За кем следить 2 июля на главном травяном турнире.

5 топ-матчей среды в теннисе: Хачанов, Шнайдер и Рублёв на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, SR), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до победителя французского дерби?

Андрей Рублёв успешно стартовал на Уимблдоне, одолев в четырёх сетах Ласло Джере, и довёл разницу в матчах с сербом до 5-0. Теперь, чтобы пробраться в третий круг соревнований, россиянину необходимо справиться с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, с которым у него тоже «сухой» счёт личных встреч — 3-0. Андрей был сильнее в финале Аделаиды-2020, на Уимблдоне-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2025. Победитель новой встречи дальше сразится с кем-то из пары Адриан Маннарино — Валентен Руае.

🎾 13:00*: Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — Карен Хачанов (Россия, 17), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Хачанов в матче с японским квалифаером?

Карен Хачанов на старте Уимблдона справился с удобным для себя американцем Маккензи Макдональдом. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, россиянину необходимо справиться с квалифаером Синтаро Мочизуки из Японии. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Нуну Боржеш — Билли Харрис.

🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Диан Парри (Франция, Q), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Шнайдер с квалифаером из Франции?

Диана Шнайдер успешно стартовала на Уимблдоне, справившись с японкой Моюкой Утидзимой. Теперь за место в третьем круге 12-я ракетка турнира сыграет с квалифаером Диан Парри из Франции. Девушки ранее друг с другом не пересекались на корте. Победительница встречи далее сразится с кем-то из пары Виктория Томова — Сонай Картал.

🎾 13:00*: Жасмин Паолини (Италия, 4) — Камилла Рахимова (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рахимова с четвёртой ракеткой турнира?

Камилла Рахимова одержала свою первую победу на Уимблдоне и впервые пробилась во второй круг, но пройти дальше ей будет непросто, ведь её следующей соперницей будет четвёртая ракетка турнира Жасмин Паолини. Теннисистки ранее встречались лишь раз — на турнире W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес-2022 сильнее была итальянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Ева Лис — Линда Носкова.

🎾 13:00*: Эшлин Крюгер (США, 31) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Павлюченкова с Крюгер за Вашингтон-2024?

Анастасия Павлюченкова после полуфинала на турнире в Истбурне успешно стартовала и на Уимблдоне. Она одержала волевую победу над Айлой Томлянович и теперь сыграет с американкой Эшлин Крюгер. Девушки уже пересекались друг с другом на корте, причём не так давно — в Вашингтоне-2024 сильнее была Крюгер. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Наоми Осака — Катержина Синякова.