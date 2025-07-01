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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Самсонова, Калинская, Александрова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Александрова рвётся во 2-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра, Самсонова, Калинская. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2025. LIVE!
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В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и девять россиянок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 64 матча: по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Также будут доиграны пять встреч, не завершившихся накануне из-за наступления темноты. На кортах появится и девять россиянок – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19), Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Анастасия Захарова (Q).

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Присцилла Хон
134
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лука Нарди
95
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Анна Калинская
39
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Нина Стоянович
172
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Майя Джойнт
41
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 16:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Маяр Шериф Ахмед Шериф
86
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 16:30 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
64
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Мария Саккари
77
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
78
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжу Линь
307
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:30 МСК
Анастасия Потапова
44
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Виктория Азаренко
87
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
95
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Александр Мюллер
41
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Совсем скоро на корт выйдет Екатерина Александрова, чтобы сразиться с австралийкой Присциллой Хон за выход во 2-й круг Уимблдона.

12:38 Даниил Сальников

Вчера на Уимблдоне был самый жаркий день в истории турнира. Сегодня синоптики обещают не менее тёплый и солнечный день.

12:33 Даниил Сальников

В понедельник, 30 июня, состоялся первый соревновательный день Уимблдонского турнира. У мужчин в борьбу вступили теннисисты, попавшие в нижнюю половину турнирной сетки. Среди них были Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

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12:25 Даниил Сальников

В последние несколько лет Уимблдон стал самым стабильным турниром «Большого шлема» для Даниила Медведева. В 2023 и 2024 годах в столице Англии российский спортсмен неизменно добирался до полуфинала, где в обоих случаях уступал лишь признанному титану современного тенниса – испанцу Карлосу Алькарасу, который впоследствии дважды подряд и выигрывал титул. Сейчас всё случилось по-другому.

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12:03 Даниил Сальников

Расписание вторника

На Уимблдоне продолжаются матчи первого круга. Среди прочих выступят множество россиян. Вот как выглядит расписание дня.

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