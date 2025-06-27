Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Жеребьёвка Уимблдона-2025: с кем сыграют Медведев, Мирра Андреева, Шнайдер, Джокович, турнир Большого шлема, сетка, где смотреть

Жеребьёвка Уимблдона-2025! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка Уимблдона-2025. LIVE!
Комментарии
Сегодня определяются сетки травяного «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В понедельник, 30 июня в британской столице стартует 138-й по счёту Уимблдон. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2) возглавили свои половины сеток. Александр Зверев (3) и Джек Дрейпер (4) окажутся в одной из двух половин. Даниил Медведев (9) и Андрей Рублёв (14) уже не попадают в топ-8 посева и с кем-то из сильнейших могут пересечься на более ранних стадиях соревнований. У женщин сетку возглавили Арина Соболенко (1) и Кори Гауфф (2). В восьмёрке есть и россиянка – Мирра Андреева (7).

Live Даниил Сальников

Сегодня, в 12:00 МСК, состоится жеребьёвка Уимблдонского турнира в одиночных разрядах у мужчин и женщин. Среди сеяных игроков есть и российские теннисисты.

10:25 Даниил Сальников

С 30 июня по 13 июля состоится Уимблдон – третий в сезоне турнир «Большого шлема», хотя предварительные баталии на британских травяных кортах можно было увидеть уже на этой неделе в квалификации.

Ведущие теннисисты мира постепенно съезжаются во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Что нужно знать о месте проведения легендарного мэйджора в юго-западном пригороде Лондона?

Материалы по теме
Уимблдон проходит на старейшей арене мира. Там безумно круто, но попасть может не каждый
Уимблдон проходит на старейшей арене мира. Там безумно круто, но попасть может не каждый
10:05 Даниил Сальников

Уимблдон — главный турнир не только июня, но и всей травяной серии, которая началась с 9 июня, а завершится 13 июля. Полное расписание турниров первого месяца лета перед вами.

Материалы по теме
Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня
Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android