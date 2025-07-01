Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Уимблдон-2025: расписание матчей среды 2 июля, Рублёв, Шнайдер, Хачанов, Рахимова, live-трансляции, сетки, соперники, результаты

5 топ-матчей среды в теннисе: Хачанов, Шнайдер и Рублёв на Уимблдоне
Даниил Сальников
Уимблдон-2025: расписание матчей 2 июля
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 2 июля на главном травяном турнире.

Посмотреть все события 2 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, SR), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Джордж Харрис
320
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

Интрига: доберётся ли Рублёв до победителя французского дерби?

Андрей Рублёв успешно стартовал на Уимблдоне, одолев в четырёх сетах Ласло Джере, и довёл разницу в матчах с сербом до 5-0. Теперь, чтобы пробраться в третий круг соревнований, россиянину необходимо справиться с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, с которым у него тоже «сухой» счёт личных встреч — 3-0. Андрей был сильнее в финале Аделаиды-2020, на Уимблдоне-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2025. Победитель новой встречи дальше сразится с кем-то из пары Адриан Маннарино — Валентен Руае.

Андрей успешно стартовал на турнире:
Уже 5 россиян — во 2-м круге Уимблдона! А Медведев и Сафиуллин проиграли. LIVE!
Live
Уже 5 россиян — во 2-м круге Уимблдона! А Медведев и Сафиуллин проиграли. LIVE!

🎾 13:00*: Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — Карен Хачанов (Россия, 17), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Синтаро Мочизуки
144
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: что покажет Хачанов в матче с японским квалифаером?

Карен Хачанов на старте Уимблдона справился с удобным для себя американцем Маккензи Макдональдом. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, россиянину необходимо справиться с квалифаером Синтаро Мочизуки из Японии. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Нуну Боржеш — Билли Харрис.

Карен хорошо выступил на травяном турнире в Германии:
Хачанов сорвал российский финал в Галле. Медведев сразится за титул с Бубликом
Хачанов сорвал российский финал в Галле. Медведев сразится за титул с Бубликом

🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Диан Парри (Франция, Q), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
118
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Интрига: справится ли Шнайдер с квалифаером из Франции?

Диана Шнайдер успешно стартовала на Уимблдоне, справившись с японкой Моюкой Утидзимой. Теперь за место в третьем круге 12-я ракетка турнира сыграет с квалифаером Диан Парри из Франции. Девушки ранее друг с другом не пересекались на корте. Победительница встречи далее сразится с кем-то из пары Виктория Томова — Сонай Картал.

Шнайдер победила на старте Уимблдона:
Рублёв повесил «баранку» на старте Уимблдона. Но победил только с седьмого матчбола
Рублёв повесил «баранку» на старте Уимблдона. Но победил только с седьмого матчбола

🎾 13:00*: Жасмин Паолини (Италия, 4) — Камилла Рахимова (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Жасмин Паолини
5
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Интрига: как сыграет Рахимова с четвёртой ракеткой турнира?

Камилла Рахимова одержала свою первую победу на Уимблдоне и впервые пробилась во второй круг, но пройти дальше ей будет непросто, ведь её следующей соперницей будет четвёртая ракетка турнира Жасмин Паолини. Теннисистки ранее встречались лишь раз — на турнире W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес-2022 сильнее была итальянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Ева Лис — Линда Носкова.

У Жасмин сейчас лучшее время в карьере:
Кудерметова снова проиграла парный финал. В Риме Паолини повторила достижение Звонарёвой
Кудерметова снова проиграла парный финал. В Риме Паолини повторила достижение Звонарёвой

🎾 13:00*: Эшлин Крюгер (США, 31) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Эшлин Крюгер
31
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: поквитается ли Павлюченкова с Крюгер за Вашингтон-2024?

Анастасия Павлюченкова после полуфинала на турнире в Истбурне успешно стартовала и на Уимблдоне. Она одержала волевую победу над Айлой Томлянович и теперь сыграет с американкой Эшлин Крюгер. Девушки уже пересекались друг с другом на корте, причём не так давно — в Вашингтоне-2024 сильнее была Крюгер. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Наоми Осака — Катержина Синякова.

Анастасия успешно отыграла на турнирах в июне:
Павлюченкова уже 4 года не выходит в финал. В Истбурне она проиграла 19-летней австралийке
Павлюченкова уже 4 года не выходит в финал. В Истбурне она проиграла 19-летней австралийке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android