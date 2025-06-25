Пять россиянок — в четвертьфиналах травяных турниров! А Мирре Андреевой удался камбэк

Остаётся всего несколько дней до старта главного события травяного сезона — Уимблдона-2025. Некоторые игроки уже прибыли в Лондон, а кто-то продолжает свою подготовку к престижному турниру на соревнованиях WTA в Истбурне и Бад-Хомбурге. В среду, 25 июня, матчи второго круга провели россиянки Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Камилла Рахимова.

Игровой день открылся в Бад-Хомбурге встречей Екатерины Александровой (18-я ракетка мира) и Марии Саккари (85), которая в первом круге успела отметиться конфликтом с Юлией Путинцевой из-за «холодного» рукопожатия. До начала поединка представительница Греции вела у Александровой по личным встречам со счётом 6-1. Единственную победу Екатерина одержала на отказе при счёте 4:1 в первом сете полуфинала Кубка Кремля — 2021.

Восьмой поединок между теннисистками Александрова начала без раскачки. Россиянка сразу повела с брейком и смогла удержать минимальное преимущество — 6:3. Екатерина уверенно контролировала ход поединка. Саккари, в свою очередь, не смогла реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов в первой партии. Во втором сете теннисистки навязали друг другу борьбу, отлично удерживая собственную подачу. Судьбу партии решил тай-брейк, где сильнее оказалась Саккари — 7:6 (7:2).

Решающий сет продолжился по сценарию предыдущего — теннисистки забирали геймы на своей подаче, не предоставляя малейшей возможности на брейк. Однако в четвёртом гейме Саккари на удивление дрогнула. Александрова повела с брейком и довела матч, длившийся 2 часа 14 минут, до победы — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. В четвертьфинале Бад Хомбурга Екатерину ждёт настоящая проверка Игой Швёнтек. Полька, которая всё ещё находится в поисках себя в текущем сезоне, проводит свой первый турнир в году на траве.

Параллельно с Бад-Хомбургом продолжались матчи и на турнире в британском Истбурне. В поединке за выход в четвертьфинал россиянка Анастасия Павлюченкова (53) встречалась с представительницей Австралии Кимберли Биррелл, занимающей 77-ю строчку в мировом рейтинге. Теннисистки впервые играли друг с другом.

Напомним, Павлюченкова героически спаслась от поражения в первом круге Истбурна, отыграв шесть матчболов по ходу встречи с представительницей Болгарии Викторией Томовой. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7) в пользу россиянки.

Начало второго матча в Истбурне у Павлюченковой не задалось. В первом же гейме россиянка позволила сделать брейк сопернице. Однако Анастасия довольно быстро его отыграла. Показав рациональный теннис, опытная россиянка без лишних эмоций забрала первый сет — 7:5. Во второй партии игра у подающих была на высоком уровне до определённого момента. При счёте 4:4 Биррелл всё же сделала брейк. Австралийка вышла подавать на сет, но не смогла справиться с давлением. Павлюченкова воспользовалась осечкой соперницы и довела матч до победы, дважды подряд выиграв геймы на подаче австралийки. Как итог — 7:5, 7:5.

В четвертьфинале Истбурна Анастасия ждала победительницу матча Камилла Рахимова (Россия) — Питон Стирнс (США). Ход этого поединка мы ещё обсудим, а пока пойдём по порядку.

Вслед за Павлюченковой на корт вышла Анна Блинкова (69). Её соперницей стала 46-я ракетка мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Ранее теннисистки встречались лишь однажды — на хардовом турнире в Сеуле-2022. Тогда сильнее оказалась Сун — 6:4. 7:6 (8:6).

Поединок в Истбурне начался на равных. Первый в матче брейк-пойнт был заработан Блинковой при счёте 2:2. Со второй попытки россиянка его реализовала, а затем не без труда подтвердила на своей подаче. Точку в первом сете Анна поставила на приёме, сделав второй брейк — 6:3. Уже на старте следующего сета Блинкова без борьбы отдала гейм на подаче. Но представительница Новой Зеландии не смогла воспользоваться ошибкой россиянки. Уже к середине партии Анна выравняла положение на корте — ответный брейк — 2:2. Слишком неуверенной выглядела Сун в этой встрече. А Блинкова с каждым геймом взвинчивала темп, что в итоге привело к ещё одному брейку и победе в матче — 6:3, 6:3 за час с небольшим. Далее российская теннисистка встретится с Майей Джойнт из Австралии (51).

Вернёмся к поединку между Камиллой Рахимовой (87) и американкой Питон Стирнс (35). Теннисистки проводили между собой второй матч. Ранее Стирнс одолела россиянку на грунтовом турнире в Боготе в 2023 году — 3:6, 6:2, 6:2.

Поединок обещал быть увлекательным уже с первого гейма, где Рахимовой удалось отыграть два брейк-пойнта. Теннисистки шли вровень до середины сета, оказывая друг другу сопротивление на приёме. Затяжным и ключевым оказался шестой гейм. Рахимова с третьей попытки реализовала брейк-пойнт и вышла вперёд. После переломного момента россиянка уверенно довела сет до победы — 6:3. Матч продолжился в борьбе, где важную роль сыграла подача. По ходу второй партии теннисистки несколько раз спасали брейк-пойнты, по разу проиграли подачу, а к развязке сета подошли при счёте 4:4. В этот момент Рахимова вновь продемонстрировала яркую игру на приёме, забрав гейм на подаче американки. Россиянка вышла подавать на сет и без особого труда реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:4. Таким образом, Камилла вышла в свой первый четвертьфинал в сезоне, где в дерби встретится с Анастасией Павлюченковой. Одна из россиянок гарантировано окажется в полуфинале Истбурна-2025.

Кульминацией игрового дня в Бад-Хомбурге стала встреча 18-летней Мирры Андреевой с представительницей Дании Кларой Таусон, располагающейся на 23-м месте в рейтинге WTA. Перед матчем россиянка имела явное преимущество по личным встречам — 3-0. Все три поединка прошли в текущем сезоне. Мирре удалось обыграть датчанку в финале турнира в Дубае — 7:6 (7:1), 6:1, в третьем круге Индиан-Уэллса (6:3, 6:0) и в четвёртом круге Рима (5:7, 6:3, 6:2).

Отметим, на текущем турнире в Германии Андреева пропускала первый круг как высоко сеянная. В этом сезоне россиянка провела на траве лишь один матч в одиночном разряде, где уступила 25-й ракетке мира польке Магдалене Френх. Таусон же на старте Бад-Хомбурга успела обыграть обидчицу Мирры. Встреча с представительницей Польши завершилась победой Клары в трёх сетах — 6:7 (6:8), 6:3, 6:3.

По ходу сезона теннисистки лестно отзывались друг о друге. На пресс-конференции в рамках турнира в Дубае Андреева заявила, что Таусон — сильный атакующий игрок с отличной подачей. Клара ответила взаимным комплиментом.

«Не считаю, что Андреева всё ещё подаёт надежды. Думаю, она уже на вершине нашей игры. Я имею в виду, что она никуда не уйдёт», — заявила представительница Дании перед финалом турнира в Дубае.

Уже на старте поединка Андреева получила возможность сделать брейк, но Таусон всё же сохранила свою подачу. По первому сету выделялось, что Клара успела втянуться в турнир, а Мирра только привыкала к кортам Бад-Хомбурга. Таусон куда стабильнее забирала розыгрыши на своей подаче. Вот и в шестом гейме датчанка оказалась настырнее Андреевой, без проблем сделав брейк, которого хватило для победы в партии — 6:3.

Перед началом второго сета Мирра сходила в раздевалку. Дальше теннисистки будто поменялись местами. Абсолютно зеркальный сет с брейком от Мирры Андреевой в шестом гейме. Россиянка забрала несколько длительных розыгрышей, которые придали ей драйва, стала допускать меньше ошибок в атаке и перевела матч в решающий сет, выиграв вторую партию со счётом 6:3.

Таусон воспользовалась приёмом Мирры и ушла в раздевалку после поражения во втором сете. Но решение ситуацию не поменяло. Россиянку уже было не остановить. Андреева окончательно нащупала свою игру, сделав аж три брейка в третьей партии. Итоговый счёт — 3:6, 6:3, 6:1.

Таким образом, Мирра Андреева одержала первую победу в рамках травяного сезона-2025. Россиянка постепенно набирает кондиции на данном покрытии. В четвертьфинале «пятисотника» в Бад-Хомбурге Мирра сразится с Линдой Носковой из Чехии (30).

Пять россиянок продолжают победный путь на турнирах в Истбурне и Бад-Хомбурге, которые завершатся в субботу, 28 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».