Медведев — без серьёзных испытаний до 1/4 финала? Комфортный путь Даниила на Уимблдоне

Россиянин начнёт выступление в стартовый игровой день. Его первый соперник мечтает о форхенде Федерера.

Старт Уимблдона совсем близок! Ясны сетки, расписание, первые битвы на травяном турнире «Большого шлема». А ещё известны потенциальные соперники игроков на ближайшие две недели.

Даниил Медведев – тот, кто в Лондоне среди российских теннисистов сумеет пройти дальше всех. Изучим, как же может сложиться для девятого номера рейтинга сетка на Уимблдоне-2025.

Первый круг (Бенжамен Бонзи)

Россиянин начнёт выступление в Лондоне матчем с Бенжаменом Бонзи. Что о нём известно?

29-летний француз, 64-я ракетка мира, правша и чемпион хардового турнира серии ATP-250 в Метце (2024). Вырос в семье бухгалтера (мать) и сотрудника завода Renault (отец). Любимым покрытием считает грунт, а кумиром – Роджера Федерера. Признавался, что был бы не прочь завладеть таким же ударом справа, как у 20-кратного чемпиона ТБШ.

Медведев и Бонзи уже встречались однажды – в далёком 2017 году. Тогда Бенжамен попал в основу «Ролан Гаррос» по уайлд-кард, а Даниил – на правах игрока, стоящего в топ-70 рейтинга. Тот матч россиянин не смог доиграть из-за сильных судорог и снялся при счёте 7:5, 4:6, 1:6, 1:3. Больше парни на корте не пересекались.

Бенжамин Бонзи Фото: Sarah Stier/Getty Images

Второй круг (Вит Коприва/Джордан Томпсон)

Сомнений, что Медведев пройдёт матч первого круга, практически нет, поэтому смело можно говорить о следующих потенциальных соперниках россиянина. Во втором поединке в Лондоне Даниил может сразиться либо с Джорданом Томпсоном (№44), либо с Витом Копривой (№78).

Оба попали в основу по рейтингу, Медведев ранее не играл ни с одним из них. И если Томпсон на Уимблдоне добирался до третьего круга (2021), то Коприва пока ни одного матча в основе травяного мэйджора не выиграл.

Третий круг (Алексей Попырин)

У Алексея Попырина (№22) есть все шансы стать следующим соперником Медведева на грядущей неделе. Австралиец в этом году получил 20-й номер посева. В прошлом же сезоне Алексей выдал на Уимблдоне свой лучший результат – третий круг, в котором он забрал стартовый сет у Новака Джоковича, но упустил следующие три (6:4, 3:6, 4:6, 6:7).

С Медведевым у Попырина отрицательная история встреч – в ней Алексей уступает со счётом 1-4. Самый первый поединок игроков состоялся во втором круге Уимблдона шесть лет назад. Тогда сильнее оказался россиянин (6:7, 6:1, 6:4, 6:4).

Четвёртый круг (Тейлор Фриц)

Серьёзное, как может показаться на первый взгляд, испытание ожидает Медведева в четвёртом круге. Всё же Тейлор Фриц (№5) хорош на траве: пять из 10 титулов он завоевал именно на этом покрытии, а ещё дважды добирался до четвертьфинала на Уимблдоне (2022, 2024).

Один нюанс – до конца неясно, как будет чувствовать себя Фриц в Лондоне. Всё-таки за последние три недели он выиграл сразу два турнира (Штутгарт, Истбурн). А пока в его карьере не было эпизодов, в которые он держал бы высочайший уровень и физическую форму на протяжении месяца и дольше.

Так что в этом сражении Даниил, неделю отдохнувший после финала в Галле, может чувствовать себя бодрее своего потенциального соперника из США.

Тейлор Фриц с титулом в Истбурне Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA

Четвертьфинал (Александр Зверев)

А это уже интересно. Во-первых, Александр Зверев (№3) на турнирах «Большого шлема» – явление непредсказуемое. Пластинку о поражениях в финале ТБШ и их причинах заводить не будем. Лишь напомним, Уимблдон – единственный мэйджор, на котором лучшим результатом немца был только четвёртый круг.

Во-вторых, история встреч Медведева со Зверевым нам знакома. 13-7 в пользу россиянина, прошлый конфликт и совсем недавняя встреча в полуфинале Галле, в которой победителем вновь оказался Даниил (7:6, 6:7, 6:4). Хотя пару дней назад Александр выдал важную речь о своём положении в туре перед стартом Уимблдона.

«У меня была довольно хорошая подготовка. Я сыграл в финале, сыграл в полуфинале, также поработал на этих турнирах (в Штутгарте и в Галле. — Прим. «Чемпионата»). Люди забывают, что я всё ещё третья ракетка мира и №3 в гонке», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Полуфинал (Карлос Алькарас)

Миссия переиграть Карлоса Алькараса (№2) на решающих стадиях Уимблдона выглядит невыполнимой. 22-летний парень два года подряд – в 2023-м и 2024-м – побеждал на травяном «Шлеме». И, кажется, почти ничто не может помешать ему сделать то же самое в третий раз.

Из хороших для болельщиков Медведева новостей: дважды в карьере Даниил обыгрывал Карлоса. И самая первая победа пришлась на второй круг Уимблдона-2021. Тогда россиянин одолел Алькараса в трёх партиях (6:4, 6:1, 6:2). Правда, за следующие четыре года шесть раз испанцу уступил.

Финал (Янник Синнер)

Но сюрпризы случаются. И если всё пойдёт по плану, то в финале Медведев может повстречаться с лидером мирового рейтинга. Хотя Уимблдон остаётся для Янника Синнера единственным турниром «Большого шлема», на котором он ни разу не добирался до финала. В противостоянии с россиянином итальянец ведёт с незначительным преимуществом (8-7).

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля, а Медведев начнёт выступление матчем с Бонзи уже в понедельник, 30-го числа, в 13:00 мск.

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