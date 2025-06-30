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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Медведев, Рублёв, Шнайдер, Хачанов, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Медведев рвётся во второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Шнайдер и Хачанов. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев
Комментарии
В Великобритании стартует главный травяной турнир. На кортах появятся и семь россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 64 матча: по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и семь россиян – Даниил Медведев (девятый номер посева), Андрей Рублёв (14), Карен Хачанов (17), Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер (12), Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова. Из представителей топ-10 посева также на корты выйдут Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Чжэн Циньвэнь (5), Паула Бадоса (9), Карлос Алькарас (2) и Хольгер Руне (8).

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:00 МСК
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Карсон Брэнстин
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Моюка Утидзима
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:30 МСК
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Аои Ито
Япония
Аои Ито
А. Ито
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 18:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

За главный приз Уимблдона-2025 сразятся и чемпионы ТБШ. На этот раз в мужской и женской сетках их 18.

11:58 Даниил Сальников

Даниилу Медведеву нужно подтверждать на Уимблдоне аж полуфинал – это целых 800 очков. В прошлом году россиянин обыграл на лондонском «Шлеме» в том числе Янника Синнера (в четвертьфинале), прежде чем уступил защищавшему титул Карлосу Алькарасу. Из-за этого Даниил рискует вылететь из десятки, едва вернувшись туда.

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11:43 Даниил Сальников

Сегодня стартует Уимблдон-2025 — главный турнир на траве. Среди сеяных игроков есть и российские теннисисты.

11:23 Даниил Сальников

Всего на турнире выступит 16 россиян — четверо мужчин и 12 женщин. Подробнее знакомимся с каждым из участников.

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11:03 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня стартует 138-й по счёту розыгрыш Уимблдона. Среди прочих теннисистов в борьбу вступят сразу 7 россиян. Вот как выглядит расписание дня.

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