Катастрофа Медведева на Уимблдоне! Впервые проиграл в стартовом круге и рухнет в рейтинге

В последние несколько лет Уимблдон стал самым стабильным турниром «Большого шлема» для Даниила Медведева. В 2023 и 2024 годах в столице Англии российский спортсмен неизменно добирался до полуфинала, где в обоих случаях уступал лишь признанному титану современного тенниса – испанцу Карлосу Алькарасу, который впоследствии дважды подряд и выигрывал титул.

Первые же два мэйджора нынешнего сезона сложились для Медведева абсолютно провальным образом – в Австралии и Франции в общей сложности Даниил смог одержать лишь одну победу. Последовательные провалы в Мельбурне и Париже дорого обошлись россиянину: перед началом травяного сезона 29-летний уроженец Москвы располагался за пределами топ-10 мирового рейтинга.

Однако недавнее относительно удачное выступление в Галле позволило россиянину подняться на девятую строчку. В Германии Даниил впервые в сезоне сумел пробиться в финальную стадию, но забрать первый титул с 2023 года у него не получилось. В решающем поединке немецкого турнира Медведев в двух сетах впервые в карьере проиграл представителю Казахстана Александру Бублику, после чего до Уимблдона россиянин не выходил на корт в официальных матчах.

Отличное выступление на Уимблдоне-2024 в этом году накладывало на Медведева дополнительную ответственность, ведь ему предстояла защита 800 очков за прошлогодний полуфинал. В случае неудачи россиянин может не только вновь покинуть пределы топ-10, но при определённых раскладах и ещё глубже провалиться в рейтинге. Его первым соперником в Лондоне стал французский сверстник Бенжамен Бонзи, занимающий 64-ю позицию в рейтинге ATP. Ранее 29-летний француз четыре раза выступал в основной сетке английского «Шлема», так ни разу и не сумев пробиться дальше второго круга. Последний Уимблдон француз и вовсе пропустил, проиграв Михаилу Кукушкину во втором раунде квалификации.

Медведев и Бонзи ранее однажды уже встречались на турнире «Большого шлема», но было это в далёком 2017 году. Тогда Бенжамен попал в основу родного «Ролан Гаррос» благодаря уайлд-кард, а Даниил – на правах игрока, стоящего в топ-70 рейтинга. Тот матч россиянин не смог доиграть из-за сильных судорог и снялся при счёте 7:5, 4:6, 1:6, 1:3. С тех прошло уже восемь лет, в течение которых парни на турнирах ATP больше на корте не пересекались.

В отличие от сыгравшего перед Уимблдоном всего два подготовительных турнира Медведева его сегодняшний французский оппонент играл на траве на протяжении трёх недель подряд, совершив путешествие по маршруту Штутгарт – Галле – Мальорка. Вот только, если посмотреть на результаты Бенжамена, то его путешествие, скорее, напоминало своеобразный экскурсионный тур. Бонзи потерпел три поражения подряд, в совокупности сумев выиграть лишь один сет. Таким образом, за три травяных турнира в сумме Бонзи провёл меньше матчей, чем Медведев на двух соревнованиях в Хертогенбосхе (две встречи) и Галле (пять встреч).

В этой связи кому-то могло показаться, что по всем турнирным прикидкам Даниил обязан одерживать убедительную победу в матче первого круга, но за последние несколько лет мы уже успели привыкнуть к тому, что на турнирах «Большого шлема» российский спортсмен готов устроить триллер с соперником любого уровня. Вот и сегодняшний матч не стал исключением из этого правила.

Перед началом разминки Медведев попросил у арбитра чуть больше времени, экстра-секунды, потому что до полотенец игрокам теперь необходимо доходить самим, без помощи болбоев. Если Даниил предчувствовал, что его ждёт сложнейший и затяжной поединок, то профессиональное чутьё его точно не подвело.

Спустя 48 минут после начала матча соперники добрались до тай-брейка в стартовом сете. Подобный итог стал абсолютно закономерным исходом для первой партии, так как на старте встречи оба спортсмена просто блестяще действовали на своих подачах, не позволив друг другу заработать ни одного брейк-пойнта за 12 (!) геймов.

Судьба партии решалась на тай-брейке, где Даниил откровенно сплоховал. При счёте 1:1 Медведев допустил невынужденную ошибку, позволив Бонзи быстро вырваться вперёд – 1:2. Следом Бенжамен забрал два очка на подаче, сумев обеспечить себе неплохое преимущество – 4:1.

На этом француз не остановился, в скором времени забрав ещё одно очко на подаче российского спортсмена – 5:2. Завоёванного преимущества в два мини-брейка Бонзи хватило для комфортного завершения 13-го гейма – 7:6 (7:2) в пользу французского теннисиста.

Бенжамен Бонзи Фото: Clive Brunskill/Getty Images

При этом было понятно, что на протяжении долгого времени удерживать сумасшедший уровень выступления на своей подаче французский теннисист не сможет. Постепенное проседание началось в начале второго сета, когда уже в пятом гейме у россиянина наконец появились зацепки в игре на приёме: на подаче Бонзи было 0-30, и французу пришлось приложить титанические усилия для сохранения гейма.

С этой задачей он справился, но через несколько минут Даниил всё-таки заработал вожделенный брейк-пойнт. При счёте 4:3 в свою пользу россиянин впервые в матче добрался до брейкового мяча, который он сразу же реализовал, открыв путь к победе во втором сете – 6:3 и 1:1 по партиям.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Впрочем, покой Даниилу мог лишь сниться. Очевидно расслабившись после выигранной партии, россиянин моментально провалил начало следующего сета, с ходу оказавшись в нём в положении отыгрывающегося – 0:2. Бонзи впервые в матче вырвался вперёд с брейком, но Медведев оперативно пришёл в себя и не позволил оппоненту улететь от себя – 2:2. Тут же Даниил мог совершать ещё один брейк, однако Бонзи выиграл сложнейший гейм, пройдя через четыре «меньше» – 3:2 в пользу француза.

Если бы россиянин в этот момент сумел совершить второй подряд брейк, то с огромной вероятностью дальнейшее течение сета сложилось бы совершенно иначе. Этого не случилось, и затем теннисисты стали довольно легко брать свои подачи, вследствие чего судьба партии второй раз в матче решалась на тай-брейке. Примечательно, что к брейку даже чуть ближе подобрался Бонзи: в 12-м гейме уступавшему 5:6 россиянину пришлось уходить с 0-30 на своей подаче, чтобы в принципе добраться до кульминации партии.

Решающий гейм третьего сета Даниил начал со стремительного мини-брейка – 2:0. Однако Бенжамен даже не думал сдаваться, моментально ответив тремя подряд выигранными розыгрышами – 3:2. Перед сменой сторон россиянин выполнил шикарную подачу по центру (3:3), но после перехода допустил уже фирменную двойную ошибку – 3:4. Уже невозможно подсчитать, сколько раз именно двойные в решающие моменты подводили Медведева на тай-брейках за последние полтора сезона. Вот и на сей раз допущенная россиянином двойная стала для него роковой в 13-м гейме – 6:7 (3:7) и сенсационные 1:2 по партиям.

«Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает сыграть так один раз», — отпускал реплики в адрес соперника очень расстроенный Медведев.

Бенжамен Бонзи Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Почувствовав запах приближающегося успеха и абсолютную растерянность своего соперника, французский спортсмен заиграл ещё сильнее, на кураже став попадать какие-то невероятные удары. Бонзи сделал быстрый брейк в партии, тут же его подтвердил и стал методично приближаться к едва ли не главной победе в своей карьере.

Медведев же перешёл на игру в один удар, который раз за разом отправлялся в аут. В седьмом гейме Даниил ещё раз потерял свою подачу, и Бонзи своего уже не упустил – 7:6, 3:6, 7:6, 6:2 в пользу француза. Второй раз подряд Медведев проиграл в первом круге турнира «Большого шлема».

Интересно, что поражение Медведева стало не первой сенсацией на только стартовавшем турнире «Большого шлема». Ранее борьбу в турнире завершила представительница Латвии Елена Остапенко. Настоящая гроза Иги Швёнтек покинула английскую столицу уже после первого раунда, проиграв местной спортсменке Сонай Картал – 5:7, 6:2, 2:6.

Зачехлила ракетку и двукратная финалистка Уимблдона Онс Жабер. Тунисская теннисистка не смогла завершить матч первого круга. Она снялась со встречи с болгаркой Викторией Томовой (111-й номер рейтинга), уступая со счётом 6:7 (5:7), 0:2.

Для Даниила же сегодняшнее поражение стало настоящей катастрофой. Россиянин не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал, впервые в карьере проиграв на Уимблдоне в матче первого круга. Теперь россиянин снова покинет топ-10 мирового рейтинга, откатившись приблизительно в середину второго десятка. И надо признать, что с такими выступлениями Даниилу будет очень сложно вернуться в элиту мирового тенниса в обозримом будущем.