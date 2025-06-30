За кем следить 1 июля на главном травяном турнире.

9 топ-матчей вторника в теннисе: Мирра, Самсонова и Александрова на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Присцилла Хон (Австралия, Q) – Екатерина Александрова (Россия, 18), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Александрова стартует на Уимблдоне?

Екатерина Александрова неплохо провела травяную серию турниров — дошла до полуфинала Хертогенбосха и четвертьфинала Бад-Хомбурга. Теперь 30-летняя россиянка начинает путь на Уимблдоне-2025 матчем с квалифаером Присциллой Хон из Австралии. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Сюзан Ламенс — Ива Йович.

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Мирра реабилитироваться за прошлогодний Уимблдон?

Мирра Андреева год назад проиграла в первом же круге Уимблдона, и сейчас 18-летняя россиянка попробует реабилитироваться за тот обидный проигрыш. На старте нынешнего розыгрыша ей в соперницы досталась Маяр Шериф из Египта, которая на 11 лет её старше. Девушки ранее не пересекались на корте. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Хиль Белен Тайхман — Лючия Бронцетти.

🎾 15:00*: Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (Россия, 19), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Самсонова сыграет с чемпионкой Истбурна?

Людмила Самсонова любит и умеет играть на траве. Из пяти её титулов два пришлись на это редкое для современного тенниса покрытие — Берлин-2021 и Хертогенбосх-2024. Вот и в этом сезоне россиянка добралась аж до полуфинала в столице Германии. Но старт на Уимблдоне у неё ожидается непростой, ведь в первые соперницы ей досталась 19-летняя австралийка Майя Джойнт, которая только что завоевала титул в Истбурне. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Юлия Стародубцева — Франческа Джонс.

🎾 15:00*: Анна Калинская (Россия) – Нина Стоянович (Сербия, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Калинская «0» в графе «поражения» в матчах со Стоянович?

Анна Калинская в прошлом сезоне добралась до второй недели Уимблдона и теперь 26-летней россиянке необходимо подтверждать те очки. Её первой соперницей в розыгрыше-2025 будет сербка Нина Стоянович, успешно преодолевшая квалификацию. Теннисистки ранее играли трижды, и во всех случаях сильнее была россиянка — на ITF-25K в Батуми — 2017, US Open — 2020 и в Монтеррее-2021. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Клара Таусон — Хитер Уотсон.

🎾 16:30*: Ига Швёнтек (Польша, 8) – Полина Кудерметова (Россия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Кудерметова с пятикратной чемпионкой ТБШ?

22-летней Полине Кудерметовой на старте дебютного Уимблдона досталась самая именитая соперница — пятикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек, которая всего на два года её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Кэти Макнелли — Джоди Бёррэдж.

🎾 16:30*: Анастасия Потапова (Россия) – Магдалена Френх (Польша, 25), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: даст ли бой Потапова сеяной сопернице?

Анастасия Потапова любит и умеет играть на траве. По юниорам она стала чемпионкой турнира, а во взрослом туре добиралась до третьего круга. Теперь 24-летняя россиянка начинает борьбу матчем с сеяной соперницей — Магдаленой Френх из Польши. Соперницы ранее встречались однажды — в Торонто-2024 сильнее оказалась польская теннисистка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Хейли Баптист — Сорана Кырстя.

🎾 17:00*: Вероника Кудерметова (Россия) – Чжу Линь (Китай, SR), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Кудерметова до двукратной чемпионки Уимблдона Квитовой?

Вероника Кудерметова на старте Уимблдона сразится с китаянкой Чжу Линь. Девушки ранее играли дважды, и счёт пока равный — 1-1. На «Ролан Гаррос» — 2022 сильнее оказалась россиянка, а в Чжухае-2023 — китаянка. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Петра Квитова — Эмма Наварро. Кстати, чешская теннисистка, дважды выигравшая Уимблдон, уже объявила, что этот сезон для неё будет последним в WTA-туре.

🎾 17:00*: Мария Саккари (Греция) – Анна Блинкова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Блинкова пробиться во второй круг?

Анне Блинковой на старте Уимблдона досталась непростая соперница — бывшая третья ракетка мира, полуфиналистка «Ролан Гаррос» и US Open — 2021 Мария Саккари из Греции. Теннисистки сейчас занимают соседние места в рейтинге — 78-е и 77-е. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее померится силами с кем-то из пары Элина Аванесян — Елена Рыбакина.

🎾 18:30*: Виктория Азаренко (Беларусь) – Анастасия Захарова (Россия, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Захарова дебютирует на Уимблдоне?

23-летняя россиянка Анастасия Захарова успешно преодолела квалификационный турнир и впервые в карьере пробилась в основу Уимблдона. Её первой соперницей будет опытная Виктория Азаренко, которая была первой ракеткой мира, дважды завоёвывала титул на ТБШ и на 13 лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Даяна Ястремская — Кори Гауфф.