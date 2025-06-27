Жеребьёвка Уимблдона: Медведев в полуфинале идёт на Алькараса, удачная сетка для Мирры

С 30 июня по 13 июля в Лондоне, Великобритания, пройдёт Уимблдонский турнир, считающийся самым престижным мэйджором. В мужском одиночном разряде соревнования пропустят трое теннисистов, которые в случае участия попадали бы в посев. Это Каспер Рууд, Артюр Фис и Себастьян Корда. А в женской сетке выступят все без исключения сильнейшие теннисистки.

Сегодня, 27 июня, прошла жеребьёвка обеих одиночных сеток. Как и на «Ролан Гаррос», Даниил Медведев не попал в первую восьмёрку посева и получил девятый номер — в соответствии с положением в рейтинге ATP. Вот какие возможные четвертьфинальные пары образовались по итогам жеребьёвки:

Медведев, действующий полуфиналист Уимблдона, при жеребьёвке заведомо попадал в восьмушку к кому-то из четвёрки Тейлор Фриц — Новак Джокович — Лоренцо Музетти — Хольгер Руне. В итоге потенциальным соперником Даниила на стадии 1/8 финала стал Фриц. Вот какая сетка образовалась у россиянина: первый круг — Бенжамен Бонзи, второй — Вит Коприва/Джордан Томпсон, третий — Алексей Попырин (20), четвёртый — Тейлор Фриц (5), 1/4 финала — Александр Зверев (3), полуфинал — Карлос Алькарас (2), финал — Янник Синнер (1).

Андрей Рублёв (14), который год назад потерпел поражение в первом круге Уимблдона, получил таких соперников. В первом круге Рублёва ожидает Ласло Джере, во втором — Зизу Бергс/Ллойд Харрис. В третьем круге соперником Андрея может стать Стефанос Циципас (24), в четвёртом — Карлос Алькарас (2), в 1/4 финала — Хольгер Руне (8). Далее см. выше состав четвертьфиналов.

У Новака Джоковича в этот раз довольно удобная сетка. В четвертьфинале он выходит не на Синнера и не на Алькараса (такие варианты были возможны), а на Дрейпера. С Синнером Джокович может пересечься в полуфинале, с Алькарасом — только в финале. В третьем круге у Новака просматривается Алекс Михельсен (30), в 1/8 финала — Алекс де Минор (11). Кроме того, в третьем круге намечается интересное противостояние Джека Дрейпера (4) с Александром Бубликом (28) — если, конечно, британец и казахстанец выиграют по два матча. А в первом круге ожидаем кучу эйсов в матче Тейлор Фриц (5) — Джованни Мпетчи Перрикар.

В женской сетке россиянкой с наивысшим номером посева стала 18-летняя Мирра Андреева (7). Год назад первая ракетка России уступила в первом же круге Уимблдона. При жеребьёвке Андреева заведомо шла в четверть к кому-то из четвёрки Арина Соболенко — Кори Гауфф — Джессика Пегула — Жасмин Паолини. В результате возможной соперницей Мирры в 1/4 финала стала Пегула. Жребий оказался в целом благосклонен к Андреевой-младшей. С Гауфф и с Игой Швёнтек она сможет сыграть только в полуфинале, а с Соболенко — в финале. Все потенциальные четвертьфинальные пары выглядят так:

Вот какую сетку получила Андреева-младшая. В первом круге она сыграет с Маяр Шериф, а если победит, то выйдет либо на Хиль Белен Тайхман, либо на Лючию Бронцетти. В третьем круге потенциальной соперницей Мирры является Магдалена Френх (25) (а возможно, и Анастасия Потапова), в четвёртом — Эмма Наварро (10)/Барбора Крейчикова (17), в 1/4 финала — Джессика Пегула (3), в полуфинале — Кори Гауфф (2)/Ига Швёнтек (8), в финале — Арина Соболенко (1).

Вторая ракетка России Диана Шнайдер (12) в прошлом сезоне дошла до третьего круга Уимблдона. В этот раз её первой соперницей станет Моюка Утидзима. Во втором круге Шнайдер может сыграть с победительницей встречи Диан Парри — Петра Мартич, а в 1/16 финала — с Еленой Остапенко (20). В четвёртом круге одной из возможных соперницы Дианы является Чжэн Циньвэнь (5), а в четвертьфинале — Жасмин Паолини (4).

Едва ли не самой интересной оказалась четвёртая четверть. Полина Кудерметова в первом круге сыграет с Игой Швёнтек (8). Чуть ниже образовались пары Мария Саккари — Анна Блинкова и Элина Аванесян — Елена Рыбакина (Казахстан, 11). Победительницы последних двух встреч во втором круге выходят друг на друга. Наконец, почти в самом низу (а именно на 126-й строчке) оказалась Анастасия Захарова, единственный квалифаер из России. Захарова, которая чудом выиграла свой финал отбора, начнёт Уимблдон матчем с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко. А в 1/32 финала теннисистка, выигравшая эту встречу, сразится либо с Кори Гауфф (2), либо с украинкой Даяной Ястремской.

Соревнования в основных сетках Уимблдона начнутся в понедельник, 30 июня. Женский турнир завершится 12 июля, мужской — 13 июля. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».