«Пришло время технологий». Уимблдон впервые за 148 лет отказался от линейных судей

Уимблдон – старейший турнир «Большого шлема», который проводится с 1877 года. Многие правила на травяном мэйджоре остаются неизменными с момента дебютного розыгрыша, но от одного впервые за 148 лет решили отказаться.

Уимблдон с этого сезона впервые пройдёт без линейных судей. Их заменит электронная система повтора Electronic Line Calling (ELC), успешно протестированная на крупных теннисных турнирах в последние годы.

Решение убрать линейных судей вызвало неоднозначную реакцию, учитывая традиционализм Уимблдона. Как известно, игроки на турнире обязаны соблюдать строгий дресс-код и носить исключительно белую одежду. У судей на вышке и линейных тоже было своё правило. Форма для них шилась индивидуально. Женщины могли заказать себе юбку ниже колен или рубашку и брюки с комбинированием синего и белого цветов. Мужчины выбирали между блейзером с полосками и классической рубашкой и брюками в такой же цветовой гамме. Наличие галстуков являлось обязательным, а подкатывать рукава рубашек категорически запрещалось даже во время жары.

Линейные судьи в ярких образах стали неотъемлемым атрибутом Уимблдона, но зрители в последний раз лицезрели их работу в 2024 году. Уже тогда электронная система проходила предварительное тестирование, что намекало на скорый отказ от услуг человека.

Линейный судья на Уимблдоне в 2024 году Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Теперь людей официально заменят технологии. Генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон объяснила это спорное решение следующим образом.

«Мы оценили результаты предварительного тестирования ELC в 2024 году и пришли к выводу, что технология достаточно надёжна. Настало время сделать этот важный шаг в стремлении к максимальной точности нашего судейства. Игрокам будут предложены те же условия, в которых они играли на ряде других турниров мужского и женского туров. Мы очень серьёзно относимся к соблюдению баланса традиций и инноваций на Уимблдоне. Линейные судьи играли центральную роль в системе судейства на протяжении многих десятилетий. Мы признаём их ценный вклад, благодарим за преданность делу и службу, но пришло время технологий», — сказала Болтон.

Салли Болтон выступила за отказ от линейных судей на Уимблдоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Уимблдон стал третьим турниром «Большого шлема», отказавшимся от линейных судей в пользу электронной системы повтора. Australian Open сделал это в 2021 году, а US Open – в 2022-м. Только «Ролан Гаррос» благодаря позиции директора Амели Моресмо сохраняет приверженность традициям, хотя на неё оказывается очень сильное давление, ведь на грунте фиксация следа от мяча является более сложной, чем на иных покрытиях.

Систему ELC не следует путать с Hawk-Eye, которая теперь тоже ушла в прошлое. ELC представляет собой устройство автоматического определения места приземления мяча на корте. Оно состоит из специальных датчиков давления, инфракрасных лазерных лучей и видеокамер. Hawk-Eye полагалась исключительно на камеры в разных точках корта, которые отслеживали траекторию движения мяча. Данная система считается менее точной в сравнении с ELC.

На Уимблдоне работали 300 линейных судей, но большинство из них остались без работы. Только 80 человек были переведены на новую должность «игровых ассистентов». Им поручена роль сопровождающих игроков за пределы корта в случае необходимости. Кроме того, они будут находиться в режиме ожидания на случай отказа технологии ELC. Такое тоже случается. Буквально на днях разгорелся скандал на турнире категории ATP-250 в Истбурне во время матча между бразильцем Жоао Фонсекой и бельгийцем Зизу Бергсом.

На тай-брейке первого сета Бергс вёл 7:6 и после его удара система крикнула «аут!». Правда, на повторе с видео та же ELC показала, что мяч задел линию. Судья на вышке Грег Алленсворт оказался в сложном положении. Он всё-таки решил зафиксировать аут, согласно изначальному указанию системы. Бергс вместо выигранной партии был вынужден продолжить борьбу. Бельгиец взял тай-брейк со счётом 10:8, однако затем без шансов проиграл Фонсеке второй (0:6) и третий (3:6) сеты. Формально сбой системы не повлиял на результат партии и матча в целом, но можно представить себе недовольство Зизу в моменте, если бы он уступил на тай-брейке первого сета. Сам факт ошибки якобы идеально работающей электроники уже настораживает перед Уимблдоном.

Система ELC дала серьёзный сбой на турнире в Истбурне Фото: Кадр из трансляции

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой не восторге от замены людей на технологии.

«Они сошли с ума. Вы ещё увидите, что следующими уберут судей на вышке», — заявил Макинрой.

Хотя бывший линейный судья Томас Суини не считает этот сценарий вероятным.

«Всегда будет существовать потребность в человеке, который помогает в решении задач, когда технологии имеют свои ограничения. В жизни есть аспекты, к которым невозможно подготовиться, и вам нужен человек, способный выдерживать давление, понимающий теннисистов и управляющий тем, как функционирует сама игра», — сказал Суини.

Возможно, отказ от судей на вышке теннису действительно пока не грозит, но внедрение технологий идёт стремительными темпами даже на чрезвычайно консервативном Уимблдоне. Линейные судьи почти полтора столетия были одним из главных символов турнира, однако теперь они ушли в прошлое.