Рекордный звездопад на Уимблдоне: в первом круге проиграли 13 сеяных теннисистов

Уимблдон только-только начался, а уже вошёл в историю. Сыгран первый круг, и в мужской сетке мы недосчитались 13 сеяных теннисистов. Это рекорд турнира, а также повторение антидостижения на мэйджорах. В первом круге Australian Open 2004 года борьбу закончили 13 игроков, имевших привилегии при жеребьёвке. И это без Карлоса Алькараса и Тейлора Фрица, которые также рисковали не выйти во второй раунд, но всё же выиграли свои пятисетовые поединки.
Застрельщиком, к сожалению, выступил Даниил Медведев, посеянный под девятым номером. Чемпион US Open 2021 ещё в понедельник смог взять лишь один сет у Бенжамена Бонзи — 7:6, 3:6, 7:6, 6:2 в пользу француза. «Корт чуть другой. Он был чуть-чуть медленнее из-за жары. Но на каждый удар, который я делал сегодня, даже удачный, у него находился ответ. Сегодня он практически не промахивался. Немного с форхенда. С бэкхенда, на моей памяти, было где-то три невынужденные ошибки. Я желаю ему играть так всегда», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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Русский австралиец Алексей Попырин (20) бесславно уступил 461-й ракетке мира Артуру Фери. Британец, подгоняемый публикой, победил со счётом 6:4, 6:1, 4:6, 6:4.
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Хольгер Руне (8) не справился с чилийским квалифаером Николасом Харри. Датчанин вёл 2:0 по сетам, однако Харри сподобился на сверхволевую победу — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. «Я хорошо начал матч, играл хорошо. А вот в третьем сете мне немного не повезло. В четвёртом начал чувствовать колено, и мне оказали помощь. С этого момента больше не мог подавать и бить так, как в первых двух сетах.
У меня это уже было, но прошло уже много времени с тех пор, как я чувствовал это, так что не знаю. Понимаю, что это такое, и на траве это может беспокоить эту область. Очевидно, не ожидал, что это вернётся. Посмотрим. Собираюсь проверить это сейчас с врачом и физиотерапевтом и принять решение. Это то, что у меня было раньше, так что нам нужно проверить это с врачами. В нормальных условиях я бы победил его в девяти случаях из 10, при всём уважении к Николасу. Конечно, сегодня мне пришлось нелегко с коленом, это было не очень хорошо», — заявил Руне на пресс-конференции.
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Стефанос Циципас (24) отдал два сета Валентену Руае (Q) и снялся — 6:3, 6:2 (отказ) в пользу француза. «Чувствую, что у меня закончились ответы. Не знаю. Я перепробовал всё, проделал невероятную работу со своей физической формой. Максимально использовал всё, что мог. Теперь у меня нет никакого ответа. Я не знаю, что делать.
Вероятно, это самая трудная ситуация, с которой я когда-либо сталкивался, потому что это постоянная проблема, которая, похоже, не собирается исчезать или ослабевать. Я имею предел, поэтому мне определённо придётся принять окончательное решение о том, хочу ли я делать определённые вещи или нет в ближайшие два месяца», — так прокомментировал поражение Циципас.
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Франсиско Серундоло (16) взял первый сет в матче с Нуну Боржешем, но проиграл следующие три партии. Португалец прошёл дальше — 4:6, 6:3, 7:6, 6:0.
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Финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини (32) проиграл в напряжённом противостоянии 109-й ракетке мира Камилю Майхшаку — 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу польского теннисиста.
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Таллон Грикспор (31) не взял ни сета во встрече с Дженсоном Бруксби. 101-й номер рейтинга ATP оказался сильнее — 6:2, 7:5, 6:3 в его пользу.
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Алекс Михельсен (30) дотянул до тай-брейка в пятом сете в матче с Миомиром Кецмановичем — это уже вторничный матч. Серб обыграл американца со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6.
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Лоренцо Музетти (7) не нашёл своей игры в противостоянии с Николозом Басилашвили (Q) — 6:2, 4:6, 7:5, 6:1 в пользу грузина.
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Русский канадец Денис Шаповалов (27) не справился с Мариано Навоне, одержавшим победу со счётом 3:6, 6:4, 6:1, 6:4. «Мячи ужаснейшие. Этот тур превратился в посмешище. Покрытие медленнее, чем грунтовый корт. Это даже не трава», — приводит слова Шаповалова ESPN.
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Чемпион Галле Александр Бублик (28) не смог дожать Хауме Мунара. Испанец обыграл бывшего российского, а ныне казахстанского теннисиста со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 7:6, 6:2. «Он выиграл три матча на траве и двигается так, словно он Джокович», — говорил Бублик во время встречи.
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Немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев (3) нарвался на Артура Риндеркнеша. Француз одержал победу в пяти партиях — 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:4. «Иногда я чувствую себя очень одиноким. Я борюсь. Ментально. Я говорил, что борюсь с этим всем после Открытого чемпионата Австралии. Просто не знаю, пытаюсь найти способы выбраться из этой ямы. Но снова и снова оказываюсь в ней. В целом я чувствую себя довольно одиноким в жизни сейчас, и это чувство не очень приятное», — сказал Зверев на пресс-конференции.
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Француз Уго Умбер (18) проиграл соотечественнику Гаэлю Монфису — 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:2 в пользу ветерана.
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Кроме того, вчера не успели доиграть матч 31-го сеяного Брэндона Накашимы, сражающегося с Бу Юньчаокэтэ.
В женской сетке сенсаций было поменьше, но тоже хватало. В понедельник всё началось с поражения чемпионки «Ролан Гаррос» 2017 года Елены Остапенко (20). Британка Сонай Картал победила в трёх сетах — 7:5, 2:6, 6:2.
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Маккартни Кесслер (32) уступила Маркете Вондроушовой. Но это всё-таки не сенсация, ведь чешка два года назад выиграла Уимблдон. Вондроушова оказалась сильнее Кесслер — 6:1, 7:6.
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Паула Бадоса (9) не справилась с британкой Кэти Бултер, выигравшей со счётом 6:2, 3:6, 6:4.
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Во вторник украинка Марта Костюк (26) потерпела поражение от 171-й ракетки мира Вероники Эрьявец (Q). Словенская теннисистка отметилась волевой победой — 3:6, 6:3, 6:4.
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Третья ракетка мира Джессика Пегула (3) взяла лишь пять геймов в противостоянии с Элизабеттой Коччаретто — 6:2, 6:3 в пользу итальянки. «Думаю ли я, что это был мой лучший матч? Нет, но я определённо не считаю, что плохо играла. Это не было так, будто я действительно проваливала матч. Она просто попадала свои удары и играла смело, подавала мощно, с высоким процентом, рисковала на второй подаче и умело меняла направление мяча. Это просто был её день.
Я старалась изо всех сил, чтобы соответствовать её уровню. Мне казалось, что я смогу это сделать, хотя бы во втором сете, если бы она немного сбавила. Однако она вообще не сбавила. Это самое неприятное — я не смогла найти решение, хотя чувствую, что должна была. Это всегда огорчает», – сказала Пегула на пресс-конференции.
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Олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь (5) уступила Катержине Синяковой, выигравшей встречу со счётом 7:5, 4:6, 6:1.
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Каролина Мухова (15) не смогла взять хотя бы партию в игре с Ван Синьюй. Китайская теннисистка обыграла чешку со счётом 7:5, 6:2.
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Магдалена Френх (25) должна была играть с Анастасией Потаповой, однако россиянка снялась, и вместо неё на корт вышла лаки-лузер Виктория Мбоко. Канадка победила Френх — 6:3, 6:2.
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Магда Линетт (27) забрала первый сет в матче с Эльзой Жакемо. Но француженка, прошедшая квалификацию, одержала волевую победу — 6:7, 6:1, 6:4.
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Наконец, двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф (2) уступила украинке Даяне Ястремской — 7:6, 6:1 в пользу последней. «Немного расстроена тем, как показала себя сегодня. Я могла бы сыграть чуть лучше в тяжёлые моменты на тай-брейке. Особенно после «Ролан Гаррос», где, как мне казалось, я многому научилась на этих тай-брейках. Я не собираюсь зацикливаться на этом, потому что хочу хорошо выступить на US Open. Возможно, проигрыш в первом круге — не самое плохое, что может случиться, потому что у меня есть больше времени, чтобы восстановиться. Но да, это определённо отстой», — так объяснила поражение Гауфф.
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Также стоит отметить, что 11 финалистов травяных турниров в сезоне-2025 проиграли в первом круге Уимблдона.
Если же ограничиться первой десяткой посева в обеих одиночных сетках, то и тут установлен рекорд Открытой эры на ТБШ. Турнир покинули восемь участников топ-10 — по четыре мужчины и женщины, а именно Александр Зверев (3), Лоренцо Музетти (7), Хольгер Руне (8), Даниил Медведев (9), Кори Гауфф (2), Джессика Пегула (3), Чжэн Циньвэнь (5) и Паула Бадоса (9).
Кроме того, на старте турнира проиграли пять игроков — чемпионов ТБШ. Это Кори Гауфф, Петра Квитова, Виктория Азаренко (все — по два), Даниил Медведев и Елена Остапенко (оба — по 1).
Результаты сеяных в первом круге Уимблдона-2025
|Номер посева
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|Результат
|1
|Янник Синнер
|Победа
|Арина Соболенко
|Победа
|2
|Карлос Алькарас
|Победа
|Кори Гауфф
|Поражение
|3
|Александр Зверев
|Поражение
|Джессика Пегула
|Поражение
|4
|Джек Дрейпер
|Победа
|Жасмин Паолини
|Победа
|5
|Тейлор Фриц
|Победа
|Чжэн Циньвэнь
|Поражение
|6
|Новак Джокович
|Победа
|Мэдисон Киз
|Победа
|7
|Лоренцо Музетти
|Поражение
|Мирра Андреева
|Победа
|8
|Хольгер Руне
|Поражение
|Ига Швёнтек
|Победа
|9
|Даниил Медведев
|Поражение
|Паула Бадоса
|Поражение
|10
|Бен Шелтон
|Победа
|Эмма Наварро
|Победа
|11
|Алекс де Минор
|Победа
|Елена Рыбакина
|Победа
|12
|Фрэнсис Тиафо
|Победа
|Диана Шнайдер
|Победа
|13
|Томми Пол
|Победа
|Аманда Анисимова
|Победа
|14
|Андрей Рублёв
|Победа
|Элина Свитолина
|Победа
|15
|Якуб Меншик
|Победа
|Каролина Мухова
|Поражение
|16
|Франсиско Серундоло
|Поражение
|Дарья Касаткина
|Победа
|17
|Карен Хачанов
|Победа
|Барбора Крейчикова
|Победа
|18
|Уго Умбер
|Поражение
|Екатерина Александрова
|Победа
|19
|Григор Димитров
|Победа
|Людмила Самсонова
|Победа
|20
|Алексей Попырин
|Поражение
|Елена Остапенко
|Поражение
|21
|Томаш Махач
|Победа
|Беатрис Хаддад-Майя
|Победа
|22
|Флавио Коболли
|Победа
|Донна Векич
|Победа
|23
|Иржи Легечка
|Победа
|Клара Таусон
|Победа
|24
|Стефанос Циципас
|Поражение
|Элисе Мертенс
|Победа
|25
|Феликс Оже-Альяссим
|Победа
|Магдалена Френх
|Поражение
|26
|Алехандро Давидович-Фокина
|Победа
|Марта Костюк
|Поражение
|27
|Денис Шаповалов
|Поражение
|Магда Линетт
|Поражение
|28
|Александр Бублик
|Поражение
|Софья Кенин
|Победа
|29
|Брэндон Накашима
|Лейла Фернандес
|Победа
|30
|Алекс Михельсен
|Поражение
|Линда Носкова
|Победа
|31
|Таллон Грикспор
|Поражение
|Эшлин Крюгер
|Победа
|32
|Маттео Берреттини
|Поражение
|Маккартни Кесслер
|Поражение
- 2 июля 2025
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01:28
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01:17
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00:37
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00:31
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00:25
-
00:13
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00:04
- 1 июля 2025
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23:52
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23:48
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23:34
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23:21
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:37
-
22:30
-
22:26
-
22:25
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22:13
-
21:57
-
21:46
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21:26
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21:17
-
21:16
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21:08
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20:55
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20:54
-
20:41
-
20:32
-
20:21