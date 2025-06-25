В финал квалификации Уимблдона вышла лишь одна россиянка: Захарова отыграла подачу на матч

В среду, 25 июня, на Уимблдоне завершились матчи второго круга квалификации, по итогам которых определились финалисты отбора. Из семи россиянок, игравших в первом круге, в полуфинальную стадию вышли только три из них. Первым запуском играла 184-я ракетка мира Алина Чараева, которая в 23 года впервые в карьере приняла участие в квалификации турнира «Большого шлема». Соперницей россиянки была 22-летняя француженка Диан Парри, 113-я ракетка мира.

В первом сете преимущество было на стороне Парри. Она и подавала лучше (79% попадания первой против 67% у соперницы), и до брейк-пойнтов добиралась, в отличие от Захаровой. Россиянка отыграла все четыре брейк-пойнта, причём в 10-м гейме это был уже сетбол. Однако на тай-брейке француженка действовала точнее и победила в партии — 7:6 (7:3) за 1 час 1 минуту.

Во втором сете Чараева не смогла навязать борьбу сопернице. Алина начала партию с отданной подачи, в четвёртом гейме могла вернуть брейк, но упустила тройной брейк-пойнт, после чего ещё раз проиграла свой гейм. Парри, поведя 4:1 с двумя брейками, удержала это преимущество и проследовала в финал квалификации — 7:6 (7:3), 6:2 за 1 час 32 минуты.

94-я ракетка мира Анастасия Захарова противостояла румынке Ане Богдан, располагающейся на 247-й строчке. В первом сете процент попадания первой подачи у Захаровой оставлял желать лучшего (58% против 72% у соперницы). Несмотря на это, российская теннисистка была близка к тому, чтобы забрать партию. В начале встречи они с Богдан обменялись брейками — 1:1. В дальнейшем Захарова, подававшая в нечётных геймах, более-менее контролировала ситуацию, отыграв один брейк-пойнт. В восьмом гейме Анастасия сделала брейк — 5:3. Однако подать на сет она не смогла, под ноль проиграв важнейший девятый гейм. Закончилась партия тай-брейком, на котором Захарова взяла всего одно очко, и Богдан забрала сет — 7:6 (7:1) за 56 минут.

В начале второй партии Богдан повела 2:0, но Захарова провела обратный брейк и сравняла счёт. Следующий брейк состоялся в восьмом гейме, после того как россиянка отдала подачу с 30:0. Однако румынка при 5:3 не смогла подать на матч, после чего упустила и 10-й гейм — 5:5. Захарова могла и не доводить дело до тай-брейка, но в 11-м гейме её соперница ушла с трёх брейк-пойнтов. На тай-брейке же Анастасия была безупречна — 7:6 (7:1) за 1 час 17 минут.

В решающем сете Захарова быстро вырвалась вперёд с брейком, а подтверждая его, отыграла брейк-пойнт — 3:0. Шансов спасти игру у Богдан не было. Россиянка могла закончить встречу в затяжном восьмом гейме, но упустила два матчбола на приёме. Тем не менее в девятом гейме Анастасия подала на матч — 6:7 (1:7), 7:6 (7:1), 6:3 за 2 часа 58 минут.

В финале отбора Захарова сразится с чешкой Терезой Валентовой, 118-й ракеткой мира.

Оксана Селехметьева, занимающая 145-е место в рейтинге WTA, вышла на корт со 108-м номером мировой классификации белоруской Александрой Саснович. На старте матча у Селехметьевой не было проблем. Россиянка начала игру с брейка, который сразу же подтвердила — 2:0. Как ни странно, больше в этом сете Оксана не взяла ни одного гейма. Второй отрезок в первой партии оказался на редкость упорным — с кучей «ровно», геймболами и брейк-пойнтами. И всякий раз чуть лучше оказывалась Саснович. А в последних трёх геймах белоруска отдала всего три очка и повесила скрытую «баранку» — 6:2 за 42 минуты. Статистика оказалась весьма любопытная: Селехметьева собрала один виннер и четыре невынужденные ошибки, а Саснович — 17 активно выигранных очков и 16 невынужденных.

Во второй партии теннисистки долгое время держали каждая свою подачу, упустив по одному брейк-пойнту. Развязка наступила в восьмом гейме: Саснович сумела добиться брейка, отдав лишь одно очко. После этого Александра под ноль подала на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 24 минуты.

Таким образом, в финале квалификации из наших выступит только Захарова.

Соревнования в основных сетках Уимблдонского турнира пройдут с 30 июня по 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».