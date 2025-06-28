Синнер расстался с двумя топ-тренерами накануне Уимблдона. Почему так внезапно?

Первая ракетка мира Янник Синнер прекратил сотрудничество с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио. Паничи и Бадио присоединились к штабу Синнера в сентябре 2024 года, а до этого долгое время работали с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

Обычно расставание со столь известными специалистами не происходит спонтанно, поэтому серьёзные изменения в команде Янника за несколько дней до старта Уимблдона удивляют. В чём причина неожиданного решения Синнера?

Итальянец Марко Паничи – один из наиболее авторитетных фитнес-тренеров в теннисе на протяжении последних двух десятилетий. Он работал с Фабио Фоньини, Симоне Болелли, Филиппом Кольшрайбером, Ли На, Франческой Скьявоне, Даниэлой Гантуховой и Анжеликой Кербер, прежде чем в сезоне-2018 присоединился к команде Новака Джоковича. Серб выиграл 10 турниров «Большого шлема» за почти шесть лет сотрудничества с Паничи.

Аргентинский физиотерапевт Улисес Бадио работал в штабе Джоковича с середины 2017 года до конца сезона-2022. Это был его первый опыт в теннисе. Бадио предпочитал частную практику в ведущих центрах спортивной медицины США и Испании до прихода к Новаку и в короткий период после расставания с ним.

Летом 2024 года разразился допинг-скандал с первой ракеткой мира Янником Синнером. Следствие выяснило, что запрещённый клостебол попал в организм Янника по вине представителей его команды фитнес-тренера Умберто Феррары и физиотерапевта Джакомо Налди. Синнер сразу же уволил Феррару и Налди, после чего назначил Паничи и Бадио, которые уже не были связаны обязательствами с Джоковичем.

Улисес Бадио и Марко Паничи (второй и третий слева) недолго проработали с Янником Синнером Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казалось, что сотрудничество Синнера с Паничи и Бадио продлится довольно долго, ведь они являются едва ли не лучшими специалистами на рынке в своей сфере. Янник вместе с ними выиграл Итоговый чемпионат ATP и Australian Open, оформил огромный отрыв от преследователей в качестве первой ракетки мира. Но допинговое дело всё-таки настигло итальянца в начале этого года. Синнеру пришлось пропустить три месяца с февраля по май.

Янник остался лидером рейтинга ATP и выступил вполне неплохо после возвращения, уступая второй ракетке мира Карлосу Алькарасу в финалах «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос». Мало кто ожидал, что Синнер вообще дойдёт до титульных матчей крупных турниров на его нелюбимом грунтовом покрытии. Однако Янник сделал это необычайно легко и был остановлен только Алькарасом.

Болезненным ударом для Синнера стали даже не сами поражения от Карлоса, а то, каким образом они воплощались на корте. В первой партии финала Рима Янник упустил два сетбола, после чего развалился и легко отдал матч Алькарасу (6:7, 1:6). На «Ролан Гаррос» всё было ещё хуже. В четвёртой партии Синнер не реализовал три матчбола и в конечном счёте проиграл пятисетовый триллер (6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:7).

Нельзя сказать, что у Синнера наблюдались какие-то проблемы с физическим состоянием. В Париже Янник отлично выдержал марафон длиной в 5,5 часа, и у него были реальные шансы на победу, но в решающие моменты Алькарас действовал более хладнокровно.

Янник Синнер, Марко Паничи и Улисес Бадио на «Мастерсе» в Риме Фото: Dan Istitene/Getty Images

Подобные поражения в первую очередь тяжело принять психологически. Синнер демонстрирует практически полное отсутствие эмоций на корте, но за его пределами он не настолько хладнокровный. Янник болезненно перенёс поражение, в том числе поссорился с членами своей команды Марко Баничи и Улисесом Бадио. Итальянское издание Corriere della Sera поделилось деталями конфликта.

Паничи благодаря своей квалификации и авторитету в теннисном сообщества начал отличаться опредёленным индивидуализмом. Он не согласовывал комментарии для СМИ с Янником, что с самого начала сотрудничества не вызывало восторга у спортсмена. Последней каплей для Синнера стало заявление Марко, что теннисист в течение 15 минут плакал в раздевалке после поражения от Алькараса в финале «Ролан Гаррос». После этого Янник пошёл на пресс-конференцию, где его многократно пытались поддержать журналисты. По словам Паничи, Синнера раздражали эти утешения. Игрок удивился такой откровенности фитнес-тренера и не взял его на следующий травяной «пятисотник» в Галле.

В Германии вместе с Синнером присутствовал Улисес Бадио, близкий товарищ Паничи. Бадио славится своим весёлым нравом. Он может начать дурачиться буквально на ровном месте. Например, на «Мастерсе» в Риме Бадио вместе с Паничи затеял игру в футбол прямо в раздевалке. Они вовлекли в этот процесс самого Синнера и его тренера Симоне Ваньоцци, повалив обоих на пол. Янник улыбался во время этого безумного действа, но подобное веселье точно не в его стиле. Особенно если в конечном счёте не помогает выиграть турнир.

Бадио и Паничи застали Синнера врасплох шуточной игрой в футбол Фото: кадр из видео

Синнер в 1/8 финала Галле уступил Александру Бублику (6:3, 4:6, 4:6) и не смог защитить прошлогодний титул. Бублик в итоге стал чемпионом «пятисотника». Александр сейчас находится в отличной форме, и проиграть ему вовсе не зазорно, но всё-таки вылет Синнера стал настоящей сенсацией. Он почти год не проигрывал никому, кроме Алькараса, а игрокам вне топ-20 рейтинга ATP уступал вообще в середине 2023 года.

В Галле было отчётливо заметно, что Синнер ещё ментально не отошёл от неудачи в финале «Ролан Гаррос». Это вылилось в конфликт с Бадио. Corriere della Sera сообщает, что на одной из тренировок Янник заключил какое-то пари с Улисесом и выиграл его. В качестве вознаграждения он получил право ударить в Бадио мячом, а сделав это, язвительно прокричал: «Теперь ваша очередь позориться». (В реальности было употреблено более грубое выражение с применением ненормативной лексики. – Прим. «Чемпионата»).

Затем Янник приехал на Уимблдон. Он провёл тренировку с россиянином Даниилом Медведевым, после которой теннисисты сделали фото со своими командами.

Янник Синнер и Даниил Медведев со своими командами на Уимблдоне Фото: Из личного архива Симоне Ваньоцци

Сразу же бросилось в глаза, что рядом с Синнером, его тренерами Дарреном Кэхиллом и Симоне Ваньоцци нет Марко Паничи и Улисеса Бадио. Вскоре итальянские СМИ сообщили, что Синнер решил расстаться с ними.

На фото присутствует остеопат из Рима Андреа Чиполла, к услугам которого Янник прибегал ранее не на постоянной основе. Именно Чиполла возьмёт на себя обязанности Паничи и Бадио на Уимблдоне, после чего Синнер наверняка будет искать постоянных фитнес-тренера и физиотерапевта.