Рафа уже получил памятник на «Ролан Гаррос», а Новаку сделают монумент на Australian Open. Только Роджер остаётся обделённым.

Уимблдон поставит статую Маррея. Ещё такая честь выпала Надалю и Джоковичу, но не Федереру

На Уимблдоне в 2027 году установят статую бывшей первой ракетки мира, двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея. Это знаменательное событие будет приурочено к 150-летию турнира. Энди сам станет разрабатывать дизайн скульптуры.

«Мы видели, как на «Ролан Гаррос» установили мемориальную плашку в честь Рафаэля Надаля, и это было очень трогательно. И мы задумались о том, что хотим сделать для Энди. Наша цель – открыть статую к 150-летию первого турнира, который состоялся в 1877 году, то есть в 2027 году. Это будет прекрасный и по-настоящему особенный момент. Энди со своей командой будет полностью вовлечён в процесс создания статуи», – сказала глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса Дебби Джеванс.

Маррей – двукратный чемпион Уимблдона (2013, 2016) и легенда британского тенниса. Логичным является решение оказать ему почесть на турнире «Большого шлема» в родной стране. Тем более что значимость первой победы Энди на Уимблдоне сложно переоценить. Британцы ждали местного чемпиона долгих 77 лет после триумфа Фреда Перри в 1936 году, и Маррей наконец-то подарил им праздник.

Именно Перри является единственным теннисистом, который пока удостаивался статуи на Уимблдоне. Ещё там есть скульптуры Китти Годфри, Дороти Раунд, Анджелы Мортимер, Энн Джонс и Вирджинии Уэйд – британских чемпионок Уимблдона. Иностранцев на травяном «Шлеме», как видно, не жалуют.

Статуя Фреду Перри на Уимблдоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Маррей станет вторым после Перри теннисистом с памятником на Уимблдоне, однако не всем за пределами Британии это нравится. Популярный аккаунт Swish Tennis спровоцировал бурную дискуссию, поскольку считает, что сначала Уимблдон должен был поставить памятник рекордсмену по титулам в Лондоне – восьмикратному чемпиону турнира Роджеру Федереру.

«Мы не говорим, что Энди Маррей не заслуживает статуи на Уимблдоне. Но это настоящее преступление, ведь Роджер Федерер не получит её первым. Рождение в определённой стране не должно быть критерием», — написали авторы Swish Tennis в соцсети X.

Пост собрал более 125 тысяч просмотров и огромное количество комментариев любителей тенниса. Не в упрёк Маррею, однако многие действительно считают, что Федерер точно заслужил статую на Уимблдоне. Особенно с учётом того, что его главные соперники по карьере Рафаэль Надаль, Новак Джокович и теперь Энди Маррей имеют или получат свои скульптуры на «Шлемах».

Энди Маррей взял исторический для Британии титул Уимблдона в 2013 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Есть и иные мнения. Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос считает, что Маррей заслужил статую.

«Я думаю, он должен получить этот памятник», — отметил Кирьос.

«Я согласен с Ником. Думаю, что он один из величайших теннисистов в истории. Энди олицетворяет то, каким я хочу видеть игрока. Один из лучших спортсменов, которых когда-либо рождала Британия. Я всегда готов поговорить с Энди Марреем. Он отличный парень. Очень умный человек, который умеет шутить и любит веселиться», — поддержал Кирьоса известный британский журналист Пирс Морган.

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт считает, что любители тенниса упускают из виду женский теннис. Эверт убеждена, что Уимблдон должен поставить статую Мартине Навратиловой, которая выиграла девять одиночных титулов Уимблдона (больше Федерера), а также добавила к этому семь парных и четыре в миксте.

«А что насчёт Мартины Навратиловой, девятикратной чемпионки Уимблдона только в одиночном разряде?» — написала Эверт в соцсети X.

Возможно, лучшим решением в сложившейся ситуации было бы открыть памятники всем легендам тенниса, но Уимблдон пока не спешит этого делать, особенно для иностранцев. Таким образом, 20-кратный чемпион ТБШ Федерер в каком-то смысле остаётся обделённым на фоне своих главных соперников по «Большой четвёрке».

Памятник Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» открыли ещё в 2021 году, когда легендарный испанец не завершил карьеру. Всё-таки доминирование Рафы на грунтовых кортах Парижа беспрецедентное. Он взял там 14 титулов, а в этом году уже после ухода из тенниса его торжественно чествовали увековечиванием своего следа на центральном корте имени Филиппа Шатрье.

Рафаэль Надаль возле статуи самому себе на «Ролан Гаррос» Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Директор Australian Open Крэйг Тили заявил, что статуя 10-кратного чемпиона турнира Новака Джоковича гарантированно появится в Мельбурне. Точных сроков ещё нет, но, вероятно, это случится после завершения карьеры серба. Тили считает, что Джокович ещё способен пополнить свою коллекцию титулов в Австралии, а после окончательного формирования наследия теннисиста настанет самое время открывать статую.

Монумент Джоковичу, предположительно, будет располагаться рядом со скульптурой легенды австралийского тенниса Рода Лэйвера, именем которого назван центральный корт в Мельбурне. Ещё в Австралии есть статуя 24-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Маргарет Корт. Она находится чуть дальше возле второго по значимости корта AO имени самой Корт.

Статуя Рода Лэйвера на Australian Open Фото: Mark Kolbe/Getty Images

11-кратный чемпион ТБШ Лэйвер взял только три титула в родной стране, но зато дважды собрал календарный «Шлем», выиграв Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open в 1962 и 1969 году. Это достижение так и не покорилось Новаку. Серб был очень близок в 2021-м, однако уступил Даниилу Медведеву в финале US Open. В любом случае Новак точно заслужил свою скульптуру на территории «Мельбурн Парка» рядом с Лэйвером.

Для Федерера напрашивается вариант с четвёртым оставшимся «Шлемом» US Open. Роджер взял в Нью-Йорке пять титулов, разделяя рекорд Открытой эры с американцами Джимми Коннорсом и Питом Сампрасом. Вот только организаторы US Open не объявляли о планах открыть памятники даже местным легендам Коннорсу и Сампрасу, так что вряд ли они сделают исключение для швейцарца Федерера.

На территории Национального теннисного центра Билли Джин Кинг есть монументы Артуру Эшу и Алтее Гибсон – первым в мире тёмнокожим чемпионам турниров «Большого шлема» у мужчин и женщин. Именем Эша также назван центральный корт. Вероятно, не скоро кому-то выпадет честь получить свою скульптуру рядом с ними.

Статуя Артура Эша на US Open Фото: M. David Leeds/Getty Images

Всё-таки US Open кажется не настолько идеальным местом для статуи Федерера, как Уимблдон. Возможно, организаторы британского «Шлема» пересмотрят свою позицию и поставят памятник Роджеру уже после Маррея в 2027 году.

Хотя вероятность подобного сценария не слишком высокая. Уимблдон привержен своим давним традициям и вряд ли чествует иностранца, даже такого значимого, как Роджер. Фанаты уже много лет просят назвать центральный корт в честь Роджера, но организаторы непреклонны. Признаков смягчения позиции пока не наблюдается.