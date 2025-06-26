Чемпион Уимблдона заработает более $ 4 млн. На «Шлемах» таких денег никогда не платили

В истории Уимблдона в Открытую эру было всего три случая, когда призовой фонд турнира оказывался меньше прошлогоднего. И дважды это случалось в те времена, когда призовые не шли ни в какое сравнение с теми деньгами, что участники зарабатывают сейчас. На Уимблдоне 1968 года, в первый сезон Открытой эры, общий призовой фонд на все пять разрядов составлял всего-навсего £ 26 150. Чемпион в мужском одиночном разряде заработал £ 2 тыс., а победительница женского турнира — £ 750. Это даже меньше, чем на двоих заработали мужчины-па́рники — £ 800. То был единственный подобный случай в истории лондонского мэйджора.

Первое падение призового фонда состоялось в 1971-м. В том году участники заработали в общей сложности £ 37 790 — против £ 41 650 сезоном ранее. При этом призовые в одиночных разрядах увеличились, а сокращение затронуло па́рников и участников микста. В 1979 году уменьшение призового фонда было уже не столь заметным в процентном соотношении (£ 277 066 против £ 279 023 сезоном ранее), а третье и пока последнее сокращение случилось в сезоне-2021, первом постпандемийном. В 2020-м Уимблдонский турнир не состоялся, а на следующий год призовой фонд составил £ 35,016 млн против £ 38 млн в 2019-м.

В текущем сезоне призовой фонд вновь увеличился, причём повышение коснулось всех участников. Год назад он составлял ровно £ 50 млн, а в этот раз — £ 53,5 млн, то есть ровно на 7% больше.

Расклад по призовым на Уимблдоне-2025

2024, £ 2025, £ Прибавка, в % Одиночный разряд (мужчины и женщины) Титул 2 700 000 3 000 000 11,1 Финал 1 400 000 1 520 000 8,6 1/2 финала 715 000 775 000 8,4 1/4 финала 375 000 400 000 6,7 Четвёртый круг 226 000 240 000 6,2 Третий круг 143 000 152 000 6,3 Второй круг 93 000 99 000 6,5 Первый круг 60 000 66 000 10 Квалификация (мужчины и женщины) Третий круг 40 000 41 500 3,8 Второй круг 25 000 26 000 4 Первый круг 15 000 15 500 3,3 Парный разряд (мужчины и женщины) Титул 650 000 680 000 4,6 Финал 330 000 345 000 4,5 1/2 финала 167 000 174 000 4,2 1/4 финала 84 000 87 500 4,2 Третий круг 42 000 43 750 4,2 Второй круг 25 000 26 000 4 Первый круг 15 750 16 500 4,8 Микст Титул 130 000 135 000 3,8 Финал 65 000 68 000 4,6 1/2 финала 33 000 34 000 3 1/4 финала 17 000 17 500 2,9 Второй круг 8500 9000 5,9 Первый круг 4250 4500 5,9

Таким образом, наибольшую прибавку в процентном соотношении получат участники обоих одиночных разрядов. Особенно чемпионы, чьи призовые возрастут на 11,1% — с £ 2,7 млн до £ 3 млн. Это максимальный показатель в 2025-м. А прибавка в 10% затронет наиболее массовую категорию участников — всех неудачников первого круга в обоих одиночных разрядах, которых будет 128: 64 – у мужчин и столько же – у женщин.

Сравним теперь призовые на Уимблдоне с остальными турнирами «Большого шлема». Для этого путём умножения на 1,36 (текущий курс) переведём фунты стерлингов в доллары США. Общий призовой фонд травяного мэйджора по-прежнему уступает US Open — $ 72,076 млн против $ 75 млн. Однако победители Уимблдона в обоих одиночных разрядах впервые в истории заработают более $ 4 млн. Действующий пока рекорд «Шлемов» принадлежит Яннику Синнеру и Арине Соболенко, которые за титул на прошлогоднем US Open получили по $ 3,6 млн.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2025 «РГ»-2025 Уимблдон-2025 US Open — 2024 Общий призовой фонд, $ млн 59,83 63 72,76 75 Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн 2,17 2,85 4,08 3,6

Но это не рекорд для тенниса. Кори Гауфф, выиграв Итоговый турнир WTA 2024 года с одним поражением в группе, заработала за то выступление $ 4,805 млн. А абсолютный рекорд принадлежит Яннику Синнеру, чемпиону Итогового турнира ATP — 2024. Итальянец стал победителем без единого поражения на групповом этапе и получил тогда $ 4 881 100. Наконец, за победу на соревновании под названием Six Kings Slam в Эр-Рияде в октябре 2024 года Синнер заработал $ 6 млн, но это выставочный турнир, и матчи, сыгранные на нём, не входят в официальную статистику.

В мужском одиночном разряде от России на Уимблдоне-2025 сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. У женщин в основную сетку по рейтингу прошли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова и Камилла Рахимова. Окончательный список участниц станет известен после квалификации.

Основной турнир пройдёт с 30 июня по 13 июля. В мужском одиночном разряде титул защищает Карлос Алькарас, в женском — Барбора Крейчикова. За всеми событиями следите на «Чемпионате».