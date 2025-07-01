Долгожданная победа Мирры на Уимблдоне! Она впервые за два года прошла во второй круг

Второй игровой день Уимблдона в самом разгаре! Во вторник, 1 июля, в Лондоне свои стартовые матчи провели Екатерина Александрова, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова и Мирра Андреева.
Начался этот игровой день с поединка Екатерины Александровой (№17) и Присциллы Хон (№134) на 17-м корте. Девушки сыграли друг с другом впервые, а австралийка и вовсе провела в основной сетке Уимблдона свой дебютный матч.
Впрочем, этот поединок стал для Хон первым и в этом году последним матчем на травяном мэйджоре. Хотя Александрова регулярно по ходу встречи дарила австралийке возможности подобраться к брейку – и Присцилла этим пользовалась, реализовав за всю игру три брейк-пойнта из трёх. Только вот Екатерина от своей соперницы получала в два раза больше шансов выиграть гейм на приёме и все их повернула в свою пользу (6/6).
И если в первом сете Александровой быстро удалось прибавить в мощности и вариативности, выиграв его со счётом 6:4, то во второй партии россиянке пришлось преодолевать большие трудности – отыгрываться с 0:4 по геймам. Екатерина будто стала суетиться: не подготовившись, выходила к сетке, стала допускать двойные и ошибаться по длине. Но тут же 17-я ракетка мира вновь сфокусировалась на игре, взяла пять геймов подряд, а завершила всё при 6:5 на приёме.
Во втором круге Уимблдона Александрова сыграет с Сюзан Ламенс.
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Несколькими часами позднее на корт вышла Анна Калинская (№39). Ей в соперницы досталась уже знакомая теннисистка Нина Стоянович (№172). Трижды до этого россиянка обыгрывала сербскую оппонентку. Хоть и последний их поединок состоялся аж четыре года назад в Монтеррее (6:4, 6:3).
Новая встреча не стала исключением в противостоянии Калинской и Стоянович. Даже несмотря на то, что для Анны это был первый матч на траве в текущем сезоне: ни на одном турнире перед Уимблдоном россиянка не сыграла.
Анна Калинская
Фото: Dan Istitene/Getty Images
В первой партии Калинская была крайне убедительна: ни отдала ни одной своей подачи, а, напротив, забрала две у своей соперницы – 6:3. Второй сет оказался для россиянки более коварным: чуть растеряла концентрацию Анна, но будто всё равно знала, что сумеет довести дело до победы. В этом ей помогли уверенные выходы к сетке, выдержка в обменах на задней линии и лучшая техника по сравнению со Стоянович.
Всё решилось на тай-брейке, где она вела 6:1, но завершила матч в свою пользу только с четвёртой попытки. Дальше Калинская сразится с одной из лучших подающих в туре – Кларой Таусон.
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Параллельно на 18-м корте проходил матч Людмилы Самсоновой (№19) и Майи Джойнт (№41). Юная австралийка могла бы стать опасной соперницей для более опытной россиянки. Если бы не её насыщенный травяной сезон до Уимблдона, во время которого 19-летняя спортсменка взяла титул (Истбурн, WTA-250).
Из-за этого Джойнт подошла к старту «Шлема» без сил. Очень стремительный поединок провели теннисистки – всего 1 час 10 минут. Самсонова чувствовала себя крайне свободно, раскованно, действовала смело и активно. Хотя после того, как Людмила снялась с «пятисотника» в Бад-Хомбурге, за её подготовку к Уимблдону было немного тревожно.
К счастью, все опасения исчезли после того, как Самсонова уверенно взяла первый сет (6:3) и сделала обратный брейк в середине второго. В результате Людмила одержала победу со счётом 6:3, 6:2 и вышла во второй круг на Юлию Стародубцеву или Франческу Джонс.
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Насыщенный игровой день с участием россиянок продолжился поединком Анны Блинковой (№78) и Марии Саккари (№77). Несмотря на то что девушки в рейтинге стоят прямо рядом друг с другом, греческая теннисистка была в топ-3 рейтинга и даже играла в полуфинале «Ролан Гаррос» и US Open.
Во встрече с Блинковой у Саккари проблем не оказалось. Да, Анна была цепкой, завязывала ралли на задней линии и ими чуть притупляла внимание соперницы. В стартовой партии благодаря этому даже получилось дважды сделать брейк. Жаль только, что удержать преимущество ни разу не вышло.
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Ещё один важный матч – противостояние Иги Швёнтек (№4) и Полины Кудерметовой (№64). Тот факт, что в рейтинге девушек отделяют 60 позиций, предоставлял преимущества польской спортсменке. Однако Уимблдон – единственный турнир «Большого шлема», на котором Ига не добиралась и до полуфинала.
В первой партии Швёнтек потребовалось время, чтобы раскачаться и привыкнуть к покрытию. Кудерметова же этим идеально воспользовалась, поцеплялась и навязала равную борьбу своей высоко сеянной оппонентке. Жаль, что не хватило веры в свои силы и стабильности в концовке партии – в 12-м гейме при счёте 5:6 Полина проиграла свою подачу, а вместе с ней – и сет.
Во второй партии россиянку захлестнули двойные ошибки и многочисленные срывы в обменах на задней. При счёте 1:4 Полина и вовсе отдала свою подачу под ноль, а Ига тут же завершила матч в свою пользу. Дальше у Швёнтек – поединок против Кэти Макнелли.
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И всё же ключевым матчем этого вторника стало противостояние Мирры Андреевой (№7) и Маяр Шериф (№69). Девушки пересеклись на корте впервые. Для россиянки лучшим результатом на Уимблдоне был четвёртый круг (2023), а для египтянки – первый (2023, 2024).
Весь травяной турнир – и в Берлине, и в Бад-Хомбурге – выдался тревожным для болельщиков Андреевой. Сначала она уступила в первом круге, а затем – с «баранкой» во втором.
Стартовый матч на Уимблдоне тоже начался немного волнительно: было заметно, что нервничает и сама Мирра. Сковало её физически, но отпустило, к счастью, быстро – уже к середине первого сета. Да, шесть из девяти геймов в нём завершились брейками. Зато самый важный гейм всё же забрала россиянка (6:3).
Дальше Андрееву уже ничего не могло остановить. А вот Шериф, напротив, перестала контролировать свои движения и начала разбрасывать мячи по аутам. К тому же её вводила в заблуждение своей вариативной и по-хорошему непредсказуемой игрой Мирра: были в ней и слайсы, и спринты к сетке, и мощнейшие свечки.
В итоге Андреева одержала победу со счётом 6:3, 6:3. За последние 10 лет Мирра стала третьей теннисисткой, которая 10 раз сыграла в основе «Шлема» до того, как ей исполнится 19 лет (после Кори Гауфф и Аны Конюх). Во втором круге она сразится с Лючией Бронцетти.
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