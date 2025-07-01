«Если буду играть, как в Галле, думаю, вернусь в топ-10». Медведев – о вылете с Уимблдона

Как и на «Ролан Гаррос», на Умблдоне Даниил Медведев не смог преодолеть первый круг, проиграв в четырёх сетах Бенжамену Бонзи. По итогам турнира Даниил вылетит из топ-10 мирового рейтинга и перестанет быть первой ракеткой России. О сложностях, с которыми он столкнулся в этом матче, удручающих результатах на «Шлемах» в этом году и надежде вернуться в топ-10 он рассказал на пресс-конференции после матча.

«Уровень Бонзи сегодня стал сюрпризом. Но так бывает, поэтому и случаются сенсации»

— Тяжело, грустно… Но матч окончен, я ничего не могу поделать. Мне казалось, он играл очень хорошо, я – не так уж плохо. Не вижу, что бы сильно лучше мог сделать. То есть это трава, мог бы получше подавать на тай-брейках. Я был удивлён его уровнем. То есть нет, я знаю, что он может хорошо играть. Однако матч только закончился, мне надо посмотреть видео, чтобы точно говорить, но я бы удивился, если бы вы нашли какой-то матч в этом году, где он бы так играл. Поэтому сегодня это было сюрпризом, однако так бывает. Потому и случаются сенсации.

— Вы обеспокоены своими результатами на последних «Шлемах»?

— Я был бы очень обеспокоен, если бы не было турнира в Галле, где я хорошо играл и дошёл до финала, показывал великолепный уровень. Сравниваю сегодняшний матч с тем турниром, и мне не кажется, что я играл сильно хуже. Да, корт немного другой, чуть медленнее, но сегодня у него были ответы на каждый мой удар, даже хороший. В Галле я должен был играть либо с ним, либо с Алисом. И я смотрел матч – он даже два мяча подряд в корт не мог сыграть. И я был удивлён. Думал, что против Кентена будет тяжело, но я хорошо играл и одержал победу. А сегодня он почти не промахивался! Может, немного с форхенда, а с бэкхенда могу вспомнить, может, только три невынужденные ошибки. И желаю ему играть так же. Я видел сетку – если он будет играть, как сегодня, то точно будет в четвёртом круге, а там Фриц, уже тяжелее. Однако не удивлюсь, если он не будет играть так, как сегодня.

— Соперники так играют, потому что играют против вас. Как думаете, надо что-то менять в подготовке исходя из этого?

— Не особо. У меня была отличная неделя подготовки, после Галле было много уверенности, я буквально каждую тренировку выигрывал! Но матч – это новая история. В первом круге очень часто играешь немного хуже. Может, если бы мы с ним встретились во втором-третьем круге, мои удары и игра были бы лучше. Позже я поговорю с командой, они посмотрят видео, постараются проанализировать. Однако, на мой взгляд, сильно лучше я особо не мог сыграть. Просто не повезло.

— Это был самый жаркий первый день в истории Уимблдона, жара сыграла роль?

— Физически было нелегко. В четвёртом сете, например. Чтобы сделать сегодня виннер против него, мне надо было три раза нанести великолепные удары по углам. Особенно в четвёртом сете, когда я устал, он просто бил по линии, кросс, виннер. Я знаю это ощущение, когда ты в огне, всё попадаешь. Четвёртый сет был самым тяжёлым, и жара… Я никогда не скажу, что он выиграл из-за жары. Да, на жаре играть нелегко, но, если вы его спросите, думаю, он тоже ответит, что жара ему не нравилась.

«Если на харде буду играть, как в Галле, думаю, смогу вернуться в топ-10»

— Как держать баланс, не паниковать из-за этих результатов и того, что ваш рейтинг падает?

— Я не паниковал, но был немного обеспокоен после Хертогенбосха, потому что у меня было много поражений подряд. Разных поражений – были и на грунте против Каспера [Рууда] или Лоренцо [Музетти], которые потрясающе играют, а Каспер и турнир выиграл, Лоренцо до полуфинала дошёл. А были и против Райлли [Опелки] в Хертогенбосхе. Реальность такова, что я проигрывал в четвёртых кругах, четвертьфиналах, а потом был Галле, который придал мне уверенности. Я здорово там играл, играл против Михельсена, который дошёл до полуфинала на Мальорке, обыграл Сашу [Зверева]. Кентен здорово может играть на траве. Я не слишком обеспокоен, немного огорчён поражением. Ну ладно, дальше хард. Если смогу играть так, как в Галле, да даже как сегодня, думаю, смогу вернуться в топ-10. Это же вопрос одного турнира. Я хорошо сыграл в Галле, вернулся в топ-10. Сыграл плохо здесь – выпал из десятки. Мне до конца года особо не надо защищать очки, если смогу хорошо играть, то вернусь.

— Что скажете о старте матча в 11 утра? Если бы играли позже, может, получилось бы лучше?

— Может, не знаю! Обычно в 11 утра я играю чуть хуже, однако в то же время я выиграл много матчей, которые начинались в 11 утра. И какие-то проиграл. Норри проиграл матч в 11, а Тьену – поздний матч. Это не самое важное. Да, я предпочитаю играть не в 11, но ничего. Сегодня хорошо себя чувствовал при пробуждении. Обычно это в 7-7:30, если играешь так рано, я предпочитаю позже вставать, однако это нормально, все в одинаковых условиях.

— Для вас есть разница, что тут начинают в понедельник, а на других «Шлемах» — в воскресенье?

— Никакой разницы. Я бы сказал, что лучше в понедельник начинать, а старт в воскресенье – это способ принести больше денег для «Шлема». Но это нормально, даёт два дня отдыха в случае победы. Разницы особо нет – в воскресенье или в понедельник.

— Бенжамен сегодня играл великолепно. Вы чувствуете себя более уязвимым, чем раньше против соперников, которые показывают пиковую игру? Чувствуете, что вам стало сложнее навязывать свою игру?

— Не уверен. В каком-то роде я бы точно ответил да, если бы не было Галле, где я играл здорово, всех обыгрывал в двух сетах, кроме Саши и Бублика, который сейчас в огне. Может, да, может, нет – не знаю. В то же время я проигрывал Тьяго Уайлду, ещё какие-то матчи, а потом доходил до полуфинала Уимблдона и финала US Open. Просто надо стараться лучше играть против таких соперников. Сегодня практически с первого же очка чувствовал, что мяч не скользит по траве как надо. Что бы я ни делал, сопернику это не доставляло особых проблем, а со всем, что делал он, мне было тяжело справляться. Я боролся, старался, доводил до тай-брейков. Конечно, на тай-брейках мог бы лучше сыграть. Но результат такой, какой есть. Надо стараться играть лучше на харде против соперников, которые показывают свою пиковую игру.

– Как считаете, чего не хватает вашей игре сейчас, если сравнивать с предыдущими годами?

– Для меня это вопрос уверенности. Если бы не результат в Галле, я бы был здесь и сказал вам, что мне определённо чего-то не хватает. Это вопрос всего лишь пары матчей. В этом году я проиграл много близких матчей. Когда начну их выигрывать, то смогу подняться в рейтинге. На данный момент я не так уж и волнуюсь. Если закончу этот год где-то 15-м в мировом рейтинге, то, возможно, буду больше волноваться. Сейчас не волнуюсь.