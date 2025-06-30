«Это не сенсация, а рядовое событие». Острая реакция на ранний вылет Медведева с Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев в первом круге Уимблдоне потерпел сенсационное поражение от 64-й ракетки мира француза Бенжамена Бонзи (6:7, 6:7, 6:3, 2:6). Медведев потеряет очки за прошлогодний полуфинал и в обновлённом рейтинге ATP опустится с девятого как минимум на 14-е место – так низко он не находился в нём с июня 2019-го.

Даниил впервые за карьеру проиграл в первом круге Уимблдона – до этого он шесть раз играл на травяном «Шлеме» и никогда не оступался на самом старте турнира. Последний и единственный раз он проиграл раньше третьего круга в далёком 2017-м.

У Медведева в целом не задалось выступление на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Россиянин вылетел в первом круге на втором «Большом шлеме» подряд – ранее он не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив британцу Кэмерону Норри в пяти сетах (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7). На Australian Open Медведев проиграл во втором круге американскому тинейджеру Лёнеру Тьену. Общая серия поражений Даниила на мэйджорах составляет три матча, что является худшим результатом в его карьере.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Складывается впечатление, что Медведев ментально должным образом не настраивается на ТБШ в 2025 году. Это отчётливо было заметно в первом сете матча с Бонзи при счёте 6:6, 2:6.

«Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает выдать такое один раз», — сказал Даниил и затем проиграл решающе очко на тай-брейке.

На пресс-конференции Медведев не выразил большого разочарования из-за своего поражения. Похоже, сам Даниил стал считать ранние вылеты на крупных турнирах если не нормой, то уж точно не поводом для паники.

«Беспокоят ли меня результаты на последних трёх турнирах «Большого шлема»? Я бы очень волновался, если бы не турнир в Галле, где я играл хорошо и смог выйти в финал, демонстрируя высокий уровень. Я могу сравнить прошедший матч с этим турниром. Мне кажется, я играл сегодня ненамного хуже. Да, корт чуть другой. Он был чуть-чуть медленнее из-за жары. Но на каждый удар, который я делал сегодня, даже удачный, у него находился ответ. Я должен был играть с Бонзи или с Кентеном Алисом в Галле. Я смотрел их матч. Бонзи не мог попасть мячом в корт хотя бы дважды подряд. Я был удивлён. Думал: «Мне будет тяжело против Кентена». В Галле я сыграл с Алисом хорошо, выиграл. Сегодня Бонзи практически не промахивался. Только немного с форхенда. С бэкхенда, на моей памяти, было где-то три невынужденные ошибки. Я желаю ему играть так всегда. Я видел сетку. Если он будет играть так, как сегодня, он уже в четвёртом круге. Потом Тейлор Фриц. Будет сложнее. Но я не удивлюсь, если он не будет играть так же, как сегодня», — сказал Медведев.

Бенжамен Бонзи в третий раз за карьеру вышел во второй круг Уимблдона, при этом впервые одолев теннисиста из первой десятки мирового рейтинга на всех мэйджорах. Француз ожидаемо радовался своему успеху.

«Это нечто особенное, моя первая победа над игроком топ-10 на «Шлемах». На этих турнирах всегда всё по-особенному — атмосфера, цвета, трава, зелёное, фиолетовое. Мне нравится это место. Даниил — великолепный игрок, дважды доходил тут до полуфинала. Знал, что будет тяжёлый матч, но иногда с такими соперниками лучше встречаться в первом круге. Почему легче играть с такими соперниками в первом круге? Потому что они не привыкли к кортам, и мы в этом плане на одном уровне. Наверное, получаешь больше уверенности после нескольких побед. Сегодня на старте шансы были 50/50, терять нечего. Так что было самое время показать свою лучшую игру», — сказал Бонзи в интервью на корте.

Даниил Медведев и Бенжамен Бонзи Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников уже не удивляется поражениям Медведева от менее именитых соперников.

«Для кого вылет Медведева в первом круге Уимблдона сенсация? Для меня это не сенсация. Это рядовое событие. Проиграл — и что? Трагедию из этого делать? Я думаю, не нужно. Я не смотрел игру, поэтому не буду комментировать, как складывался матч. Исходя из того, какие результаты были, для меня это не сенсация», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко считает, что Медведев слишком много ошибался и это закономерно вылилось в неудачу на старте Уимблдона.

«Каждый первый круг Уимблдона отличается наличием неожиданных результатов. Для Даниила матч не сложился. С таким количеством двойных на подаче и невынужденных ошибок трудно было на что-то рассчитывать. А соперник использовал свой шанс», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выражает разочарование из-за раннего вылета Медведева, ведь на позапрошлой неделе он дошёл до финала «пятисотника» в Галле и демонстрировал многообещающий уровень игры на траве, а сетка Уимблдона для него была более чем сносной и сулила хорошие перспективы добраться как минимум до четвертьфинала.

«К сожалению, Даниил Медведев проиграл свой матч. Мы увидели, что у Дани были нервы. И это удивительно, потому что в Галле Медведев проводил свои матчи ровно. Даже если была какая-то проблема, он спокойно её решал. Да, он мог проиграть сет, но это не мешало ему оставаться спокойным. Как будто финал в Галле дал нам надежду на хорошую игру Медведева на Уимблдоне, но не сложилось. Даниил не смог защитить свой прошлогодний полуфинал. Грустно видеть такой результат, учитывая, что у него наиболее простая сетка из россиян», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.