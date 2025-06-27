Медведев, Рублёв, Мирра Андреева, Шнайдер – все россияне в сетках Уимблдона-2025

С 30 июня по 13 июля в Лондоне, Великобритания, пройдёт Уимблдон, единственный турнир «Большого шлема», матчи которого проводятся на траве. За всю историю россиянам лишь однажды удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла Серену Уильямс. Как обычно, чтобы выиграть турнир, необходимо победить в семи матчах в основной сетке. Кто из наших сразится за титул в 2025-м?

Мужчины

Даниил Медведев (девятый номер посева)

В последние два сезона чемпион US Open 2021 года дважды подряд останавливался на полуфинальной стадии Уимблдона. Оба раза на пути Медведева оказывался Карлос Алькарас, будущий победитель турнира. Очередной Уимблдон россиянин встречает со сдержанным оптимизмом. Травяной сезон Даниил открыл в Хертогенбосхе. На том турнире он закончил борьбу в четвертьфинале. А вот в Галле впервые более чем за год дошёл до финала, где уступил Александру Бублику.

В этот раз задача Медведева на Уимблдоне осложняется тем, что его не будет в первой восьмёрке посева. Девятый номер, помимо прочего, означает, что Даниил уже в четвёртом круге (то есть в 1/8 финала) может сыграть с кем-то из номеров с пятого по восьмой, а это Тейлор Фриц, Новак Джокович, Лоренцо Музетти и Хольгер Руне.

Андрей Рублёв (14)

Для Рублёва, 10-кратного четвертьфиналиста турниров «Большого шлема», Уимблдон является наименее удобным из всех мэйджоров. Здесь он лишь раз, в 2023 году, выбирался в восьмёрку лучших. Год назад Андрей покинул Уимблдон после первого же матча, так что в этот раз в плане психологии должно быть проще — защищать очки не надо. В этом травяном сезоне Рублёв заявился только в Галле, но покинул турнир уже после второго круга.

Карен Хачанов (17)

Хачанов, двукратный полуфиналист мэйджоров, на Уимблдоне лишь однажды, в сезоне-2021, доходил до четвертьфинала. В прошлом году Карен проиграл во втором круге травяного ТБШ. Многое будет зависеть от того, какими окажутся результаты жеребьёвки для третьей ракетки России. В Хертогенбосхе Хачанов выбыл в четвертьфинале, а в Галле дошёл до 1/2 финала, где его обыграл Александр Бублик.

Роман Сафиуллин

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», где Сафиуллин проходил дальше второго круга. Год назад Роман остановился в третьем круге, а в 2023-м сенсационно вышел в четвертьфинал, где проиграл Яннику Синнеру, тогда ещё не чемпиону ТБШ. Сафиуллину будет непросто повторить успех двухлетней давности. В рамках этого травяного сезона он сыграл в Штутгарте, в Галле и на Мальорке, потерпев три поражения в четырёх матчах.

Женщины

Мирра Андреева (7)

Дебютировала Андреева на Уимблдоне ещё в 2023 году, когда ей было всего 16 лет. Тогда Мирра дошла до 1/8 финала. А в минувшем сезоне россиянка уступила тут в первом круге. Лучшим результатом Андреевой-младшей на «Шлемах» пока что является полуфинал «Ролан Гаррос» 2024 года. Текущий травяной сезон Мирра начала неудачно, проиграв в первом же круге в Берлине. А в Бад-Хомбурге первая ракетка России вышла в 1/4 финала, где уступила чешке Линде Носковой.

Диана Шнайдер (12)

Год назад Шнайдер дебютировала в основной сетке Уимблдона и дошла тогда до третьего круга. Однако это не лучший её результат на ТБШ. На US Open 2024 года Диана пробилась в четвёртый круг. Не совсем понятно, в какой сейчас форме находится вторая ракетка России. В последнее время Шнайдер никак не может найти «своего» тренера. И динамика результатов спортсменки в рамках этого травяного сезона внушает опасения. В Лондоне Диана дошла до четвертьфинала, в Берлине уступила во втором круге, а в Бад-Хомбурге — в первом.

Екатерина Александрова (18)

Как обычно, когда теннисисты переходят на траву, очень интересно наблюдать за результатами Александровой. Два из своих пяти титулов Екатерина завоевала на самом быстром покрытии, причём в обоих случаях это был Хертогенбосх. В прошлом сезоне Александрова пропустила Уимблдон, а в 2023 году вышла здесь в четвёртый круг, и пока это её лучшее выступление на турнирах «Большого шлема» (плюс «Ролан Гаррос» — 2025, где Екатерина также остановилась в 1/8 финала). В этом году россиянка в Хертогенбосхе проиграла в полуфинале, а в Бад-Хомбурге – в четвертьфинале.

Людмила Самсонова (19)

Самсонова на всех мэйджорах, кроме Australian Open, выходила в четвёртый круг. На Уимблдоне-2024 она проиграла в третьем круге. Этим летом Людмила провела уже два травяных турнира. И если по итогам Хертогенбосха похвастаться ей особо нечем (поражение в первом же матче), то в Берлине российская теннисистка порадовала мощным походом по сетке, выбив таких крепких соперниц, как Наоми Осака, Джессика Пегула и Аманда Анисимова. На этом фоне поражение в полуфинале от китаянки Ван Синьюй стало как минимум неожиданностью.

Анна Калинская

Год назад Калинская, четвертьфиналистка Australian Open — 2024, впервые смогла выиграть хотя бы один матч на Уимблдоне и в итоге дошла до 1/8 финала. В этом сезоне у Анны минимум практики на траве. В своём единственном матче, сыгранном в квалификации Берлина, Калинская уступила Элле Зайдель.

Анна Калинская Фото: Rich Storry/Getty Images

Вероника Кудерметова

Уимблдон остаётся единственным ТБШ, на котором Кудерметова-старшая не проходила дальше второго круга. Год назад Вероника, четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022, уступила здесь в стартовом матче. В Хертогенбосхе россиянка дошла до 1/4 финала, где потерпела поражение от своей соотечественницы Екатерины Александровой. После этого Кудерметова прошла первый круг квалификации в Бад-Хомбурге, однако затем проиграла ещё два матча: в финале квалификации и в первом круге в основной сетке (Вероника попала в неё как лаки-лузер).

Анастасия Потапова

Потапова лишь однажды за карьеру выходила во вторую неделю ТБШ. «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне Анастасия покинула после четвёртого круга. На Уимблдоне лучшим результатом россиянки является выход в третий круг, а год назад она потерпела поражение в первом же матче. Нынешний травяной сезон Потапова начала с поражения в первом круге Хертогенбосха. Матч в квалификации Берлина она выиграла, однако затем снялась и с турнира в столице Германии, и с Истбурна.

Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года, на Уимблдоне однажды дошла до 1/4 финала. Было это ещё в 2016 году. В прошлом сезоне Анастасия потерпела здесь поражение во втором круге. Травяной сезон россиянка открыла только на этой неделе. И уже вышла в полуфинал, победив на предыдущей стадии соотечественницу Камиллу Рахимову.

Полина Кудерметова

Кудерметова-младшая впервые выступит в основной сетке Уимблдона. Пока у Полины нет ни одной победы на ТБШ — три поражения в трёх встречах. В рамках этого травяного сезона 22-летняя россиянка сыграла только один матч перед Уимблдоном. В первом круге Хертогенбосха она проиграла старшей сестре Веронике.

Анна Блинкова

На всех мэйджорах, кроме US Open, Блинкова уже побывала в третьем круге. Год назад Анна уступила в первом круге Уимблдона, так что никаких очков защищать ей не нужно. В Хертогенбосхе и в Ноттингеме россиянка одержала по одной победе и потерпела по одному поражению, а в Истбурне добралась до четвертьфинала.

Камилла Рахимова

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Рахимова не выиграла пока ни одного матча в основной сетке. Впервые Камилла пробилась на этот турнир в сезоне-2023, а год назад не прошла квалификацию. Похоже, в этот раз теннисистка и её команда правильно выстроили подготовку к Уимблдону. Результаты Рахимовой во время этого травяного сезона непрерывно растут. В Лондоне россиянка уступила в первом матче в квалификации, в Ноттингеме одержала две победы в квалификации и проиграла в первом круге, а на этой неделе вышла в четвертьфинал Истбурна, где уступила Анастасии Павлюченковой.

Анастасия Захарова (Q)

Захарова регулярно играет в квалификациях турниров «Большого шлема», но проходит их редко. Первая попытка выступить в основной сетке ТБШ вышла удачной. На Australian Open 2024 года россиянка дошла до третьего круга, где в борьбе уступила Магдалене Френх (6:4, 5:7, 4:6). Нынешний травяной сезон Анастасия открыла в Лондоне. Там она выиграла два матча квалификации и одержала одну победу в основной сетке, пройдя Донну Векич. А вот в Ноттингеме Захарова потерпела поражение в первом же матче квалификации.

Ну а то, что Анастасия пробилась в основную сетку Уимблдона — настоящее чудо. Подробнее о драматичной финальной игре квалификации читайте в отдельном материале.

Сегодня, 27 июня, состоится жеребьёвка обеих одиночных сеток Уимблдона. Турнир пройдёт с 30 июня по 13 июля. У мужчин титул защищает Карлос Алькарас, у женщин — Барбора Крейчикова. За всеми событиями следите на «Чемпионате».