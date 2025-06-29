За кем следить 30 июня на главном травяном турнире.

7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Шнайдер, Хачанов и Рублёв на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Медведев с французом за «Ролан Гаррос» — 2017?

Даниил Медведев два сезона подряд был полуфиналистом Уимблдона. Теперь россиянин начинает новый поход по сетке турнира матчем с Бенжаменом Бонзи. Теннисисты на профессиональном уровне пересекались на корте лишь раз. На старте «Ролан Гаррос» — 2017 Даниил проиграл сопернику, снявшись с матча по ходу четвёртой партии. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Вит Коприва — Джордан Томпсон.

🎾 15:00*: Лучано Дардери (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Сафиуллин во второй круг Уимблдона?

27-летний Роман Сафиуллин начинает Уимблдон матчем с Лучано Дардери, который на 4,5 года его моложе. Итальянец в августе прошлого года добирался до топ-32 рейтинга ATP, и в активе у него уже есть два титула. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель во втором круге встретится с кем-то из пары Алексей Попырин — Артур Фери.

🎾 15:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Моюка Утидзима (Япония), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шнайдер повторить прошлогодний результат на Уимблдоне?

Диана Шнайдер в прошлом году добралась до третьего круга Уимблдона, и теперь ей необходимо подтвердить те очки. Но для начала 21-летняя россиянка должна справиться с японкой Моюкой Утидзимой, которая почти на три года её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Диан Парри — Петра Мартич.

🎾 16:30*: Камилла Рахимова (Россия) — Аои Ито (Япония, LD), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: добьётся ли Рахимова первой победы на Уимблдоне?

Камилла Рахимова лишь раз в карьере играла на Уимблдоне — в 2023 году — и уступила в первом же матче. Теперь 23-летняя россиянка начинает новый поход по кортам Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Её первой соперницей стала японка Аои Ито, последней по рейтингу попавшая в сетку турнира. Теннисистки ранее на корте не пересекались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Жасмин Паолини — Анастасия Севастова.

🎾 16:30*: Маккензи Макдональд (США) — Карен Хачанов (Россия, 17), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Хачанов с удобным американцем?

Карен Хачанов набрал неплохую форму во время короткой травяной серии турниров. В Хертогенбосхе он дошёл до 1/4 финала, а на «пятисотнике» в Галле — до полуфинала. На старте Уимблдона в соперники 29-летнему россиянину достался удобный американец Маккензи Макдональд. В пяти предыдущих матчах Хачанов одержал пять побед, в том числе две на травяном покрытии — на Уимблдоне-2021 и совсем недавно — в Хертогенбосхе-2025. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Синтаро Мочизуки — Джулио Цеппьери.

🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: увеличит ли Рублёв отрыв от Ласло Джере в «личках»?

Андрей Рублёв сократил количество турниров перед стартом Уимблдона и провёл, по сути, только одно официальное соревнование. На «пятисотнике» в Галле он добрался до второго круга. В первом круге Уимблдона россиянину в соперники достался хорошо знакомый серб Ласло Джере. Теннисисты ранее встречались четыре раза, и во всех случаях успех праздновал Рублёв, в том числе и в последнем случае — на «Ролан Гаррос» — 2023. Победитель нового матча далее померится силами с кем-то из пары Андрей Рублёв — Ласло Джере.

🎾 18:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Павлюченкова «0» в графе «поражений» в матчах с Томлянович?

Анастасия Павлюченкова неплохо вработалась в травяной сезон, дойдя до полуфинала турнира в Истбурне. Теперь 33-летняя россиянка начинает борьбу на Уимблдоне матчем с хорошо знакомой Айлой Томлянович. Девушки до этого встречались трижды, и во всех случаях сильнее была Павлюченкова — в Москве-2018, Мельбурне-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2021. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Эшлин Крюгер — Мика Стойсавлевич.