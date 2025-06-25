Победа над Сереной, дерби с россиянками: рейтинг лучших матчей Шараповой на Уимблдоне

На травяном мэйджоре Мария 11 раз обыгрывала теннисисток из топ-25. Какая из встреч запомнилась вам больше других?

В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова завоевала титул на Уимблдоне. Пока это единственная победа российских теннисистов/теннисисток в одиночном разряде на травяном турнире «Большого шлема». За карьеру Шарапова на Уимблдоне выиграла 11 матчей, в которых её соперницами были теннисистки из топ-25 рейтинга WTA. Есть в списке и встреча с Сереной Уильямс в финале-2004, и несколько российских дерби. А какая из встреч действительно лучше всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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