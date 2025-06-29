Кончита Мартинес брала Уимблдон как игрок и тренер. Приведёт ли она к титулу юную Мирру?

Бывшая вторая ракетка мира Кончита Мартинес сейчас работает тренером 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Сотрудничество Мартинес и Андреевой длится чуть более года. За это время Мирра ворвалась в теннисную элиту.

Главные достижения Андреевой под руководством Мартинес – титулы на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе. Все ждут, когда Мирра наконец-то возьмёт турнир «Большого шлема». Почему бы этому не случиться уже на Уимблдоне-2025? Ведь наставница россиянки прекрасно знает, как здесь побеждать в качестве игрока и тренера.

Мартинес – испанка по национальности, поэтому она в буквальном смысле выросла на грунте. 19 из 33 титулов за карьеру Кончита выиграла именно на этом покрытии, но только не самый главный. Грунтовый турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» Мартинес так и не покорился. Она дошла до финала в 2000 году, однако уступила француженке Мари Пирс. Ещё в активе испанки три полуфинала и семь четвертьфиналов в Париже.

Из-за успехов Мартинес на грунте особенно удивительным является тот факт, что единственный «Шлем» за время выступления в туре она взяла на Уимблдоне в 1994 году. В своём первом и единственном финале на травяном покрытии испанка победила легендарную американку Мартину Навратилову (6:4, 3:6, 6:3), которая девять раз поднимала над головой кубок в Лондоне и по сей день является исторической рекордсменкой по данному показателю.

Мартина Навратилова и Кончита Мартинес — финалистки Уимблдона-1994 Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Старт сезона-1994 можно назвать лучшим отрезком в карьере Мартинес. 22-летняя испанка впервые дошла до четвертьфинала Australian Open и полуфинала «Ролан Гаррос», выиграла титулы на крупных грунтовых турнирах в Чарльстоне и Риме (тогда оба были аналогами нынешних «тысячников»).

На Уимблдоне особых ожиданий от Мартинес не было даже на фоне этих успехов. Здесь доминировала лучшая теннисистка поколения Штеффи Граф. Немка становилась чемпионкой Уимблдона пять раз на отрезке 1988-1993 годов. Только в 1990-м Штеффи остановилась на стадии полуфинала и позволила взять титул Навратиловой.

Первая ракетка мира Граф считалась абсолютным фаворитом турнира и в 1994-м, но случилось нечто немыслимое. Штеффи проиграла в первом круге американке Лори Макнил, прервав выдающуюся серию из 31 четвертьфинала на турнирах «Большого шлема», длившуюся с US Open — 1985. Это была одна из главных сенсаций за всю историю тенниса и первый случай в Открытую эру, когда действующая чемпионка ТБШ вылетела в первом круге при защите своего титула.

Раннее поражение Граф предоставило уникальный шанс побороться за титул другим теннисисткам. В первую очередь речь о входящих в топ-5 посева испанках Аранче Санчес-Викарио, Кончите Мартинес, американке Мартине Навратиловой и чешке Яне Новотной. Причём Санчес-Викарио и Мартинес из-за отсутствия истории успеха на траве выглядели менее предпочтительно в сравнении с девятикратной чемпионкой Уимблдона Навратиловой и прошлогодней финалисткой Новотной.

Санчес-Викарио в четвёртом круге вылетела от американки Зины Гаррисон, однако её соотечественница Мартинес куда лучше воспользовалась предоставленным шансом. Отчасти Кончите повезло с сеткой. На первой неделе она без особых проблем разобралась с малоизвестными канадкой Рене Симпсон (6:1, 6:3), японкой Наной Мияги (6:1, 7:6), француженкой Натали Тозьей (6:1, 6:3) и австралийкой Кристин Рэдфорд (3:6, 6:3, 6:4).

В четвертьфинале Мартинес впервые встретилась с сеяной соперницей – девятой ракеткой мира Линдсей Дэвенпорт. 18-летняя американка подавала большие надежды и представляла особую опасность на траве, но более опытная Кончита в трёх сетах дожала Дэвенпорт (6:2, 6:7, 6:3).

В полуфинале Мартинес досталась та самая Лори Макнил, которая не ограничилась победой над Граф и очень далеко зашла по сетке. Кончита сломила Макнил (3:6, 6:2, 10:8) только в напряжённейшем третьем сете, который тогда игрался до преимущества в два гейма без тай-брейка.

Кончита Мартинес — чемпионка Уимблдона-1994 Фото: Bob Martin/Getty Images

Соперницей Мартинес по финалу стала четвёртая сеяная Мартина Навратилова. Важно отметить, что жребий свёл Мартину с замыкающей топ-5 рейтинга Яной Новотной (5:7, 6:0, 6:1) в четвертьфинале. Едва ли не главная травяная специалистка в сетке (без учёта рано выбывшей Граф) Навратилова устранила номинально вторую лучшую теннисистку на этом покрытии Новотну, данная вывеска вполне соответствовала битве за титул.

Навратилова в полуфинале разобралась с американкой Джиджи Фернандес (6:4, 7:6), но исторический 10-й титул Уимблдона она взять не смогла. В финале её неожиданно остановила «грунтовичка» Мартинес (6:4, 3:6, 6:3). Два стартовых сета прошли в равной борьбе, когда всё решал один брейк.

Решающая третья партия тоже получилась довольно напряжённой. Мартинес в первом же гейме забрала подачу соперницы и пыталась удержать преимущество. Наиболее нервный момент для Кончиты случился при счёте 4:3. Навратилова заработала два брейк-пойнта, которые испанка отыграла и в конечном счёте взяла свою подачу.

Мартина после этого не смогла остаться в матче и ещё раз проиграла свою подачу. Решающее очко Навратилова отдала за счёт простой ошибки с бэкхенда. Кончита Мартинес стала первой чемпионкой Уимблдона из Испании под приветственные возгласы принцессы Дианы и её сына принца Уильяма.

Принцесса Диана и принц Уильямс восторгались игрой Кончиты Мартинес на Уимблдоне-1994 Фото: Adam Butler/Getty Images

Решающим фактором в двухчасовом противостоянии можно назвать 28 виннеров Кончиты c обводящих ударов. Результативные кроссы испанки стали настоящим шоком для Навратиловой.

«Кончита никогда не исполняла кроссы с бэкхенда лучше, чем сегодня. Она делала это настолько хорошо, как никто другой в матчах со мной, даже Моника Селеш таким не отличалась. Я выложилась по полной и проиграла этот чёртов матч, но прошла прекрасный путь на турнире», — заявила после встречи Навратилова.

«Навратилова – выдающаяся теннисистка. Она вышла в финал и играла так расслабленно. В каком-то смысле мне очень жаль, что я помешала ей взять титул, но в то же время очень рада, что сделала это. Потрясающие ощущения. Я не знаю, как это выразить. Меня просто переполняют эмоции», — сказала Мартинес.

Позже Мартинес признавалась, что с самого старта карьеры ненавидела игру на траве и считала это покрытием предназначенным «для коров». Но победа над Навратиловой изменила её восприятие.

«Уимблдон всегда будет для меня особенным местом. Лучший день — воскресенье перед стартом турнира. Тогда я гуляю одна по территории Всеанглийского клуба и вспоминаю былые моменты. Там никого нет, а корты и трава такие зелёные, потому что ими ещё не пользовались. И цветы. Всё просто идеально. Я всегда думала, что если и выиграю турнир «Большого шлема», то это будет «Ролан Гаррос». Но постепенно начала относиться к траве немного дружелюбнее, вместо того чтобы говорить: «Это покрытие для коров». Я играла с Мартиной в финале, незадолго до этого победив её в Риме в матче за титул, так что это придало мне уверенности. Просто сказала себе: «Почему бы не сделать это на траве?» Думаю, у меня был правильный настрой, что помогло выиграть Уимблдон», — говорила Мартинес в 2019 году.

Кончита также утверждала, что победа на Уимблдоне зарядила её верой в себя на всю оставшуюся карьеру. Да, она больше не брала «Шлемы», однако постоянно доходила на них до поздних стадий. Мартинес ушла из тенниса в сезоне-2006, проведя в туре 18 продуктивных лет. По состоянию на 2025 год она по-прежнему является испанской теннисисткой с наибольшим количеством титулов WTA в одиночном разряде (33).

Ещё Мартинес успешно работает тренером. До Мирры Андреевой она сотрудничала с Шахар Пеэр, Янетт Гусаровой, Ренне Стаббс, Каролиной Плишковой, Гарбинье Мугурусой, Мари Боузковой. Как ни странно, в качестве тренера Мартинес тоже выиграла один «Шлем». Им снова оказался Уимблдон, который в 2017 году взяла её подопечная Гарбинье Мугуруса.

Кончита Мартинес привела Гарбинье Мугурусу к победе на Уимблдоне-2017 Фото: Karwai Tang/Getty Images

Опять всё шло против логики – испанка Мугуруса успешнее всего выступала на грунте, но под руководством Кончиты смогла стать чемпионкой травяного мэйджора.

Сейчас ситуация для Мартинес в чём-то похожая. Мирра Андреева не считается выдающимся мастером игры на траве. Год назад она вылетела в первом круге Уимблдона, а в этом году довольно рано уступала на «пятисотниках» в Берлине и Бад-Хомбурге. Но седьмую ракетку мира Андрееву точно нельзя вычёркивать из числа претенденток на титул Уимблдона. Её тренер знает, как на нём побеждать, когда этого вообще никто не ожидает.