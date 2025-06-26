Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете

В четверг, 26 июня, на Уимблдоне проходили финальные матчи квалификационного турнира в мужском и женском одиночных разрядах. Изначально у России было внушительное представительство в отборе: два теннисиста и семь теннисисток. Однако во второй круг вышли лишь три представительницы прекрасного пола, а до финальной стадии добралась только одна из них. 94-я ракетка мира Анастасия Захарова противостояла 18-летней чешской теннисистке Терезе Валентовой, занимающей 118-е место в рейтинге WTA.

Ранее Захарова и Валентова не играли друг с другом. Россиянка вышла в финал отбора, одержав две трёхсетовые победы. В первом круге она прошла Лизетт Кабреру (6:4, 2:6, 6:3), а во втором перевернула ход игры с Аной Богдан, отыграв подачу на матч во второй партии (6:7 (1:7), 7:6 (7:1), 6:3). Валентова же в первом круге уверенно одолела Марию Матеас (6:2, 6:3), а во второй встрече одержала волевую победу над Лукрецией Стефанини (3:6, 6:4, 6:3)

В проведение матча вмешалась погода. Теннисистки успели провести лишь три розыгрыша, после чего пошёл дождь, из-за которого игру пришлось остановить почти на час. В первом сете у Захаровой был прекрасный процент попадания первой подачи — 90%. Во второй половине партии он снизился до 71%. И вот при таких показателях россиянка не избежала проблем. Анастасия дважды не смогла подать на сет — в 10-м гейме и в 12-м. Вот и получилось, что до счёта 6:6 теннисистки дошли, сделав по четыре брейка! На тай-брейке Захарова проиграла первое очко, однако потом забрала семь мячей подряд и оформила победу в партии — 7:6 (7:1) за 56 минут чистого времени.

Во втором сете Захарова не смогла развить успех. Подавала она значительно лучше соперницы (69% попадания первой против 50%), но вот в розыгрышах та действовала чище. За всю партию Валентова ни разу не позволила россиянке выйти на брейк-пойнты. Чешская теннисистка дважды делала брейк, а подавая в восьмом гейме, использовала первый же сетбол — 6:2 за 45 минут.

Начало решающей партии Захарова провалила. Из первых шести геймов россиянка взяла всего один, причём на чужой подаче. Казалось, Анастасия уже не отыграется. Однако Валентова рано расслабилась. Подавая на матч при 5:2, чешка выиграла только один обмен, и россиянка сократила отставание по брейкам. Вторая возможность подать на матч представилась Терезе при 5:4. Но и тут Анастасия не позволила ей сделать это! Реализовав второй брейк-пойнт, Захарова сравняла счёт — 5:5.

В 11-м гейме Захарова отподавала под ноль, а в 12-м была в двух очках от победы, но Валентова всё же перевела игру в тай-брейк — до 10 очков, не до семи. В 13-м гейме россиянка вела 8:4, соперница почти догнала (8:7), однако следующие два очка взяла Анастасия — 7:6 (7:1), 2:6, 7:6 (10:7) за 2 часа 44 минуты.

Таким образом, Захарова во второй раз в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема». На Australian Open 2024 года Анастасия смогла дойти до третьего круга.

Что касается других финальных матчей квалификации, то тут стоит отметить успех Бейбита Жукаева из Казахстана. 24-летний теннисист, занимающий 251-е место в рейтинге ATP, впервые сыграет на турнире «Большого шлема». В решающем матче отбора его соперником был Люка Павлович из Франции. Жукаев одержал волевую победу — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Казахстанский теннисист 15 раз подал навылет, а соотношение виннеров и невынужденных ошибок составило 52 на 24, то есть +28.

Бейбит Жукаев Фото: Tom Dulat/Getty Images

Пробился на Уимблдон и 36-летний француз Адриан Маннарино, 125-я ракетка мира, который может преподнести сюрприз на траве. В финале квалификации Маннарино порадовал своих болельщиков волевой победой над Ли Ту из Австралии — 3:6, 6:3, 6:4, 6:4. Сыграет на турнире и опытный грузин Николоз Басилашвили, который в решающем матче оказался сильнее аргентинца Хуана Пабло Фиковича (1:6, 7:5, 6:2, 6:1). Чилиец Николас Харри, побывавший в топ-20 мирового рейтинга, не испытал проблем во встрече со словаком Лукашем Клейном (6:4, 6:2, 6:4). Венгр Мартон Фучович неожиданно уступил в своём финале малоизвестному представителю Люксембурга Крису Родешу (3:6, 4:6, 6:0, 6:7 (4:7)), но, имея первый номер посева в отборе, ещё может попасть на турнир как лаки-лузер. В похожей ситуации оказался Кристьян Гарин, ещё один побывавший в топ-20 чилиец, уступивший в решающем матче итальянцу Джулио Цеппьери (6:1, 2:6, 4:6, 7:5, 5:7).

В женской сетке на момент публикации материала ещё не завершились матчи, в которых принимают участие такие известные теннисистки, как Виктория Мбоко, Александра Саснович. Все они имеют шансы пробиться на Уимблдон.

В пятницу, 27 июня, состоится жеребьёвка одиночных сеток Уимблдона. Турнир пройдёт с 30 июня по 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».