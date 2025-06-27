Павлюченкова уже 4 года не выходит в финал. В Истбурне она проиграла 19-летней австралийке

В пятницу, 27 июня, на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) состоялись полуфинальные матчи. Изначально в сетке присутствовали три российские теннисистки, однако в четвёрку лучших вышла лишь одна из них, а именно финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова.

Для Павлюченковой этот полуфинал стал первым за полтора года. В Дохе в сезоне-2024 россиянка в матче 1/2 финала уступила Елене Рыбакиной. В этот раз она намеревалась перекрыть то достижение. На пути к полуфиналу Истбурна Анастасия выбила из сетки Викторию Томову, Кимберли Биррелл и Камиллу Рахимову, проведя две трёхсетовые встречи (с Томовой и Рахимовой). А сегодня её соперницей стала австралийка Майя Джойнт.

19-летняя Джойнт, которая в рейтинге располагается двумя строчками выше Павлюченковой (51-е место против 53-го), только в этом году начала регулярно выступать на уровне WTA. При этом у неё уже есть один титул. В мае австралийская теннисистка стала лучшей на грунтовом турнире в Рабате (Марокко), одолев в финале Жаклин Кристиан. А в первых трёх матчах в Истбурне Майя победила Онс Жабер, Эмму Радукану и Анну Блинкову — список побеждённых соперниц внушает уважение.

Майя Джойнт Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Павлюченкова в первом же гейме придумала себе проблемы, но сама же их и решила. Россиянка подарила сопернице тройной брейк-пойнт, однако сумела спастись, несмотря на сильный ветер, создававший помехи на подаче. А вот Джойнт в первом своём гейме не взяла ни очка — Павлюченкова мощно играла на приёме. После этого Анастасия подтвердила брейк — 3:0.

Удержать отрыв Павлюченкова не смогла. Несколько неточностей в пятом гейме, двойная ошибка — и Джойнт ответила своим брейком. Два своих гейма на этом отрезке австралийка тоже взяла и сравняла счёт — 3:3. В целом обеим теннисисткам не хватало стабильности. К примеру, Павлюченкова под ноль забрала следующие два гейма и, поведя 5:3, приготовилась подавать на партию. Однако в девятом гейме уже Анастасия провалила подачу, и Джойнт добилась брейка под ноль. А в 10-м гейме Майя сравняла счёт — 5:5.

В 11-м гейме Павлюченкова в третий раз за сет отдала подачу. После этого Джойнт уверенно отподавала и выиграла партию — 7:5 за 46 минут. Россиянка вела 5:3, однако потерпела поражение в сете, упустив четыре гейма подряд. На этом отрезке Анастасия взяла всего-навсего три очка.

Майя Джойнт и Анастасия Павлюченкова перед матчем Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Во втором сете поражение Павлюченковой предопределил третий гейм, в котором Анастасия ошибалась и вновь не смогла выиграть ни одного очка. Джойнт, поведя 2:1 с брейком, сосредоточилась на удержании преимущества и преуспела в этом. Россиянка боролась до последнего: в седьмом гейме Павлюченкова, подавая при 2:4, отыграла четыре брейк-пойнта, в том числе тройной. Однако сделать свой брейк Анастасия в этой партии так и не смогла и даже не приближалась к этому. Более того, в девятом гейме Джойнт добилась ещё одного брейка и вышла в финал — 7:5, 6:3 за 1 час 27 минут.

Так Павлюченкова вновь не смогла выйти в финал. Анастасия не может дойти до титульного матча с той самой решающей встречи «Ролан Гаррос» — 2021, в которой она уступила Барборе Крейчиковой. Несмотря на поражение в полуфинале, россиянка отыграет три места в рейтинге WTA и вернётся в топ-50.

Джойнт в финале сразится за титул с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой, которая в своём полуфинале одолела экс-россиянку Варвару Грачёву (Франция) — 7:5, 2:6, 6:3.

Для 20-летней Эалы, пробившейся на турнир в Истбурне через квалификацию, этот финал станет первым на уровне WTA. Александра приобрела известность на «тысячнике» в Майами в марте этого года. Тогда она прошла чемпионок ТБШ Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек и остановилась лишь в полуфинале — Джессика Пегула оказалась сильнее.

Финальная встреча Джойнт — Эала состоится в субботу, 28 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».