондоне, чтобы второй раз за две недели поменяться местами с Фрицем и Джоковичем и получить право возглавить одну из четвертей сетки Уимблдона. Британец набрал 200 очков, добавив сотню относительно прошлого года, а вот американский теннисист сразу после завоевания титула в Штутгарте внезапно проиграл Муте в первом круге Лондона, не защитив четвертьфинал, и потерял те же 100 очков. Этого хватило, чтобы Дрейпер оказался впереди Фрица на 15 очков, а Джоковича – на 20. Сам Новак в этой битве за четвёртую строчку посева никак не участвовал, пропуская все турниры между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном.

Что касается других российских теннисистов, то Андрей Рублёв остался 14-м, а Карен Хачанов поднялся на три строчки, став 19-м. Это может немного облегчить сетку, поскольку 21-24-е номера посева идут в третьем круге на 9-12-е, а 17-20-е – на 13-16-е. С учётом снятия с Уимблдона 15-й ракетки мира Каспера Рууда и 16-й – Артюра Фиса Хачанов может попасть на Пола, Рублёва, Меншика или Серундоло – а с предыдущей строчки в рейтинге шёл бы на Медведева, Шелтона, де Минора или Тиафо.

WTA. Соболенко увеличила отрыв, Мирра упустила шанс войти в топ-5

В женском туре состав финалов на обоих турнирах недели получился таким, что на топ рейтинга не повлиял ровным счётом никак. В Берлине Маркета Вондроушова одолела Ван Синьюй, а в Ноттингеме Маккартни Кесслер выиграла у Даяны Ястремской. При этом по пути к финалу в Германии Вондроушова победила Киз, Шнайдер, Жабер и Соболенко. Победа помогла чешке вернуться в топ-100 – она поднялась на 91 строчку и стала 73-й. Для чемпионки Уимблдона-2023 это было первое успешное выступление после двух травм – руки и плеча.

Мирра Андреева, как и Диана Шнайдер, не смогла улучшить свои позиции в рейтинге. Обе проиграли совсем рано – Мирра в первом же круге, не справившись с Магдаленой Френх и с нервами (6:2, 5:7, 0:6), а Диана — во втором. Если бы Андреева дошла до полуфинала, то попала бы в первую четвёрку рейтинга и посева на Уимблдоне, а так она будет седьмой. Шнайдер же осталась 12-й.

Диана Шнайдер Фото: Mathias Schulz/Zuma/ТАСС

Соболенко тем временем добавила ещё немного очков (а именно 87), дойдя до полуфинала Берлина – год назад она снялась с четвертьфинала с Анной Калинской из-за травмы, а затем и Уимблдон пропустила. Вторая же ракетка мира Кори Гауфф не защитила полуфинал, вылетев уже после первого матча, и теперь у неё на 184 очка меньше, чем неделей ранее. Разрыв между ней и Ариной составляет 3741 очко, при этом американке ещё нужно защищать четвёртый круг на Уимблдоне. Так что до крупных американских турниров в августе Соболенко с вершины точно никто не сдвинет.

Отметим, что Калинская упала на 12 мест, не защитив финал Берлина – она проиграла в квалификации этого турнира Элле Зайдель – и стала 40-й ракеткой мира, в последний момент лишившись посева на Уимблдоне. Сеяными на травяном «Шлеме» будут лишь четыре россиянки: Андреева (7), Шнайдер (12), Александрова (18) и Самсонова (19). Екатерина, кстати, ту неделю в принципе пропускала, но 23 июня успешно провела свой первый поединок после 11 упущенных матчболов в Хертогенбосхе с Элисе Мертенс, разгромив Белинду Бенчич.

Расклады грядущих недель

В лайв-рейтинге Мирра ещё до старта на турнире в Бад-Хомбурге поднялась на пятую строчку за счёт потерь очков Киз и Паолини. При этом Мэдисон даже не играет на этой неделе, так что Андреева точно останется впереди неё к старту Уимблдона – но её могут обойти Ига Швёнтек и та же Паолини. Кстати, на Уимблдоне Жасмин предстоит защищать очки за финал, так что там она наверняка упадёт в рейтинге. Сейчас же всё очень плотно: 4636 очков у Андреевой-младшей, 4619 — у Швёнтек и 4612 — у Паолини.

Все три теннисистки начнут Бад-Хомбург со второго круга. Помимо борьбы друг с другом, каждой из них достаточно полуфинала (то есть двух побед на турнире), чтобы опередить пропускающую эту неделю Чжэн Циньвэнь с её 4803 очками, которая сейчас идёт четвёртой в рейтинге. На посев на Уимблдоне это уже никак не повлияет, поскольку он определяется по нынешнему официальному рейтингу, однако Мирра может установить свой новый рекорд – пока её лучшим результатом является шестая строчка. А по итогам Уимблдона у Андреевой есть шанс даже третьей ракеткой мира стать – правда, для этого нужно здорово выступить в Бад-Хомбурге, а потом и на травяном мэйджоре дойти до финала.

На самом Уимблдоне 18-летняя россиянка ничего не защищает, так как проиграла год назад Бренде Фрухвиртовой в первом круге. А вот её подруга и напарница на многих турнирах, 21-летняя Диана Шнайдер уже вылетела с турнира в Бад-Хомбурге, не защитив там титул, и упадёт с 12-го места минимум на три строчки. Кстати, на Уимблдоне у Дианы «горит» куда меньше очков, чем было в Германии – 130 против 500. При этом Шнайдер уже в 786 очках от идущей 10-й Эммы Наварро, которая может ещё добавить, если хорошо выступит в Бад-Хомбурге.

А вот Даниилу Медведеву нужно подтверждать на Уимблдоне аж полуфинал – это целых 800 очков. В прошлом году россиянин обыграл на лондонском «Шлеме» в том числе Синнера (в четвертьфинале), прежде чем уступил защищавшему титул Алькарасу. Из-за этого Даниил рискует вылететь из десятки, едва вернувшись туда. Если сейчас вычесть у всех очки за Уимблдон-2024, то Медведев был бы 14-м, позади в том числе Фиса и Рууда, которые уже снялись с этого турнира. Впрочем, в Галле Даниил весьма неплохо смотрелся по игре, результат тоже показал хороший, и это даёт определённый заряд оптимизма.

Андрей Рублёв Фото: Claus Bergmann/Imago/ТАСС

Рублёв и Хачанов, напротив, не защищают в Лондоне фактически ничего. Андрей год назад вылетел в первом же круге Уимблдона, проиграв Франсиско Комесанье, а Карен уступил Кентену Алису во втором круге. Соответственно, у Рублёва есть неплохие шансы вернуться в топ-10, поскольку он отстаёт от замыкающего десятку Бена Шелтона всего на 210 очков. У Хачанова же на 890 очков меньше, чем у Шелтона, так что Карену нужно провести несколько хороших крупных турниров, чтобы претендовать на места в топ-10.