Новые соперницы и действующая чемпионка Уимблдона. Путь Мирры Андреевой до финала

Близится второй день Уимблдона, на котором свой путь начнут прокладывать некоторые российские теннисисты. Например, во вторник, 1 июля, выступление в Лондоне начнёт седьмая сеяная Мирра Андреева. Изучаем, кто ждёт её на дороге к решающим стадиям травяного «Шлема».

Первый круг (Маяр Шериф)

Первой соперницей Мирры на Уимблдоне станет крайне самобытная теннисистка, египтянка Маяр Шериф (№86). Друг с другом девушки сыграют впервые.

Маяр 29 лет, родилась в Каире, тренируется на юге Испании, училась в Калифорнии на спортивного врача. В одиночном разряде максимум была 31-й ракеткой мира, выиграла грунтовый турнир серии WTA-250 в Парме (2022). В паре добиралась до 65-й строчки, взяла трофеи в Монастире (WTA-250, с Анной Блинковой, 2024) и Мериде (WTA-500, с Катаржиной Питер, 2025).

На травяном покрытии играет непримечательно. Лучший результат на Уимблдоне – первый круг в прошлом и позапрошлом сезонах. Мирра в этом году в Лондоне тоже защищает лишь 10 очков за стартовый раунд, хотя в 2023-м на травяном мэйджоре она сыграла четвёртый круг.

Маяр Шериф Фото: Michael Regan/Getty Images

Второй круг (Лючия Бронцетти/Хиль Тайхман)

Если на старте турнира у Мирры всё пройдёт гладко и спокойно, то дальше она может повстречаться ещё с одной несеяной соперницей. Либо с итальянкой Лючией Бронцетти (№63), либо со швейцаркой Хиль Тайхман (№93). Ни с одной из них юная россиянка ещё на корте не пересекалась. Что точно известно про обеих: каждая четыре раза играла в основе Уимблдона, но не добиралась до второго круга. Так что для одной из них выход на потенциальный матч с Андреевой уже будет личным мини-достижением.

Третий круг (Магдалена Френх)

А вот этот матч кажется уже не столь однозначным для Мирры, как первые два. Да, Андреева ведёт в противостоянии с Френх (2-1). Две недели назад девушки сыграли на старте «пятисотника» в Берлине и всё закончилось для Андреевой не лучшим образом: она нервничала, боролась с собой и впервые в карьере проиграла решающий сет со счётом 0:6. Магдалена после встречи раскрыла секрет победы.

«Всегда тяжело играть против игроков из первой десятки, особенно с Миррой. Она отличный боец, она играет в отличный теннис. Я с самого начала знала, что будет очень тяжёлый матч. Я старалась больше сосредоточиться на геймах на своей подаче, быть более терпеливой», — цитирует Френх Tennis World USA.

А ещё Магдалена призналась, что старалась играть свободно. Из-за этого Мирра и потеряла контроль как над игрой, так и над эмоциями. Но это тот опыт, из которого точно нужно делать выводы.

Четвёртый круг (Эмма Наварро/Барбора Крейчикова)

В четвёртом круге обозначить одну соперницу невозможно. Да, по посеву до этой стадии должна добираться Эмма Наварро (№10), но в этой части сетки играет и действующая чемпионка Барбора Крейчикова (№16). Первая стоит выше в рейтинге, а вторая любит и умеет играть на траве. Так что шансы добраться до 1/8 финала у девушек равные.

И если с Наварро Андреева сыграла лишь однажды (победила в Цинциннати в прошлом году), то с Крейчиковой россиянка уже пересеклась четырежды. Три поединка остались за Миррой, но на Australian Open – 2024 сильнее оказалась Барбора.

Четвертьфинал (Джессика Пегула)

Вторая неделя мэйджора всегда сулит высокосеяных соперниц. Например, встречу с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Хотя появляются вопросы к физической форме американки: хватит ли ей сил после насыщенной концовки травяного сезона? Да, в Лондон Джессика не приехала, а в Берлине уступила в первом круге, но в Бад-Хомбурге прямо перед стартом Уимблдона взяла титул.

Если Пегула доберётся до четвертьфинала травяного мэйджора, то это будет её восьмая победа кряду. Задачка не из лёгких, даже для №3 в мире. Так что в случае, если Мирра и Джессика пересекутся на стадии 1/4 финала, у россиянки как минимум будет преимущество по запасу физических сил.

Джессика Пегула с титулом в Бад-Хомбурге Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Полуфинал (Коко Гауфф) и финал (Арина Соболенко)

Полуфиналистка Australian Open, чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open идёт за новым личным рекордом на травяном «Шлеме», ведь лучшим результатом Кори Гауфф на Уимблдоне был только четвёртый круг. При этом на траве в этом году Кори не выиграла ни матча, на единственном турнире в Берлине американка уступила будущей финалистке Ван Синьюй.

В финале же Мирру может ждать первая ракетка мира Арина Соболенко. Ей Мирра по счёту личных встреч уступает 2-4.

Несмотря ни на что, болеем за Мирру и ждём её старта на Уимблдоне. Первый матч, против Маяр Шериф, она проведёт во вторник, 1 июля. Начало – в 15:00 по московскому времени.

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