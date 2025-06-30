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Уимблдон 2025: расписание вторника 1 июля, Мирра Андреева, Самсонова, Потапова, live-трансляции, сетки, соперники, результаты

9 топ-матчей вторника в теннисе: Мирра, Самсонова и Александрова на Уимблдоне
Даниил Сальников
Уимблдон-2025: расписание вторника, 1 июля
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За кем следить 1 июля на главном травяном турнире.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Присцилла Хон (Австралия, Q) – Екатерина Александрова (Россия, 18), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:00 МСК
Присцилла Хон
134
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: как Александрова стартует на Уимблдоне?

Екатерина Александрова неплохо провела травяную серию турниров — дошла до полуфинала Хертогенбосха и четвертьфинала Бад-Хомбурга. Теперь 30-летняя россиянка начинает путь на Уимблдоне-2025 матчем с квалифаером Присциллой Хон из Австралии. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Сюзан Ламенс — Ива Йович.

Екатерина уже была одной ногой в финале Хертогенбосха:
Синнеру до этого далеко. Россиянка упустила 11 матчболов — это антирекорд XXI века
Синнеру до этого далеко. Россиянка упустила 11 матчболов — это антирекорд XXI века

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Маяр Шериф Ахмед Шериф
86
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф

Интрига: сумеет ли Мирра реабилитироваться за прошлогодний Уимблдон?

Мирра Андреева год назад проиграла в первом же круге Уимблдона, и сейчас 18-летняя россиянка попробует реабилитироваться за тот обидный проигрыш. На старте нынешнего розыгрыша ей в соперницы досталась Маяр Шериф из Египта, которая на 11 лет её старше. Девушки ранее не пересекались на корте. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Хиль Белен Тайхман — Лючия Бронцетти.

Наставница россиянки знает, как добраться до победы на траве:
Кончита Мартинес брала Уимблдон как игрок и тренер. Приведёт ли она к титулу юную Мирру?
Кончита Мартинес брала Уимблдон как игрок и тренер. Приведёт ли она к титулу юную Мирру?

🎾 15:00*: Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (Россия, 19), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Майя Джойнт
41
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: как Самсонова сыграет с чемпионкой Истбурна?

Людмила Самсонова любит и умеет играть на траве. Из пяти её титулов два пришлись на это редкое для современного тенниса покрытие — Берлин-2021 и Хертогенбосх-2024. Вот и в этом сезоне россиянка добралась аж до полуфинала в столице Германии. Но старт на Уимблдоне у неё ожидается непростой, ведь в первые соперницы ей досталась 19-летняя австралийка Майя Джойнт, которая только что завоевала титул в Истбурне. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Юлия Стародубцева — Франческа Джонс.

Людмила неплохо пока выступает в этом году:
Самсонова одержала 20-ю победу в сезоне. А Хачанов стал последним полуфиналистом Галле
Самсонова одержала 20-ю победу в сезоне. А Хачанов стал последним полуфиналистом Галле

🎾 15:00*: Анна Калинская (Россия) – Нина Стоянович (Сербия, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Анна Калинская
39
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Нина Стоянович
172
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович

Интрига: сохранит ли Калинская «0» в графе «поражения» в матчах со Стоянович?

Анна Калинская в прошлом сезоне добралась до второй недели Уимблдона и теперь 26-летней россиянке необходимо подтверждать те очки. Её первой соперницей в розыгрыше-2025 будет сербка Нина Стоянович, успешно преодолевшая квалификацию. Теннисистки ранее играли трижды, и во всех случаях сильнее была россиянка — на ITF-25K в Батуми — 2017, US Open — 2020 и в Монтеррее-2021. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Клара Таусон — Хитер Уотсон.

Анна неудачно выступила на грунтовом ТБШ:
Калинская проиграла на «РГ». Рублёв и Мирра победили, Медведев уступил в 5 сетах
Live
Калинская проиграла на «РГ». Рублёв и Мирра победили, Медведев уступил в 5 сетах

🎾 16:30*: Ига Швёнтек (Польша, 8) – Полина Кудерметова (Россия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 16:30 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
64
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Интрига: справится ли Кудерметова с пятикратной чемпионкой ТБШ?

22-летней Полине Кудерметовой на старте дебютного Уимблдона досталась самая именитая соперница — пятикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек, которая всего на два года её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Кэти Макнелли — Джоди Бёррэдж.

У Иги прервалась серия побед на грунте, а что получится на траве?
Швёнтек одержала 26-ю победу подряд на «Ролан Гаррос»! В полуфинале её ждёт Соболенко
Швёнтек одержала 26-ю победу подряд на «Ролан Гаррос»! В полуфинале её ждёт Соболенко

🎾 16:30*: Анастасия Потапова (Россия) – Магдалена Френх (Польша, 25), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 16:30 МСК
Анастасия Потапова
44
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Интрига: даст ли бой Потапова сеяной сопернице?

Анастасия Потапова любит и умеет играть на траве. По юниорам она стала чемпионкой турнира, а во взрослом туре добиралась до третьего круга. Теперь 24-летняя россиянка начинает борьбу матчем с сеяной соперницей — Магдаленой Френх из Польши. Соперницы ранее встречались однажды — в Торонто-2024 сильнее оказалась польская теннисистка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Хейли Баптист — Сорана Кырстя.

Анастасия неплохо выступила во время грунтовой части сезона:
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025

🎾 17:00*: Вероника Кудерметова (Россия) – Чжу Линь (Китай, SR), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжу Линь
307
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Интрига: доберётся ли Кудерметова до двукратной чемпионки Уимблдона Квитовой?

Вероника Кудерметова на старте Уимблдона сразится с китаянкой Чжу Линь. Девушки ранее играли дважды, и счёт пока равный — 1-1. На «Ролан Гаррос» — 2022 сильнее оказалась россиянка, а в Чжухае-2023 — китаянка. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Петра Квитова — Эмма Наварро. Кстати, чешская теннисистка, дважды выигравшая Уимблдон, уже объявила, что этот сезон для неё будет последним в WTA-туре.

Квитова прощается с WTA-туром:
Двукратная чемпионка Уимблдона стала мамой. Она родила сына во время любимого турнира
Двукратная чемпионка Уимблдона стала мамой. Она родила сына во время любимого турнира

🎾 17:00*: Мария Саккари (Греция) – Анна Блинкова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Мария Саккари
77
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
78
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: сумеет ли Блинкова пробиться во второй круг?

Анне Блинковой на старте Уимблдона досталась непростая соперница — бывшая третья ракетка мира, полуфиналистка «Ролан Гаррос» и US Open — 2021 Мария Саккари из Греции. Теннисистки сейчас занимают соседние места в рейтинге — 78-е и 77-е. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее померится силами с кем-то из пары Элина Аванесян — Елена Рыбакина.

Анна пытается набрать обороты на траве:
Шнайдер — во втором круге Лондона. А Александрова и Блинкова сыграют в российском дерби
Шнайдер — во втором круге Лондона. А Александрова и Блинкова сыграют в российском дерби

🎾 18:30*: Виктория Азаренко (Беларусь) – Анастасия Захарова (Россия, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Виктория Азаренко
87
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
95
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Интрига: как Захарова дебютирует на Уимблдоне?

23-летняя россиянка Анастасия Захарова успешно преодолела квалификационный турнир и впервые в карьере пробилась в основу Уимблдона. Её первой соперницей будет опытная Виктория Азаренко, которая была первой ракеткой мира, дважды завоёвывала титул на ТБШ и на 13 лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Даяна Ястремская — Кори Гауфф.

Анастасия с боями пробилась в основу главного турнира в мире:
Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете
Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете
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