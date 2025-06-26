Мирра уступила в битве за полуфинал Бад-Хомбурга. А Павлюченкова выиграла дерби в Истбурне

Анастасия единственная из россиянок одержала победу в четвертьфинале. К старту Уимблдона она вернётся в топ-50 рейтинга.

Всего несколько дней остаётся до старта Уимблдона – а значит, приближается время, когда мы узнаем имена новых чемпионок травяных турниров. В четверг, 26 июня, сразу несколько россиянок продолжили свой путь в Бад-Хомбурге и Истбурне. В этот игровой день Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова провели четвертьфинальные матчи.

Первой на корт вышла Екатерина Александрова (18), она в 1/4 финала в Бад-Хомбурге сыграла с Игой Швёнтек (8). Россиянка с минимальным отставанием следовала за польской теннисисткой в их противостоянии (2-3). При этом последняя встреча девушек завершилась победой Екатерины (Майами-2024; 6:4, 6:2).

Новый поединок тоже получился двухсетовым, но при этом – немного затянутым и прерывистым. Начался матч нервно: с невынужденных ошибок теннисисток и обмена брейками в первых же двух геймах. Сразу после этого Швёнтек второй раз подряд забрала подачу Александровой благодаря нескольким острым приёмам, а следом не подпустила Екатерину ни к одному брейк-пойнту. В результате первая партия завершилась в пользу Иги со счётом 6:4.

Второй сет оказался более коварным. Шли девушки рука об руку по счёту, пока на подаче Швёнтек при 3:4, «ровно», не полил дождь. Вернуться на корт девушки смогли только через час. Каждая удержала свою подачу, и дело дошло до тай-брейка, где в ключевые моменты более стойкой и точной оказалась Ига.

Швёнтек завершила встречу с итоговым счётом 6:4, 7:6 (7:5) и вышла в полуфинал на Жасмин Паолини. А Александрова проиграла первый четвертьфинал в этом году.

Завершился игровой день в Бад-Хомбурге противостоянием Мирры Андреевой (7) и Линды Носковой (30). До этого три из четырёх встреч закончились победой россиянки.

Во второй игре на этой неделе Мирра тяжело входила в матч. Как и в поединке с Таусон, Андреева вновь отдала стартовый сет. Выглядела россиянка по сравнению с Носковой неважно. У чешки же, как в лучшие дни, шла подача и проходили острые, хлёсткие приёмы. В теории могло Линду подводить только передвижение по корту, но седьмая ракетка мира редко отмечалась непредсказуемыми действиями или резаками, которые так были нужны Андреевой и точно присутствовали в её арсенале.

Мирру подвело в этом матче то, что она, во-первых, явно была не в лучшей физической форме. Словно пропали чувство мяча и физический контроль каждого движения. А во-вторых, Андреева расстроилась ещё после первого проигранного сета, поэтому вторая партия прошла ещё стремительнее и завершилась не в её пользу.

В итоге Носкова победила со счётом 6:3, 6:3 и вышла в полуфинал Бад-Хомбурга на Джессику Пегулу. Мирра же отправится готовиться к Уимблдону.

Параллельно шли поединки и на турнире серии WTA-250 в Истбурне, где первым запуском сыграла Анна Блинкова (69). Ей в соперницы досталась прорывная австралийка Майя Джойнт (51). Девушки встретились друг с другом впервые.

Встреча складывалась непросто для обеих теннисисток: как только одна завоёвывала преимущество по счёту и брала два-три гейма подряд, она сразу теряла концентрацию, и ровно по тому же сценарию начинал складываться матч для другой.

В таком режиме прошли оба сета, которые остались за Джойнт. Первый – со счётом 6:4, второй – 7:5. При этом каждый раз партии заканчивались проигранной подачей Блинковой. Слишком много неточностей и нерешительности сегодня было в игре россиянки. Из 10 брейк-пойнтов Анна реализовала лишь три! Можно даже назвать это матчем упущенных возможностей для 69-й ракетки мира.

Дальше у Блинковой – Уимблдон. А у Джойнт – полуфинал с соперницей, которая должна была определиться в следующем поединке.

А это был не просто матч – это было российское дерби! Анастасия Павлюченкова (53) и Камилла Рахимова (87) пересеклись в четвертьфинале Истбурна. Данный поединок стал для них первым.

В нём роль лидера с самого начала забрала Павлюченкова. И подача шла, и игра получалась активной, и передвижение по корту было классным, и мячи летели точно туда, куда Анастасия их направляла. Рахимова же никак не могла выбраться из обороны на задней линии, из-за чего в стартовой партии взяла лишь два гейма. За 36 минут Павлюченкова со счётом 6:2 закрыла первый сет.

В следующей партии будто отзеркалили сценарий, по которому складывалась игра. Павлюченкова словно позволила себе расслабиться к середине сета, чем сразу воспользовалась Рахимова. Камилла заиграла рискованнее, попадала глубокими ударами прямо под заднюю линию и удерживала мяч в игре так, что заставляла соперницу ошибаться. При счёте 2:5, «меньше», Анастасия отметилась двойной, а дело дошло до решающей партии.

В третьем сете Павлюченкова была непреклонна. Во втором гейме на подаче Анастасии завязалась борьба. Рахимова заработала два брейк-пойнта, однако их не реализовала. И это словно стало ключевым моментом всей встречи.

Поединок с «баранкой» остался за Павлюченковой – 6:2, 2:6, 6:0. Дальше у неё – первый полуфинал и матч с Майей Джойнт. А ещё возвращение в топ-50 впервые с конца мая.

За развязкой финальных турниров перед Уимблдоном следите на «Чемпионате»!