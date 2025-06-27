Сегодня определяются сетки травяного «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

Жеребьёвка Уимблдона-2025! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!

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В понедельник, 30 июня в британской столице стартует 138-й по счёту Уимблдон. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2) возглавили свои половины сеток. Александр Зверев (3) и Джек Дрейпер (4) окажутся в одной из двух половин. Даниил Медведев (9) и Андрей Рублёв (14) уже не попадают в топ-8 посева и с кем-то из сильнейших могут пересечься на более ранних стадиях соревнований. У женщин сетку возглавили Арина Соболенко (1) и Кори Гауфф (2). В восьмёрке есть и россиянка – Мирра Андреева (7).