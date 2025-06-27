Жеребьёвка Уимблдона-2025! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!

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В понедельник, 30 июня в британской столице стартует 138-й по счёту Уимблдон. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2) возглавили свои половины сеток. Александр Зверев (3) и Джек Дрейпер (4) окажутся в одной из двух половин. Даниил Медведев (9) и Андрей Рублёв (14) уже не попадают в топ-8 посева и с кем-то из сильнейших могут пересечься на более ранних стадиях соревнований. У женщин сетку возглавили Арина Соболенко (1) и Кори Гауфф (2). В восьмёрке есть и россиянка – Мирра Андреева (7).
Сегодня, в 12:00 МСК, состоится жеребьёвка Уимблдонского турнира в одиночных разрядах у мужчин и женщин. Среди сеяных игроков есть и российские теннисисты.
С 30 июня по 13 июля состоится Уимблдон – третий в сезоне турнир «Большого шлема», хотя предварительные баталии на британских травяных кортах можно было увидеть уже на этой неделе в квалификации.
Ведущие теннисисты мира постепенно съезжаются во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Что нужно знать о месте проведения легендарного мэйджора в юго-западном пригороде Лондона?
Уимблдон — главный турнир не только июня, но и всей травяной серии, которая началась с 9 июня, а завершится 13 июля. Полное расписание турниров первого месяца лета перед вами.