Александрова рвётся во 2-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра, Самсонова, Калинская. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 64 матча: по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Также будут доиграны пять встреч, не завершившихся накануне из-за наступления темноты. На кортах появится и девять россиянок – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19), Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Анастасия Захарова (Q).
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Совсем скоро на корт выйдет Екатерина Александрова, чтобы сразиться с австралийкой Присциллой Хон за выход во 2-й круг Уимблдона.
Вчера на Уимблдоне был самый жаркий день в истории турнира. Сегодня синоптики обещают не менее тёплый и солнечный день.
В понедельник, 30 июня, состоялся первый соревновательный день Уимблдонского турнира. У мужчин в борьбу вступили теннисисты, попавшие в нижнюю половину турнирной сетки. Среди них были Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
В последние несколько лет Уимблдон стал самым стабильным турниром «Большого шлема» для Даниила Медведева. В 2023 и 2024 годах в столице Англии российский спортсмен неизменно добирался до полуфинала, где в обоих случаях уступал лишь признанному титану современного тенниса – испанцу Карлосу Алькарасу, который впоследствии дважды подряд и выигрывал титул. Сейчас всё случилось по-другому.
О том, как развивались события понедельника на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание вторника
На Уимблдоне продолжаются матчи первого круга. Среди прочих выступят множество россиян. Вот как выглядит расписание дня.
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