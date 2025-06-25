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Уимблдон установит статую Энди Маррея, у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля тоже есть свои, но не у Роджера Федерера

Уимблдон поставит статую Маррея. Ещё такая честь выпала Надалю и Джоковичу, но не Федереру
Михаил Георгиев
Уимблдон установит статую Энди Маррея
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Рафа уже получил памятник на «Ролан Гаррос», а Новаку сделают монумент на Australian Open. Только Роджер остаётся обделённым.

На Уимблдоне в 2027 году установят статую бывшей первой ракетки мира, двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея. Это знаменательное событие будет приурочено к 150-летию турнира. Энди сам станет разрабатывать дизайн скульптуры.

«Мы видели, как на «Ролан Гаррос» установили мемориальную плашку в честь Рафаэля Надаля, и это было очень трогательно. И мы задумались о том, что хотим сделать для Энди. Наша цель – открыть статую к 150-летию первого турнира, который состоялся в 1877 году, то есть в 2027 году. Это будет прекрасный и по-настоящему особенный момент. Энди со своей командой будет полностью вовлечён в процесс создания статуи», – сказала глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса Дебби Джеванс.

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Маррей – двукратный чемпион Уимблдона (2013, 2016) и легенда британского тенниса. Логичным является решение оказать ему почесть на турнире «Большого шлема» в родной стране. Тем более что значимость первой победы Энди на Уимблдоне сложно переоценить. Британцы ждали местного чемпиона долгих 77 лет после триумфа Фреда Перри в 1936 году, и Маррей наконец-то подарил им праздник.

Именно Перри является единственным теннисистом, который пока удостаивался статуи на Уимблдоне. Ещё там есть скульптуры Китти Годфри, Дороти Раунд, Анджелы Мортимер, Энн Джонс и Вирджинии Уэйд – британских чемпионок Уимблдона. Иностранцев на травяном «Шлеме», как видно, не жалуют.

Статуя Фреду Перри на Уимблдоне

Статуя Фреду Перри на Уимблдоне

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Маррей станет вторым после Перри теннисистом с памятником на Уимблдоне, однако не всем за пределами Британии это нравится. Популярный аккаунт Swish Tennis спровоцировал бурную дискуссию, поскольку считает, что сначала Уимблдон должен был поставить памятник рекордсмену по титулам в Лондоне – восьмикратному чемпиону турнира Роджеру Федереру.

«Мы не говорим, что Энди Маррей не заслуживает статуи на Уимблдоне. Но это настоящее преступление, ведь Роджер Федерер не получит её первым. Рождение в определённой стране не должно быть критерием», — написали авторы Swish Tennis в соцсети X.

Пост собрал более 125 тысяч просмотров и огромное количество комментариев любителей тенниса. Не в упрёк Маррею, однако многие действительно считают, что Федерер точно заслужил статую на Уимблдоне. Особенно с учётом того, что его главные соперники по карьере Рафаэль Надаль, Новак Джокович и теперь Энди Маррей имеют или получат свои скульптуры на «Шлемах».

Энди Маррей взял исторический для Британии титул Уимблдона в 2013 году

Энди Маррей взял исторический для Британии титул Уимблдона в 2013 году

Фото: Julian Finney/Getty Images

Есть и иные мнения. Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос считает, что Маррей заслужил статую.

«Я думаю, он должен получить этот памятник», — отметил Кирьос.

«Я согласен с Ником. Думаю, что он один из величайших теннисистов в истории. Энди олицетворяет то, каким я хочу видеть игрока. Один из лучших спортсменов, которых когда-либо рождала Британия. Я всегда готов поговорить с Энди Марреем. Он отличный парень. Очень умный человек, который умеет шутить и любит веселиться», — поддержал Кирьоса известный британский журналист Пирс Морган.

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт считает, что любители тенниса упускают из виду женский теннис. Эверт убеждена, что Уимблдон должен поставить статую Мартине Навратиловой, которая выиграла девять одиночных титулов Уимблдона (больше Федерера), а также добавила к этому семь парных и четыре в миксте.

«А что насчёт Мартины Навратиловой, девятикратной чемпионки Уимблдона только в одиночном разряде?» — написала Эверт в соцсети X.

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Возможно, лучшим решением в сложившейся ситуации было бы открыть памятники всем легендам тенниса, но Уимблдон пока не спешит этого делать, особенно для иностранцев. Таким образом, 20-кратный чемпион ТБШ Федерер в каком-то смысле остаётся обделённым на фоне своих главных соперников по «Большой четвёрке».

Памятник Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» открыли ещё в 2021 году, когда легендарный испанец не завершил карьеру. Всё-таки доминирование Рафы на грунтовых кортах Парижа беспрецедентное. Он взял там 14 титулов, а в этом году уже после ухода из тенниса его торжественно чествовали увековечиванием своего следа на центральном корте имени Филиппа Шатрье.

Рафаэль Надаль возле статуи самому себе на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль возле статуи самому себе на «Ролан Гаррос»

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Директор Australian Open Крэйг Тили заявил, что статуя 10-кратного чемпиона турнира Новака Джоковича гарантированно появится в Мельбурне. Точных сроков ещё нет, но, вероятно, это случится после завершения карьеры серба. Тили считает, что Джокович ещё способен пополнить свою коллекцию титулов в Австралии, а после окончательного формирования наследия теннисиста настанет самое время открывать статую.

Монумент Джоковичу, предположительно, будет располагаться рядом со скульптурой легенды австралийского тенниса Рода Лэйвера, именем которого назван центральный корт в Мельбурне. Ещё в Австралии есть статуя 24-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Маргарет Корт. Она находится чуть дальше возле второго по значимости корта AO имени самой Корт.

Статуя Рода Лэйвера на Australian Open

Статуя Рода Лэйвера на Australian Open

Фото: Mark Kolbe/Getty Images

11-кратный чемпион ТБШ Лэйвер взял только три титула в родной стране, но зато дважды собрал календарный «Шлем», выиграв Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open в 1962 и 1969 году. Это достижение так и не покорилось Новаку. Серб был очень близок в 2021-м, однако уступил Даниилу Медведеву в финале US Open. В любом случае Новак точно заслужил свою скульптуру на территории «Мельбурн Парка» рядом с Лэйвером.

Для Федерера напрашивается вариант с четвёртым оставшимся «Шлемом» US Open. Роджер взял в Нью-Йорке пять титулов, разделяя рекорд Открытой эры с американцами Джимми Коннорсом и Питом Сампрасом. Вот только организаторы US Open не объявляли о планах открыть памятники даже местным легендам Коннорсу и Сампрасу, так что вряд ли они сделают исключение для швейцарца Федерера.

На территории Национального теннисного центра Билли Джин Кинг есть монументы Артуру Эшу и Алтее Гибсон – первым в мире тёмнокожим чемпионам турниров «Большого шлема» у мужчин и женщин. Именем Эша также назван центральный корт. Вероятно, не скоро кому-то выпадет честь получить свою скульптуру рядом с ними.

Статуя Артура Эша на US Open

Статуя Артура Эша на US Open

Фото: M. David Leeds/Getty Images

Всё-таки US Open кажется не настолько идеальным местом для статуи Федерера, как Уимблдон. Возможно, организаторы британского «Шлема» пересмотрят свою позицию и поставят памятник Роджеру уже после Маррея в 2027 году.

Хотя вероятность подобного сценария не слишком высокая. Уимблдон привержен своим давним традициям и вряд ли чествует иностранца, даже такого значимого, как Роджер. Фанаты уже много лет просят назвать центральный корт в честь Роджера, но организаторы непреклонны. Признаков смягчения позиции пока не наблюдается.

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