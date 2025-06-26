Чемпион Уимблдона заработает более $ 4 млн. На «Шлемах» таких денег никогда не платили

В истории Уимблдона в Открытую эру было всего три случая, когда призовой фонд турнира оказывался меньше прошлогоднего. И дважды это случалось в те времена, когда призовые не шли ни в какое сравнение с теми деньгами, что участники зарабатывают сейчас. На Уимблдоне 1968 года, в первый сезон Открытой эры, общий призовой фонд на все пять разрядов составлял всего-навсего £ 26 150. Чемпион в мужском одиночном разряде заработал £ 2 тыс., а победительница женского турнира — £ 750. Это даже меньше, чем на двоих заработали мужчины-па́рники — £ 800. То был единственный подобный случай в истории лондонского мэйджора.
Первое падение призового фонда состоялось в 1971-м. В том году участники заработали в общей сложности £ 37 790 — против £ 41 650 сезоном ранее. При этом призовые в одиночных разрядах увеличились, а сокращение затронуло па́рников и участников микста. В 1979 году уменьшение призового фонда было уже не столь заметным в процентном соотношении (£ 277 066 против £ 279 023 сезоном ранее), а третье и пока последнее сокращение случилось в сезоне-2021, первом постпандемийном. В 2020-м Уимблдонский турнир не состоялся, а на следующий год призовой фонд составил £ 35,016 млн против £ 38 млн в 2019-м.
В текущем сезоне призовой фонд вновь увеличился, причём повышение коснулось всех участников. Год назад он составлял ровно £ 50 млн, а в этот раз — £ 53,5 млн, то есть ровно на 7% больше.
Расклад по призовым на Уимблдоне-2025
|2024, £
|2025, £
|Прибавка, в %
|Одиночный разряд (мужчины и женщины)
|Титул
|2 700 000
|3 000 000
|11,1
|Финал
|1 400 000
|1 520 000
|8,6
|1/2 финала
|715 000
|775 000
|8,4
|1/4 финала
|375 000
|400 000
|6,7
|Четвёртый круг
|226 000
|240 000
|6,2
|Третий круг
|143 000
|152 000
|6,3
|Второй круг
|93 000
|99 000
|6,5
|Первый круг
|60 000
|66 000
|10
|Квалификация (мужчины и женщины)
|Третий круг
|40 000
|41 500
|3,8
|Второй круг
|25 000
|26 000
|4
|Первый круг
|15 000
|15 500
|3,3
|Парный разряд (мужчины и женщины)
|Титул
|650 000
|680 000
|4,6
|Финал
|330 000
|345 000
|4,5
|1/2 финала
|167 000
|174 000
|4,2
|1/4 финала
|84 000
|87 500
|4,2
|Третий круг
|42 000
|43 750
|4,2
|Второй круг
|25 000
|26 000
|4
|Первый круг
|15 750
|16 500
|4,8
|Микст
|Титул
|130 000
|135 000
|3,8
|Финал
|65 000
|68 000
|4,6
|1/2 финала
|33 000
|34 000
|3
|1/4 финала
|17 000
|17 500
|2,9
|Второй круг
|8500
|9000
|5,9
|Первый круг
|4250
|4500
|5,9
Таким образом, наибольшую прибавку в процентном соотношении получат участники обоих одиночных разрядов. Особенно чемпионы, чьи призовые возрастут на 11,1% — с £ 2,7 млн до £ 3 млн. Это максимальный показатель в 2025-м. А прибавка в 10% затронет наиболее массовую категорию участников — всех неудачников первого круга в обоих одиночных разрядах, которых будет 128: 64 – у мужчин и столько же – у женщин.
Сравним теперь призовые на Уимблдоне с остальными турнирами «Большого шлема». Для этого путём умножения на 1,36 (текущий курс) переведём фунты стерлингов в доллары США. Общий призовой фонд травяного мэйджора по-прежнему уступает US Open — $ 72,076 млн против $ 75 млн. Однако победители Уимблдона в обоих одиночных разрядах впервые в истории заработают более $ 4 млн. Действующий пока рекорд «Шлемов» принадлежит Яннику Синнеру и Арине Соболенко, которые за титул на прошлогоднем US Open получили по $ 3,6 млн.
Призовые на турнирах «Большого шлема», $
|AO-2025
|«РГ»-2025
|Уимблдон-2025
|US Open — 2024
|Общий призовой фонд, $ млн
|59,83
|63
|72,76
|75
|Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн
|2,17
|2,85
|4,08
|3,6
Но это не рекорд для тенниса. Кори Гауфф, выиграв Итоговый турнир WTA 2024 года с одним поражением в группе, заработала за то выступление $ 4,805 млн. А абсолютный рекорд принадлежит Яннику Синнеру, чемпиону Итогового турнира ATP — 2024. Итальянец стал победителем без единого поражения на групповом этапе и получил тогда $ 4 881 100. Наконец, за победу на соревновании под названием Six Kings Slam в Эр-Рияде в октябре 2024 года Синнер заработал $ 6 млн, но это выставочный турнир, и матчи, сыгранные на нём, не входят в официальную статистику.
В мужском одиночном разряде от России на Уимблдоне-2025 сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. У женщин в основную сетку по рейтингу прошли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова и Камилла Рахимова. Окончательный список участниц станет известен после квалификации.
Основной турнир пройдёт с 30 июня по 13 июля. В мужском одиночном разряде титул защищает Карлос Алькарас, в женском — Барбора Крейчикова. За всеми событиями следите на «Чемпионате».