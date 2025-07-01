Вот так дебют! Захарова в первом матче на Уимблдоне сенсационно победила чемпионку ТБШ

Во вторник, 1 июля, на Уимблдонском турнире состоялись заключительные матчи первого круга в обоих одиночных разрядах. У женщин в борьбу вступили участницы, попавшие в нижнюю половину сетки.

46-й номер рейтинга WTA Вероника Кудерметова играла с китаянкой Чжу Линь, располагающейся в начале четвёртой сотни мировой классификации. Обе теннисистки никогда не блистали на Уимблдоне. Кудерметова-старшая лишь дважды преодолевала барьер первого круга, а Чжу свой лучший результат на турнире показала год назад, когда вышла в 1/16 финала. В личных встречах у них был паритет — 1-1. Россиянка в трёх сетах победила китаянку на «Ролан Гаррос» три года назад, а та взяла реванш на малом Итоговом чемпионате в Чжухае в 2023-м, выиграв в двух партиях.

На протяжении большей части стартового сета инициативой владела Чжу, у которой процент попадания первой подачи был значительно выше, чем у Кудерметовой (75% против 56%). Китаянка не дарила россиянке брейк-пойнтов, а та уже в третьем гейме столкнулась с необходимостью отыгрывать тройной брейк-пойнт. Однако Вероника выстояла и удержала подачу. А в концовке Кудерметова действовала успешнее. В восьмом гейме Чжу неожиданно отдала подачу, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте, после чего Вероника подала на партию, использовав тройной сетбол, — 6:3 за 39 минут. По виннерам россиянка в шесть раз превзошла соперницу — 12 против двух.

Вероника Кудерметова Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во втором сете Кудерметова не стала затягивать с брейком и уже в третьем гейме взяла подачу соперницы. Россиянка не без проблем, но подтвердила брейк, отыграв брейк-пойнт, — 3:1. В пятом гейме Вероника выдала второй брейк подряд — в этом случае Чжу, как и в первой партии, дала двойную на брейк-пойнте. Добытое преимущество позволило Кудерметовой подавать на матч при 5:2. В этом гейме Вероника ушла с брейк-пойнта и реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:2 за 1 час 15 минут.

Во втором круге Кудерметова сразится с 10-й сеяной Эммой Наварро, одолевшей двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову (WC) — 6:3, 6:1.

Единственный квалифаер от России Анастасия Захарова, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, провела матч с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко, 87-й ракеткой мира. На Уимблдоне Азаренко дважды выходила в полуфинал, но это было давно, в 2011 и 2012 годах. В минувшем сезоне белоруска пропустила турнир. Что касается Захаровой, то она лишь во второй раз в карьере пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема». На прошлогоднем AO россиянка сумела дойти до третьего круга. В отчётной встрече Анастасию считали аутсайдером, давая ей всего 17% шансов на победу.

Захарову не смутило громкое имя соперницы, и она взяла первые четыре гейма. Все геймы проходили в борьбе, причём Азаренко заработала только один брейк-пойнт, но она его упустила. А Захарова во втором гейме, начавшемся с 40:0 в пользу подающей, взяла пять очков подряд, а в четвёртом додавила белоруску с четвёртого брейк-пойнта — 4:0.

В пятом гейме Виктория добилась обратного брейка, после чего ей пришлось взять медицинский перерыв — возникли проблемы с бедром. По возобновлении игры у неё не было шансов совершить переворот в этой партии. Захарова была близка к третьему брейку подряд, однако упустила пять брейк-пойнтов. Но это не помешало ей выиграть сет. В восьмом гейме Анастасия проиграла лишь одно очко на приёме и закончила партию — 6:2 за 52 минуты. Россиянка собрала 16 активно выигранных очков, а её соперница — всего семь.

Анастасия Захарова Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Во втором сете Захарова часто грешила неточностями (восемь невынужденных ошибок за партию против двух у соперницы), и Азаренко реабилитировалась за поражение в первой партии. У россиянки не ладилась подача (всего 45% попадания первой и три двойные ошибки), и белоруска дважды делала брейк — в третьем гейме и в седьмом. Анастасия на сей раз не заработала ни одного брейк-пойнта. Виктория в восьмом гейме с третьего сетбола подала на партию — 6:2 за 33 минуты — и перевела игру в третий сет.

В решающей партии у Азаренко, такое впечатление, закончились силы. Особенно неудачно Виктория действовала в своих геймах. Белоруска выиграла только один гейм, когда Захарова уже вела 5:0. В седьмом гейме Анастасия под ноль подала на матч и оформила сенсационную победу — 6:2, 2:6, 6:1 за 1 час 56 минут.

Во втором круге Захарова сразится с победительницей встречи Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США, 2).

Таким образом, в мужской сетке из россиян во второй круг вышли Андрей Рублёв и Карен Хачанов, а Даниил Медведев и Роман Сафиуллин закончили выступления на турнире. В женской сетке свои матчи первого круга выиграли Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Анастасия Захарова; Полина Кудерметова и Анна Блинкова потерпели поражение, а Анастасия Потапова снялась.

Уимблдон завершится 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».