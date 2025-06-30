Медведев рвётся во второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Шнайдер и Хачанов. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 64 матча: по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и семь россиян – Даниил Медведев (девятый номер посева), Андрей Рублёв (14), Карен Хачанов (17), Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер (12), Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова. Из представителей топ-10 посева также на корты выйдут Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Чжэн Циньвэнь (5), Паула Бадоса (9), Карлос Алькарас (2) и Хольгер Руне (8).
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За главный приз Уимблдона-2025 сразятся и чемпионы ТБШ. На этот раз в мужской и женской сетках их 18.
Даниилу Медведеву нужно подтверждать на Уимблдоне аж полуфинал – это целых 800 очков. В прошлом году россиянин обыграл на лондонском «Шлеме» в том числе Янника Синнера (в четвертьфинале), прежде чем уступил защищавшему титул Карлосу Алькарасу. Из-за этого Даниил рискует вылететь из десятки, едва вернувшись туда.
Сегодня стартует Уимблдон-2025 — главный турнир на траве. Среди сеяных игроков есть и российские теннисисты.
Всего на турнире выступит 16 россиян — четверо мужчин и 12 женщин. Подробнее знакомимся с каждым из участников.
Расписание понедельника
Сегодня стартует 138-й по счёту розыгрыш Уимблдона. Среди прочих теннисистов в борьбу вступят сразу 7 россиян. Вот как выглядит расписание дня.
- 30 июня 2025
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- 29 июня 2025
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