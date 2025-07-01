Александрова рвётся во 2-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра, Самсонова, Калинская. LIVE!

В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и девять россиянок.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 64 матча: по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Также будут доиграны пять встреч, не завершившихся накануне из-за наступления темноты. На кортах появится и девять россиянок – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19), Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Анастасия Захарова (Q).