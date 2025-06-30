Рублёв повесил «баранку» на старте Уимблдона. Но победил только с седьмого матчбола

В понедельник, 30 июня, состоялся первый соревновательный день Уимблдонского турнира. У мужчин сегодня в борьбу вступили теннисисты, попавшие в нижнюю половину турнирной сетки. В их числе был и Роман Сафиуллин, 75-й номер рейтинга ATP. Соперником россиянина был итальянец Лучано Дардери, 59-я ракетка мира.

Сафиуллин два года назад дошёл до четвертьфинала Уимблдона, и пока это его лучший результат не только на лондонском мэйджоре, но и вообще на турнирах «Большого шлема». Дардери на ТБШ пока не проходил дальше второго круга. Именно такой результат он показал на Уимблдоне-2024.

Стартовый сет проходил в целом в равной борьбе. В первой половине партии теннисисты регулярно доходили до «ровно». Поначалу небольшой перевес был у Сафиуллина, который во втором гейме мог повести 2:0, но упустил двойной брейк-пойнт. После этого Дардери перехватил инициативу и, сделав брейк в пятом гейме, заполучил стратегическое преимущество. Однако распорядиться им итальянец не смог. Подавая на сет при 5:4, Лучано не справился с волнением. На брейк-пойнте Роман перетерпел оппонента в обмене средней продолжительности и, дождавшись ошибки, сравнял счёт — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк. Сафиуллин вёл 3:2, однако после этого отдал пять очков подряд, а с ними и весь сет — 7:6 (7:3) в пользу Дардери за 1 час 3 минуты. Удивительно, но россиянин закончил партию с положительным соотношением активно выигранных очков и невынужденных ошибок (17/15), а его соперник — с отрицательным (9/11).

Во втором сете Сафиуллин сполна отыгрался за неудачу. Проиграв первый гейм, Роман повесил сопернику скрытую «баранку» — 6:1 за 31 минуту. В среднем россиянин, закончивший партию брейком под ноль, отдавал по очку за гейм. На первой подаче Сафиуллин забрал почти все мячи (семь из восьми) и в итоге выдал великолепное соотношение виннерсов и невынужденных ошибок — 14 против четырёх (у Дардери эти показатели составили один и пять соответственно).

Третья партия, как и первая, закончилась тай-брейком. В середине сета состоялся обмен брейками. Помимо этого Дардери упустил три брейк-пойнта, а Сафиуллин больше не имел шансов взять чужую подачу. Тем не менее тай-брейк Роман провёл значительно лучше соперника и выиграл сет — 7:6 (7:2) за 59 минут.

Однако Дардери не собирался сдаваться. Итальянец ощутимо прибавил в своих геймах, и, как следствие, у Сафиуллина в четвёртой партии был всего один брейк-пойнт, да и тот он не использовал. Дардери повёл 3:0 с брейком, в дальнейшем упустил ещё три возможности взять подачу оппонента, а в девятом гейме подал на сет — 6:3 за 47 минут.

На решающую партию Сафиуллина не хватило. Дардери отдал первый гейм, но потом не отдал ни одного и закончил матч скрытой «баранкой» — 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1 за 3 часа 52 минуты. Роман провёл седьмой пятисетовый матч в карьере. Теперь у него в таких поединках две победы и пять поражений. В 2023 и 2024 годах россиянин выигрывал пятисетовики как раз на Уимблдоне.

Карен Хачанов, посеянный под 17-м номером, играл с американцем Маккензи Макдольнадом, 88-й ракеткой мира. Хачанов, двукратный полуфиналист мэйджоров, в 2021 году дошёл до четвертьфинальной стадии на Уимблдоне, а в минувшем сезоне уступил во втором круге. Макдональд в сезоне-2018 добрался до 1/8 финала Уимблдона, а год назад покинул турнир после первого же матча.

В личных встречах безоговорочный перевес был на стороне Хачанова. Карен выиграл у Макдональда все пять предыдущих матчей, в том числе совсем недавно в Хертогенбосхе — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). Сегодня эта традиция не нарушилась.

Первый сет в этом матче, казалось, закончится тай-брейком, но у Хачанова были другие планы. До 5:5 теннисисты дошли, упустив по одному брейк-пойнту, а в 11-м гейме Карен прибавил на приёме и сделал столь нужный брейк. В 12-м гейме россиянин без нервов подал на партию — 7:5 за 49 минут.

На протяжении большей части первого сета к успеху ближе был Макдональд, однако победу одержал Хачанов. Россиянин долгое время не подбирался к брейк-пойнтам, а сам пять раз оказывался в шаге от потери партии. На этих брейк-пойнтах Карен действовал безошибочно, так что до восьмого гейма включительно брейков не было — 4:4. А концовку Хачанов снова провёл лучше соперника, причём по схожему сценарию — брейк и успешная подача на матч. Эту партию, продолжавшуюся 46 минут, Карен выиграл со счётом 6:4.

Карен Хачанов Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Третий сет в этой игре стал последним. Хачанов быстро сделал один брейк, а затем и второй. В шестом гейме россиянин отдал свою подачу, однако вполне мог позволить себе эту роскошь. В оставшихся геймах Карен действовал собранно, а в 10-м гейме поставил жирную точку, отподавав под ноль, — 7:5, 6:4, 6:4 за 2 часа 12 минут.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем встречи Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — Джулио Цеппьери (Италия, Q).

Андрей Рублёв (14) вышел на корт, чтобы сразиться с сербом Ласло Джере, 60-й ракеткой мира. Рублёв лишь однажды, в сезоне-2023, доходил до 1/4 финала Уимблдона, а в прошлом году закончил борьбу уже в первом раунде. Джере пока не преодолевал барьер третьего круга на ТБШ, а на прошлогоднем лондонском мэйджоре, как и его сегодняшний соперник, покинул турнир после первого матча.

В личных встречах Рублёв вёл со счётом 4-0, однако на траве они с Джере играли впервые. Первый сет проходил под диктовку Рублёва. Россиянин во всех компонентах игры превосходил соперника, который только и делал, что ошибался. К примеру, во втором гейме Джере допустил три двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. Рублёв на своей подаче отдал всего два розыгрыша за всю партию. На приёме Андрей также был хорош и повесил сопернику «баранку» — 6:0 всего за 22 минуты. Особенно показателен, пожалуй, процент попадания первой подачи, который у Рублёва составил 79%, а у Джере — 44%. Ну и соотношение виннерсов и невынужденных ошибок говорит само за себя: у Андрея — 7/3, у Ласло — 4/12.

Во второй партии Джере уже не был столь беспомощен и даже выходил на брейк-пойнты. Хотя преимущество по-прежнему было у Рублёва: россиянин имел пять шансов забрать подачу оппонента, а сам ушёл с двух брейк-пойнтов. На тай-брейке россиянин дважды вёл с мини-брейком, соперник дважды сравнивал, но на третий мини-брейк уже не ответил — 7:6 (7:5) в пользу Андрея за 1 час 3 минуты.

Андрей Рублёв Фото: Hannah Peters/Getty Images

В 12 геймах третьего сета был всего один брейк-пойнт — его в первом гейме упустил Рублёв. На тай-брейке Андрей имел три матчбола, но, увы, не реализовал ни одного из них. И Джере со второго сетбола закончил партию — 7:6 (11:9) за 54 минуты.

В четвёртом сете брейк-пойнтов пришлось ждать до 11-го гейма. Россиянин дал сопернику шанс на брейк, но отыгрался за счёт подачи. 12-й гейм мог стать последним, но Андрей упустил ещё три матчбола. На тай-брейке Рублёв ушёл с сетбола и после этого наконец-то реализовал матчбол (седьмой!), воспользовавшись двойной ошибкой, — 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6) за 3 часа 18 минут.

Во втором раунде Рублёв выйдет на корт с Ллойдом Харрисом — представитель ЮАР оказался сильнее Зизу Бергса (7:6 (9:7), 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:2).

Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас провёл сложнейший матч с 38-летним итальянцем Фабио Фоньини. Фоньини когда-то был девятой ракеткой мира, однако давно уже не претендует ни на что серьёзное. Итальянец близок к завершению карьеры и сейчас занимает лишь 138-е место в рейтинге ATP. На победу Фабио над Алькарасом не ставил никто. Сенсации не получилось, но Фоньини был очень и очень близок к ней.

В первом сете теннисисты держали каждый свою подачу, хотя и с брейк-пойнтами. В 11-м гейме Алькарас добился-таки брейка, а потом подал на партию — 7:5. Во втором сете испанец вёл с брейком, но Фоньини отыгрался и на тай-брейке сравнял счёт — 7:6 (7:5). В третьей партии теннисисты дважды обменивались брейками, причём итальянец в девятом гейме не дал Карлосу подать на сет. Однако в 12-м гейме Алькарас сделал третий брейк — 7:5.

В четвёртой партии испанец, по идее, должен был дожимать соперника. Но Фоньини не подарил ему ни одного брейк-пойнта и с двумя брейками взял сет — 6:2. В середине решающего сета игру пришлось прервать — кому-то стало плохо на трибунах. К этому моменту Алькарас уже вёл 3:0 с брейком. Карлос взял бутылку с водой и принёс её болельщику.

Карлос Алькарас Фото: Кадр из трансляции

По возобновлении игры Алькарас довёл дело до победы — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 за 4 часа 27 минут.

«Не понимаю, почему это его последний Уимблдон. Учитывая уровень, который он показал, он может играть ещё три или четыре года. Невероятно. Я просто должен отдать ему должное за такой великолепный матч. Фабио — отличный игрок. Он демонстрировал свой уровень и талант на протяжении всей своей карьеры. И сегодня он снова продемонстрировал это. Мне немного грустно, что это, вероятно, его последний Уимблдон. Просто счастлив, что жил и делил с ним корт и раздевалку. Мы собираемся насладиться его выступлением напоследок», — сказал испанец в интервью на корте.

Во втором круге Карлос сыграет с британцем Оливером Тарветом (Q), прошедшим другого квалифаера, Леандро Риди, — 6:4, 6:4, 6:4.

В женской сетке сегодня играла Диана Шнайдер (12). Её соперницей была японка Моюка Утидзима, 72-й номер рейтинга WTA. В прошлом сезоне обе эти теннисистки дебютировали на Уимблдоне: Шнайдер дошла до третьего раунда, а Утидзима проиграла в первом же матче.

В первом сете ни одной из теннисисток не удалось заработать хотя бы один брейк-пойнт. Шнайдер подавала первой и просто в силу этого была чуть ближе к тому, чтобы выиграть партию без необходимости проводить тай-брейк, хотя процент попадания первой подачи у неё оставлял желать лучшего (50%). Россиянка и в 10-м гейме, и в 12-м оказывалась в двух очках от победы, но Утидзима ни разу не дрогнула. На тай-брейке Диана заставила болельщиков поволноваться: японка трижды выходила вперёд с мини-брейком, однако россиянка отыгрывалась. В концовке всё решили ошибки Утидзимы. Сделав четвёртый мини-брейк, Шнайдер реализовала первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 53 минуты.

Диана Шнайдер Фото: Hannah Peters/Getty Images

Вторую партию Шнайдер начала оптимальным образом — с брейка. Утидзима отчаянно держалась за подачу, но с пятого брейк-пойнта россиянка всё же добилась своего. После этого Диана быстро забирала геймы один за другим, и казалось, что препятствий на пути к победе у неё уже не будет. Но определённые усилия всё же потребовались.

В середине сета Шнайдер ещё раз взяла подачу соперницы, а при 5:2 подавала уже на матч. Однако серия неточностей привела к тому, что Диана упустила подачу — в первый и последний раз за весь матч. Россиянка уже в следующем гейме использовала второй матчбол на приёме и вышла в 1/32 финала — 7:6 (7:5), 6:3 за 1 час 32 минуты.

Во втором раунде Шнайдер встретится с Диан Парри, победившей Петру Мартич (4:6, 6:3, 6:2).

80-я ракетка мира Камилла Рахимова противостояла 21-летней японке Аои Ито, занимающей 108-ю строчку. Рахимова, которая на «Шлемах» дважды выходила в третий круг, на Уимблдоне дебютировала в 2023 году и уступила тогда в первом раунде. Ито же впервые попала в основную сетку ТБШ.

Рахимова резво начала и поначалу не давала поводов усомниться в своём превосходстве. Когда россиянка добилась второго брейка и счёт стал 5:2 в её пользу, Камилле оставалось лишь подать на сет. В предыдущих своих геймах Рахимова не имела проблем. Однако затем она проиграла пять геймов подряд, набрав в них лишь пять очков. И Ито оказалась сильнее в первом сете — 7:5 за 42 минуты.

Во второй партии обе теннисистки испытывали трудности на подаче. Рахимова допустила три двойные ошибки с 44% попадания первой подачи, Ито — целых пять. Из девяти геймов лишь в двух не было брейк-пойнтов. Рахимова дважды отдавала свои геймы, но четырежды делала брейк и перевела встречу в решающий сет — 6:3 за 51 минуту.

В третьей партии Рахимова первой упустила подачу — в третьем гейме. Но после этого сполна реабилитировалась за эту локальную неудачу. Камилла забрала пять геймов подряд (с тремя брейками) и вышла в следующую стадию — 5:7, 6:3, 6:2 за 2 часа 3 минуты.

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, располагающаяся на 50-м месте в мировой классификации, играла с австралийкой Айлой Томлянович, 79-й ракеткой мира. Павлюченкова однажды побывала в четвертьфинале Уимблдона, но было это давно, ещё в 2016 году. В минувшем сезоне Анастасия покинула травяной мэйджор после второго раунда. Томлянович же дважды подряд, в 2021 и 2022 годах, выбиралась здесь в восьмёрку лучших, а в 2024-м потерпела поражение на старте турнира.

В личных встречах Павлюченкова вела со счётом 3-0. Правда, последняя встреча состоялась ещё на том самом «РГ»-2021, когда россиянка остановилась в шаге от титула; да и на траве они ни разу не играли друг с другом. Так что отчётную встречу Анастасия и Айла, можно сказать, проводили с чистого листа.

В первом сете у Павлюченковой были нелады с подачей: 57% попадания первой и пять двойных ошибок. Россиянка в третьем гейме не сумела помешать сопернице сделать брейк, но ответила обратным брейком — 2:2. А вот седьмой гейм стал определяющим. Томлянович вновь взяла чужую подачу и в 10-м гейме закрыла партию — 6:4 за 38 минут.

Во втором сете Павлюченкова продолжала испытывать трудности на подаче (процент попадания первой упал до 42%), но на сей раз это не помешало ей победить в партии. К счёту 3:3 теннисистки подобрались, сделав по два брейка. После этого россиянка не отдала ни одного гейма, а последние два и вовсе забрала под ноль — 6:3 за 39 минут.

В первых четырёх геймах решающей партии на приёме было взято лишь одно очко. Судьба встречи определилась в пятом гейме, в котором Томлянович неожиданно отдала подачу, взяв лишь один розыгрыш. Возможно, сказалось то, что австралийка в том гейме пребывала на невыгодной стороне корта — напротив заходящего солнца.

Как бы то ни было, Павлюченкова повела 3:2 с брейком. В седьмом гейме Анастасия ещё раз забрала подачу соперницы, после того как та проиграла гейм с 40:0, а в восьмом закончила матч в свою пользу — 4:6, 6:3, 6:2 за 1 час 48 минут.

Первая ракетка мира Арина Соболенко открыла турнир матчем с малоизвестной канадкой Карсон Брэнстин, располагающейся в конце второй сотни рейтинга WTA. В первом сете, продолжавшемся всего 25 минут, у Соболенко не было проблем. Белоруска проиграла лишь один гейм, когда уже вела 5:0. Во второй партии Брэнстин сумела навязать борьбу титулованной сопернице: Арине даже брейк-пойнт пришлось спасать во втором гейме. Однако класс всё же сказался. В 11-м гейме Соболенко сделала брейк, после чего подала на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 14 минут.

Ранее в этот день Даниил Медведев сенсационно уступил французу Бенжамену Бонзи, занимающему 64-е место в мировой классификации. Подробнее об этой встрече читайте в отдельном материале.

Вылет Медведева стал, безусловно, громким событием, но далеко не единственным в ряду сенсаций. 461-я ракетка мира Артур Фери (WC) не пустил во второй круг Алексея Попырина (20) — 6:4, 6:1, 4:6, 6:4.

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне уступил 143-му номеру рейтинга Николасу Харри, хотя вёл 2:0 по сетам, — 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.

Стефанос Циципас, занимающий 26-ю строчку в мировой классификации, проиграл два сета и снялся с матча с Валентеном Руае, 113-й ракеткой мира, — 3:6, 2:6 (отказ).

16-й сеяный Франсиско Серундоло проиграл 37-й ракетке Нуну Боржешу — 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 0:6.

В женской сетке главной сенсацией дня стало поражение чемпионки «Ролан Гаррос» 2017 года Елены Остапенко (20). Она уступила 51-й ракетке мира Сонай Картал из Великобритании — 5:7, 6:2, 2:6.

111-й номер рейтинга Виктория Томова прошла трёхкратную финалистку ТБШ Онс Жабер, 59-ю ракетку мира. Тунисская теннисистка снялась, уступая 6:7 (5:7), 0:2.

А в матче Аманды Анисимовой (13) и Юлии Путинцевой удивителен не столько исход, сколько счёт — 6:0, 6:0! Русской американке Анисимовой потребовалось всего 44 минуты, чтобы обыграть бывшую российскую, а ныне казахстанскую теннисистку.

Оставшиеся матчи первого круга пройдут во вторник, 1 июля. Уимблдон-2025 завершится 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».