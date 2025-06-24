«Приятно, что она на трибунах». Алькарас и Радукану мило общаются перед микстом в США

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас готовится к защите титула на Уимблдоне, который он брал последние два года. Карлос провёл неплохую разминку перед мэйджором и в очередной раз доказал что очень уверенно чувствует себя на траве, выиграв «пятисотник» в Лондоне на прошлых выходных.

На трибунах Алькараса поддерживала британская теннисистка Эмма Радукану. Испанец сыграет с ней микст на US Open, что является едва ли не самой обсуждаемой новостью последних дней. Хотя медиа и болельщики начинают подозревать, что между Карлосом и Эммой может завязаться нечто большее, чем просто совместная игра на корте. Возможно, задолго до турнира «Большого шлема» в США.

Состав микста на US Open объявили 17 июня. Пара Карлос Алькарас – Эмма Радукану вызвала наибольший интерес. Разговоры о дуэте испанца и британки не утихают всю неделю, а сами теннисисты дали повод говорить о себе ещё чаще.

В субботу Радукану пришла на матч Алькараса с Роберто Баутиста-Агутом (6:4, 6:4) в полуфинале «пятисотника» в Лондоне. Эмма не была замечена на трибунах, когда Карлос в финале обыграл чеха Иржи Легечку (7:5, 6:7, 6:2), однако её появления на более ранней стадии было более чем достаточно для широчайшего резонанса.

Эмма Радукану (слева) на матче Карлоса Алькараса в Лондоне Фото: Julian Finney/Getty Images

Алькарас отрицал, что заранее знал о прибытии Эммы на трибуны. Более того, испанец заявил, что вообще её не заметил.

«Видел в соцсетях, что Эмма приходила посмотреть мой матч. Я был полностью сосредоточен на игре и не видел её. Приятно, что она была на трибунах. Я бы с радостью с ней потренировался, но всё зависит от расписания», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Радукану тоже не придала какого-то особого значения посещению матча Карлоса, хоть и сделала несколько комплиментов испанцу.

«Я увидела несколько действительно крутых ударов и подумала: «Да, давай сохраним что-нибудь из этого!» У него есть много-много волшебства, которое он может привнести в Нью-Йорк. Но просто в субботу у меня был выходной, я была со своими друзьями, и мы подумали: «Давай сходим в Queen's и посмотрим теннис. У нас по-прежнему хорошие отношения. Понятно, что Карлос успешнее на корте, но приятно видеть, что это всё ещё так. Я думаю, мы все ценим те связи, которые создали, когда были моложе.

Когда вы становитесь более известными или более успешными, то понимаете, что хотите снова поговорить с людьми, которых знаете с детства, чувствуете, что там есть настоящая связь: друзья, которых вы давно знаете, значат для тебя больше. Знаю, что Карлос выиграл турнир в Лондоне. Это удивительно. Поздравляю его. Для него победы на турнирах уже стали рутинными. Но он так быстро адаптировался к траве после «Ролан Гаррос», это очень-очень впечатляюще. Не могу сказать ничего, кроме слов восхищения», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Пока никаких поводов говорить о романтических отношениях Алькараса и Радукану нет, но нельзя не заметить явную попытку свести их. Ранее Карлос рассказал, что сыграть на US Open в миксте с британкой ему предложили именно организаторы. Алькарас счёл этот вариант хорошим, однако изначально не планировал объединяться в дуэт с Эммой.

Карлос Алькарас и Эмма Радукану будут играть в миксте на US Open Фото: Tim Clayton/Getty Images

Причём руководители US Open вышли только на Карлоса, а предложение выступить вместе с Эммой ему пришлось делать лично в переписке с теннисисткой.

«Карлос написал мне и предложил сыграть. Я была очень удивлена и, конечно, рада. Будет очень весело. Я знаю его очень долго, так что игра в паре с ним будет чем-то очень особенным. Очень хочу выложиться на полную, чтобы не подвести партнера.

Конечно, я должна была посоветоваться со своей командой, хотят ли они, чтобы я играла в паре. Когда Карлос спросил меня, собиралась сказать да, но мне просто нужно было уладить формальности, узнать у своего тренера, не желала принимать решение просто так», — сказала Радукану.

Очевидно, US Open уже держит в уме микст со звёздным составом участников и начинает раскручивать его за два месяца до непосредственного старта матчей. Американцы делают упор на Алькарасе и Радукану, поскольку более популярный дуэт найти просто невозможно.

Возникает вопрос к руководителям Уимблдона. Собираются ли они перехватывать инициативу у коллег из США? Алькарас в Лондоне заявил о желании потренироваться вместе с Радукану. Организация подобного мероприятия могла бы стать хорошим медийным поводом, который привлёк бы к Уимблдону заметно больше внимания.