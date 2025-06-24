Три россиянки — в полуфинале отбора Уимблдона: дебютантка Чараева выиграла 1-й матч на ТБШ

Во вторник, 24 июня, на Уимблдонском турнире завершился первый круг квалификации. Как обычно, мужская и женская одиночные сетки отбора состоят из 128 участников. По итогам трёх кругов определятся по 16 победителей, которые получат право выступить в основном турнире. В мужской сетке квалификации от России сыграли два теннисиста, а женская сетка представлена семью россиянками.

Мужские матчи первого круга отбора состоялись ещё в понедельник, 23 июня. К сожалению, никому из россиян не удалось выйти во второй круг. 183-я ракетка мира Алибек Качмазов противостоял 152-му номеру рейтинга ATP Марко Трунгеллити. В первом сете Качмазов полностью контролировал ход встречи. Россиянин не подпустил соперника к брейк-пойнтам, а сам дважды брал чужую подачу и победил — 6:2.

Однако во второй партии всё изменилось: до 3:3 игроки дошли без брейк-пойнтов, а следующие три гейма взял Трунгеллити, сделав два брейка. В девятом гейме аргентинцу понадобилось целых пять сетболов на приёме — 6:3. В решающем сете Качмазов отдал первые пять геймов (0:5), выиграл следующие три (3:5), но после этого Трунгеллити подал на матч — 2:6, 6:3, 6:3 за 1 час 49 минут.

Павел Котов, занимающий 214-ю строчку в мировой классификации, вышел на корт с бывшей 16-й, а ныне 145-й ракеткой мира Николасом Харри. В первом сете теннисисты почти без приключений добрались до тай-брейка.

Единственным исключением стал восьмой гейм, в котором Котов ушёл с двойного брейк-пойнта. На тай-брейке Харри оказался чуть точнее — 7:6 (7:5). Во второй партии россиянин ничего не смог поделать против чилийца. Павел выиграл только один гейм, и Харри прошёл дальше — 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час 22 минуты.

А сегодня в борьбу вступили женщины.

284-я ракетка мира Алина Корнеева играла с 99-м номером рейтинга WTA Ребекой Масаровой из Швейцарии. Корнеева провалила первый сет. Процент попадания первой подачи в исполнении россиянки составил всего 44%. Алина взяла лишь шесть очков за всю партию и получила «баранку» — 6:0 в пользу Масаровой всего за 18 минут.

Во втором сете Корнеева смогла дать бой сопернице. После раннего обмена брейками теннисистки какое-то время шли без брейк-пойнтов. В восьмом гейме Алина упустила скрытый сетбол на приёме, и вскоре пришла расплата. В 11-м гейме россиянка под ноль отдала подачу, после чего Масаровой оставалось подать на матч. Корнеева была близка к тому, чтобы добиться тай-брейка, но упустила все три брейк-пойнта. И в полуфинал отбора вышла швейцарка — 6:0, 7:5 за 1 час 7 минут.

Алина Чараева, занимающая 184-е место в рейтинге, сражалась с 34-летней немкой Моной Бартель, 195-й ракеткой мира. Чараева удивительным образом спасла первый сет. Россиянка уступала 2:5 — опытная соперница сделала на один брейк больше. В каждом из следующих трёх геймов Бартель могла закрывать партию, однако упустила в общей сложности пять сетболов! После того как счёт сравнялся, Алина ещё раз взяла подачу соперницы, выиграв четвёртый гейм подряд. Но при 6:5 сама не смогла подать на сет. На тай-брейке Чараева всё же добилась своего — 7:6 (7:3) за 1 час 3 минуты.

Во второй партии Алина затратила куда меньше сил. Бартель сподобилась взять лишь один гейм, и встреча закончилась победой россиянки — 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час 27 минут. В полуфинале квалификации Чараева сразится с француженкой Диан Парри, 113-й ракеткой мира. Стоит отметить, что ранее Алина никогда не играла даже в квалификации турниров «Большого шлема», не говоря уже об основной сетке.

19-летняя Елена Приданкина, 176-я ракетка мира, провела матч с австралийкой Присциллой Хон, занимающей 137-ю строчку в официальной классификации. Приданкина начала матч с брейка, однако в четвёртом гейме лишилась преимущества — соперница использовала первый же брейк-пойнт. Сет плавно катился к тай-брейку, но его не случилось. Россиянка, подавая при 5:6 в 12-м гейме, начала с 40:0, однако затем отдала пять очков подряд — 7:5 в пользу Хон за 50 минут.

Во второй партии Приданкина взяла убедительный реванш. После 3:3 Елена забрала три гейма подряд — с двумя брейками. В девятом гейме она приняла на сет — 6:3 за 34 минуты. Однако в решающей партии Хон оказалась сильнее. Ключевым стал первый гейм, в котором австралийка с четвёртого брейк-пойнта взяла чужую подачу. После этого Хон почувствовала уверенность в своих силах, а Приданкина, наоборот, подрасклеилась. Из оставшихся геймов Елена смогла выиграть только один — 7:5, 3:6, 6:1 в пользу Присциллы за 1 час 57 минут.

21-летняя Эрика Андреева, сестра Мирры, противостояла Селене Яничиевич из Франции. Андреева-старшая занимает 106-е место в мировом рейтинге, а Яничиевич идёт 225-й. Эрика в первом же гейме проиграла подачу, но в четвёртом гейме смогла вернуть брейк. Тем не менее партия осталась за Яничиевич. В седьмом гейме Андреева вновь не удержала подачу и вернуться уже не сумела. В 10-м гейме француженка под ноль подала на партию — 6:4 за 42 минуты.

Во втором сете Андреева благодаря брейку в четвёртом гейме вырвалась вперёд — 3:1. Однако Яничиевич провернула обратный брейк, после чего сравняла счёт — 3:3. Когда россиянка в 11-м гейме снова упустила подачу, казалось, что всё уже кончено. Но француженка не смогла подать на матч, и пришлось играть тай-брейк. В нём Эрика после 1:0 в свою пользу проиграла шесть очков подряд (1:6), и Яничиевич с третьей попытки использовала матчбол — 6:4, 7:6 (7:3) за 1 час 53 минуты.

Екатерина Макарова сражалась с Аной Богдан. Россиянка располагается на 225-й строчке в мировой классификации, румынка идёт 247-й. Первый сет прошёл в целом в равной борьбе. Макарова, которая во втором гейме с немалым трудом удержала подачу, в третьем гейме добилась брейка. Однако Богдан ответила ей тем же — 2:2. В дальнейшем у россиянки было несколько хороших шансов на ещё один брейк, но она не реализовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов. Что касается Богдан, то в 10-м гейме румынка воспользовалась первым же сетболом на приёме — 6:4 за 51 минуту.

Насколько боевой была первая партия, настолько «однокалиточной» вышла вторая. Макарова смогла выиграть только один гейм. Богдан за весь сет не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта и вышла во второй круг отбора — 6:4, 6:1 за 1 час 19 минут.

Оксана Селехметьева, занимающая 145-ю позицию в рейтинге WTA, вышла на корт с британкой японского происхождения Юрико Миядзаки, 251-й ракеткой мира. Селехметьева выиграла первый сет, и даже пять двойных ошибок не помешали ей. У Миядзаки тоже были проблемы с подачей, и до счёта 4:4 теннисистки дошли, сделав по два брейка. Последние два гейма россиянка провела собранно и закрыла партию — 6:4 за 44 минуты.

В начале второго сета перевес был у Селехметьевой, которая быстро забирала свои геймы, а на приёме трижды была близка к брейку. Однако Миядзаки держалась, и в итоге это помогло ей выиграть партию. После 2:2 состоялся парад брейков, который оборвала британка. В девятом гейме она отподавала под ноль, после чего реализовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 54 минуты. Селехметьева, отдав сет, из-за проблем с ногой взяла медицинский перерыв.

Эти трудности не помешали Оксане закончить матч в свою пользу. Из первых шести геймов она взяла пять — 5:1. И под ноль подала на матч в восьмом гейме — 6:4, 4:6, 6:2 за 2 часа 14 минут. Во втором круге квалификации Селехметьева сразится с белоруской Александрой Саснович, 108-й ракеткой мира.

94-я ракетка мира Анастасия Захарова играла с Лизетт Кабрерой из Австралии, 205-м номером мирового рейтинга. В первом сете наблюдалась картина, не слишком привычная для травяного тенниса. В 10 геймах было зафиксировано семь брейков. Чуть лучше оказалась Захарова, которая в девятом гейме в четвёртый раз забрала подачу соперницы, после чего под ноль подала на сет — 6:4 за 49 минут.

Во второй партии россиянке не удалось развить успех. Кабрера уверенно держала подачу и, дважды сделав брейк, сравняла счёт по сетам — 6:2 за 33 минуты. Исход всей встречи предопределил пятый гейм, в котором Захарова взяла чужую подачу; до этого теннисистки упустили пять брейк-пойнтов на двоих. Анастасии даже подавать на матч не пришлось. В девятом гейме она воспользовалась первым же матчболом на приёме — 6:4, 2:6, 6:3 за 2 часа 12 минут. В полуфинале отбора Захарова сыграет с Аной Богдан, обидчицей Макаровой.

Таким образом, в полуфинал квалификации Уимблдона вышли три россиянки, а именно Алина Чараева, Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова. В ближайшие дни состоятся полуфиналы и финалы отбора. Основной турнир пройдёт с 30 июня по 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».