В Великобритании стартует главный травяной турнир. На кортах появятся и семь россиян.

Медведев рвётся во второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Шнайдер и Хачанов. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 64 матча: по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и семь россиян – Даниил Медведев (девятый номер посева), Андрей Рублёв (14), Карен Хачанов (17), Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер (12), Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова. Из представителей топ-10 посева также на корты выйдут Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Чжэн Циньвэнь (5), Паула Бадоса (9), Карлос Алькарас (2) и Хольгер Руне (8).