Победа над Сереной, дерби с россиянками: рейтинг лучших матчей Шараповой на Уимблдоне

В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова завоевала титул на Уимблдоне. Пока это единственная победа российских теннисистов/теннисисток в одиночном разряде на травяном турнире «Большого шлема». За карьеру Шарапова на Уимблдоне выиграла 11 матчей, в которых её соперницами были теннисистки из топ-25 рейтинга WTA. Есть в списке и встреча с Сереной Уильямс в финале-2004, и несколько российских дерби. А какая из встреч действительно лучше всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Примечание. В скобках указаны места в рейтинге, которые теннисистки занимали в день проведения матча.
Уимблдон-2004. Финал. Мария Шарапова (15) — Серена Уильямс (10) — 6:1, 6:4
В финале Шарапову поджидала Серена Уильямс, которая в 2002 и 2003 годах уже выигрывала Уимблдон. Тогда на турнире действовали свои правила посева, и Уильямс-младшая, 10-я ракетка мира на тот момент, имела первый номер. Мало кто ставил на 17-летнюю россиянку в финале. Но в первом сете Мария отдала только один гейм, а во второй партии отыгралась со счёта 2:4 и завоевала титул — 6:1, 6:4. Только Шарлотта Дод (15) и Мартина Хингис (16) брали Уимблдон в более юном возрасте, чем Шарапова.
«Я никогда в жизни не ожидала, что это произойдет так быстро. Это всегда было моей мечтой — приехать сюда и победить. Но я никогда не думала, что сделаю это в этом году», — сказала Мария после матча.
«Я слишком много на себя взвалила. Слишком много. Обнаружила, что хочу победить больше всего на свете. Я была излишне сосредоточена накануне вечером, за день до этого, за неделю до этого», — так объяснила своё поражение Серена.
Уимблдон-2004. 1/2 финала. Мария Шарапова (15) — Линдсей Дэвенпорт (5) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:1
После победы над Аи Сугиямой в четвертьфинале Шараповой в 1/2 финала предстояла встреча с Линдсей Дэвенпорт, чемпионкой Уимблдона-1999. «Она брала этот турнир. Я тоже хочу его выиграть. Так что будет интересно», — говорила Мария на пресс-конференции после выхода в полуфинал.
Было действительно интересно.
Первый сет Дэвенпорт выиграла, сделав два брейка. Во второй партии россиянка также уступала с брейком, однако после паузы из-за дождя отыгралась и дожала соперницу на тай-брейке. А в решающем сете у Дэвенпорт уже не было шансов. В итоге Шарапова выдала вторую подряд волевую победу на турнире — 2:6, 7:6 (7:5), 6:1.
«Невероятно. Не знаю, как я оказалась в финале. С ума сойти. Это мой любимый турнир «Большого шлема», но я не ожидала, что так рано добьюсь такого успеха. Я поражена. Я просто продолжала верить в себя. Понимала, что она чемпионка. Мне нужно было как-то переломить ситуацию, и я наконец нашла способ сделать брейк», — сказала Мария после победы.
Уимблдон-2004. 1/4 финала. Мария Шарапова (15) — Аи Сугияма (12) — 5:7, 7:5, 6:1
17-летняя Шарапова попала в посев на Уимблдоне-2004, ставшем для неё победным. Мария, 15-я ракетка мира, получила 13-й номер. В первых четырёх кругах россиянка не отдала соперницам ни одной партии, а в четвертьфинале одержала волевую победу над крепкой Аи Сугиямой — 5:7, 7:5, 6:1. Из последних 22 очков Шарапова выиграла 20! Издание The Guardian выпустило тогда статью с заголовком «Шарапова затачивает сталь».
«В свои 17 лет Мария по-прежнему сохраняет детские черты лица. Но её соревновательный инстинкт расходится с фактом её молодости. Стойкость позволила Шараповой переломить ход игры, в начале которой было много, казалось бы, невынужденных ошибок. Природа этих ошибок, однако, сама по себе свидетельствовала о природе её таланта. Они почти всегда были следствием её стремления бить по мячу так сильно, плоско и широко, чтобы её соперницы сдавались», — отмечалось в материале.
Уимблдон-2006. Четвёртый круг. Мария Шарапова (4) — Флавия Пеннетта (19) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3
На том Уимблдоне Шарапова не имела особых проблем в первых трёх кругах. А вот в 1/8 финала с Флавией Пеннеттой пришлось посражаться. Резаные удары в исполнении итальянки стали неожиданностью для россиянки. Первый сет Мария выиграла лишь на тай-брейке, а второй и вовсе отдала. В третьей партии Шарапова всё же добилась успеха — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. По итогам встречи на счету нашей теннисистки оказалась 41 невынужденная ошибка, в том числе 10 двойных.
«Я просто не чувствовала, что играю в свой лучший теннис. В итоге всё свелось к тому, как я боролась. Дело было не в том, насколько хорошо или плохо я играла или насколько хорошо играла она, потому что она играла очень хорошо. Знаете, я просто боролась изо всех сил», — сказала Шарапова после матча.
Уимблдон-2003. Третий круг. Мария Шарапова (91) — Елена Докич (12) — 6:4, 6:4
После победы над Еленой Бовиной во втором круге Шарапову в третьем её поджидала Елена Докич. 20-летняя Докич, выступавшая тогда под флагом Югославии, оказала россиянке более упорное сопротивление, но тоже не взяла ни сета — 6:4, 6:4 в пользу Марии. На послематчевой пресс-конференции Елену спросили, что она думает о сопернице. «Посмотрим. Мы видели, как многие теннисистки приходят и уходят», — ответила сербка. В 1/8 финала Шарапова уступила Светлане Кузнецовой — 1:6, 6:2, 5:7. Но впереди её ждала долгая и славная карьера.
Уимблдон-2005. 1/4 финала. Мария Шарапова (2) — Надежда Петрова (8) — 7:6 (8:6), 6:3
«Я играла с ней очень давно. У неё очень мощная игра, мощная подача. Думаю, матч получится очень трудным. Но я жду его с нетерпением», — говорила Шарапова перед четвертьфиналом с Петровой.
В первом сете этого матча брейков не было — Надежда отыграла единственный брейк-пойнт. Однако на тай-брейке Мария оказалась сильнее. Во второй партии действующая чемпионка Уимблдона сделала ранний брейк, обеспечивший ей победу со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
«Когда я заканчивала матч, у меня мурашки бегали по телу. У Нади классная подача, хорошая игра, и она всегда опасна. Но я справилась и была готова к каждому удару», — сказала Шарапова после матча. Но защитить титул Мария не смогла. В полуфинале она уступила Винус Уильямс — 6:7 (2:7), 1:6.
Уимблдон-2006. 1/4 финала. Мария Шарапова (4) — Елена Дементьева (8) — 6:1, 6:4
После победы над Флавией Пеннеттой в четвёртом круге Шарапова в четвертьфинале встретилась с соотечественницей Еленой Дементьевой. В этом матче Мария из первых 11 геймов выиграла 10 — 6:1, 4:0. Дементьева отыграла один брейк во втором сете, а могла и второй, но Шарапова удержала подачу и добилась победы — 6:1, 6:4. Встреча была отмечена ещё и тем, что в середине второй партии на корт выбежал стрикер — голый мужчина. Шарапова, отвечая на вопрос, не сбило ли это её, сказала: «Вовсе нет. Это было очень странно. Ещё более странно, что прошло 10 секунд, прежде чем появилась охрана». Увы, в полуфинале российская теннисистка уступила Амели Моресмо — 3:6, 6:3, 2:6.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Мария Шарапова (6) — Доминика Цибулкова (24) — 6:1, 6:1
После победы над Пэн Шуай в четвёртом круге Шарапова вышла на Доминику Цибулкову. В этом четвертьфинале Мария отдала только два гейма — 6:1, 6:1 всего за 59 минут. «Едва ли не идеальная демонстрация того, почему она является главным претендентом на победу на Уимблдоне», — отмечали в The Guardian. К сожалению, до второго титула на Уимблдоне Шарапова не добралась. В полуфинале она прошла Сабину Лисицки – 6:4, 6:3, а вот в финале не справилась с Петрой Квитовой — 3:6, 4:6.
Уимблдон-2003. Второй круг. Мария Шарапова (91) — Елена Бовина (22) — 6:3, 6:1
На свой первый Уимблдон Шарапова попала ещё в 2003 году, когда ей было всего 16 лет. Юная россиянка была тогда 91-й ракеткой мира, и организаторы дали ей уайлд-кард на турнир. Уже во втором круге Марии предстояло встретиться с соотечественницей Еленой Бовиной. 20-летняя Бовина смогла взять лишь четыре гейма — 3:6, 1:6. Так Шарапова провела свой дебютный матч второго круга на ТБШ. «Мало кто из профессионалов ведёт себя столь ярко. Шарапова кричит на себя после каждого розыгрыша, сжимает кулак на подходе к линии подачи, кричит при каждом ударе. Мало кто излучает такое счастье. Как долго это продлится?» — задавались тогда вопросом в статье издания Sports Illustrated.
Уимблдон-2011. Четвёртый круг. Мария Шарапова (6) — Пэн Шуай (20) — 6:4, 6:2
Как водится, Шарапова уверенно шла по сетке Уимблдона-2011. В первых шести матчах на турнире россиянка не проиграла ни одного сета. В 1/8 финала ей выпало сражаться с Пэн Шуай. В первом сете китаянка смогла дотянуть до 4:4, но потом Мария её дожала. Во второй партии преимущество Шараповой уже не ставилось под сомнение — 6:4, 6:2. В этой встрече россиянка собрала 27 активно выигранных очков при 10 невынужденных ошибках, в том числе четырёх двойных.
Уимблдон-2005. Четвёртый круг. Мария Шарапова (2) — Натали Деши (18) — 6:4, 6:2
Защищать титул 18-летняя Шарапова приехала в ранге второй ракетки мира и второй же сеяной. В первых трёх матчах на турнире россиянка отдала в общей сложности лишь 11 геймов. Натали Деши в четвёртом круге также потерпела поражение, хотя Марии пришлось приложить чуть больше усилий — 6:4, 6:2 в её пользу.
«Возможно, трава была медленнее, чем ей бы хотелось. Возможно, её подача была не такой быстрой, как хотелось бы. Возможно, были напряжённые моменты в трёх сложных геймах на подаче. Но разумный темп и концентрация позволяли Шараповой не отпускать соперницу, пока в седьмом гейме не представился удобный случай», — так в The Guardian оценили победу россиянки. Сделав брейк в седьмом гейме, Мария больше не оглядывалась назад. «Знаете, если корт стал медленнее, я не пойду косить траву ночью», — сказала теннисистка после матча.