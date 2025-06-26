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Уимблдон-2025: общий призовой фонд, сколько зарабатывают теннисисты, сравнение с Ролан Гаррос, US Open, Australian Open

Чемпион Уимблдона заработает более $ 4 млн. На «Шлемах» таких денег никогда не платили
Александр Насонов
Уимблдон-2025: общий призовой фонд
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Однако победители Итоговых турниров получают ещё больше.

В истории Уимблдона в Открытую эру было всего три случая, когда призовой фонд турнира оказывался меньше прошлогоднего. И дважды это случалось в те времена, когда призовые не шли ни в какое сравнение с теми деньгами, что участники зарабатывают сейчас. На Уимблдоне 1968 года, в первый сезон Открытой эры, общий призовой фонд на все пять разрядов составлял всего-навсего £ 26 150. Чемпион в мужском одиночном разряде заработал £ 2 тыс., а победительница женского турнира — £ 750. Это даже меньше, чем на двоих заработали мужчины-па́рники — £ 800. То был единственный подобный случай в истории лондонского мэйджора.

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Первое падение призового фонда состоялось в 1971-м. В том году участники заработали в общей сложности £ 37 790 — против £ 41 650 сезоном ранее. При этом призовые в одиночных разрядах увеличились, а сокращение затронуло па́рников и участников микста. В 1979 году уменьшение призового фонда было уже не столь заметным в процентном соотношении (£ 277 066 против £ 279 023 сезоном ранее), а третье и пока последнее сокращение случилось в сезоне-2021, первом постпандемийном. В 2020-м Уимблдонский турнир не состоялся, а на следующий год призовой фонд составил £ 35,016 млн против £ 38 млн в 2019-м.

В текущем сезоне призовой фонд вновь увеличился, причём повышение коснулось всех участников. Год назад он составлял ровно £ 50 млн, а в этот раз — £ 53,5 млн, то есть ровно на 7% больше.

Расклад по призовым на Уимблдоне-2025

2024, £2025, £Прибавка, в %
Одиночный разряд (мужчины и женщины)
Титул2 700 0003 000 00011,1
Финал1 400 0001 520 0008,6
1/2 финала715 000775 0008,4
1/4 финала375 000400 0006,7
Четвёртый круг226 000240 0006,2
Третий круг143 000152 0006,3
Второй круг93 00099 0006,5
Первый круг60 00066 00010
Квалификация (мужчины и женщины)
Третий круг40 00041 5003,8
Второй круг25 00026 0004
Первый круг15 00015 5003,3
Парный разряд (мужчины и женщины)
Титул650 000680 0004,6
Финал330 000345 0004,5
1/2 финала167 000174 0004,2
1/4 финала84 00087 5004,2
Третий круг42 00043 7504,2
Второй круг25 00026 0004
Первый круг15 75016 5004,8
Микст
Титул130 000135 0003,8
Финал65 00068 0004,6
1/2 финала33 00034 0003
1/4 финала17 00017 5002,9
Второй круг850090005,9
Первый круг425045005,9

Таким образом, наибольшую прибавку в процентном соотношении получат участники обоих одиночных разрядов. Особенно чемпионы, чьи призовые возрастут на 11,1% — с £ 2,7 млн до £ 3 млн. Это максимальный показатель в 2025-м. А прибавка в 10% затронет наиболее массовую категорию участников — всех неудачников первого круга в обоих одиночных разрядах, которых будет 128: 64 – у мужчин и столько же – у женщин.

Сравним теперь призовые на Уимблдоне с остальными турнирами «Большого шлема». Для этого путём умножения на 1,36 (текущий курс) переведём фунты стерлингов в доллары США. Общий призовой фонд травяного мэйджора по-прежнему уступает US Open — $ 72,076 млн против $ 75 млн. Однако победители Уимблдона в обоих одиночных разрядах впервые в истории заработают более $ 4 млн. Действующий пока рекорд «Шлемов» принадлежит Яннику Синнеру и Арине Соболенко, которые за титул на прошлогоднем US Open получили по $ 3,6 млн.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2025«РГ»-2025Уимблдон-2025US Open — 2024
Общий призовой фонд, $ млн59,836372,7675
Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн2,172,854,083,6

Но это не рекорд для тенниса. Кори Гауфф, выиграв Итоговый турнир WTA 2024 года с одним поражением в группе, заработала за то выступление $ 4,805 млн. А абсолютный рекорд принадлежит Яннику Синнеру, чемпиону Итогового турнира ATP — 2024. Итальянец стал победителем без единого поражения на групповом этапе и получил тогда $ 4 881 100. Наконец, за победу на соревновании под названием Six Kings Slam в Эр-Рияде в октябре 2024 года Синнер заработал $ 6 млн, но это выставочный турнир, и матчи, сыгранные на нём, не входят в официальную статистику.

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В мужском одиночном разряде от России на Уимблдоне-2025 сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. У женщин в основную сетку по рейтингу прошли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова и Камилла Рахимова. Окончательный список участниц станет известен после квалификации.

Основной турнир пройдёт с 30 июня по 13 июля. В мужском одиночном разряде титул защищает Карлос Алькарас, в женском — Барбора Крейчикова. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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