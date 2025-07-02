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Уимблдон-2025: сенсации в первом круге, поражения сеяных, Медведев, Зверев, Гауфф, Музетти, Пегула проиграли

Рекордный звездопад на Уимблдоне: в первом круге проиграли 13 сеяных теннисистов
Александр Насонов
Рекордный звездопад на Уимблдоне
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Раньше лишь раз было подобное на других ТБШ. А топ-10 посева также установили антирекорд.

Уимблдон только-только начался, а уже вошёл в историю. Сыгран первый круг, и в мужской сетке мы недосчитались 13 сеяных теннисистов. Это рекорд турнира, а также повторение антидостижения на мэйджорах. В первом круге Australian Open 2004 года борьбу закончили 13 игроков, имевших привилегии при жеребьёвке. И это без Карлоса Алькараса и Тейлора Фрица, которые также рисковали не выйти во второй раунд, но всё же выиграли свои пятисетовые поединки.

Застрельщиком, к сожалению, выступил Даниил Медведев, посеянный под девятым номером. Чемпион US Open 2021 ещё в понедельник смог взять лишь один сет у Бенжамена Бонзи — 7:6, 3:6, 7:6, 6:2 в пользу француза. «Корт чуть другой. Он был чуть-чуть медленнее из-за жары. Но на каждый удар, который я делал сегодня, даже удачный, у него находился ответ. Сегодня он практически не промахивался. Немного с форхенда. С бэкхенда, на моей памяти, было где-то три невынужденные ошибки. Я желаю ему играть так всегда», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Русский австралиец Алексей Попырин (20) бесславно уступил 461-й ракетке мира Артуру Фери. Британец, подгоняемый публикой, победил со счётом 6:4, 6:1, 4:6, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 14:50 МСК
Алексей Попырин
22
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 6 4
6 		6 4 6
             
Артур Фери
461
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

Хольгер Руне (8) не справился с чилийским квалифаером Николасом Харри. Датчанин вёл 2:0 по сетам, однако Харри сподобился на сверхволевую победу — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. «Я хорошо начал матч, играл хорошо. А вот в третьем сете мне немного не повезло. В четвёртом начал чувствовать колено, и мне оказали помощь. С этого момента больше не мог подавать и бить так, как в первых двух сетах.

У меня это уже было, но прошло уже много времени с тех пор, как я чувствовал это, так что не знаю. Понимаю, что это такое, и на траве это может беспокоить эту область. Очевидно, не ожидал, что это вернётся. Посмотрим. Собираюсь проверить это сейчас с врачом и физиотерапевтом и принять решение. Это то, что у меня было раньше, так что нам нужно проверить это с врачами. В нормальных условиях я бы победил его в девяти случаях из 10, при всём уважении к Николасу. Конечно, сегодня мне пришлось нелегко с коленом, это было не очень хорошо», — заявил Руне на пресс-конференции.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:20 МСК
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 3 4
4 		4 7 6 6
             
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Стефанос Циципас (24) отдал два сета Валентену Руае (Q) и снялся — 6:3, 6:2 (отказ) в пользу француза. «Чувствую, что у меня закончились ответы. Не знаю. Я перепробовал всё, проделал невероятную работу со своей физической формой. Максимально использовал всё, что мог. Теперь у меня нет никакого ответа. Я не знаю, что делать.

Вероятно, это самая трудная ситуация, с которой я когда-либо сталкивался, потому что это постоянная проблема, которая, похоже, не собирается исчезать или ослабевать. Я имею предел, поэтому мне определённо придётся принять окончательное решение о том, хочу ли я делать определённые вещи или нет в ближайшие два месяца», — так прокомментировал поражение Циципас.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:25 МСК
Валентен Руае
113
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		2
             
Стефанос Циципас
26
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Франсиско Серундоло (16) взял первый сет в матче с Нуну Боржешем, но проиграл следующие три партии. Португалец прошёл дальше — 4:6, 6:3, 7:6, 6:0.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:55 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 5 0
4 		6 7 7 6
             
Нуну Боржеш
37
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини (32) проиграл в напряжённом противостоянии 109-й ракетке мира Камилю Майхшаку — 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу польского теннисиста.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:20 МСК
Маттео Берреттини
35
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 4 7 3
4 		6 6 5 6
             
Камиль Майхшак
109
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Таллон Грикспор (31) не взял ни сета во встрече с Дженсоном Бруксби. 101-й номер рейтинга ATP оказался сильнее — 6:2, 7:5, 6:3 в его пользу.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:20 МСК
Дженсон Бруксби
101
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 3
             
Таллон Грикспор
29
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Алекс Михельсен (30) дотянул до тай-брейка в пятом сете в матче с Миомиром Кецмановичем — это уже вторничный матч. Серб обыграл американца со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Алекс Михельсен
32
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 6 6 6
6 		3 6 3 7 10
             
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Лоренцо Музетти (7) не нашёл своей игры в противостоянии с Николозом Басилашвили (Q) — 6:2, 4:6, 7:5, 6:1 в пользу грузина.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 14:35 МСК
Николоз Басилашвили
126
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 1
             
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Русский канадец Денис Шаповалов (27) не справился с Мариано Навоне, одержавшим победу со счётом 3:6, 6:4, 6:1, 6:4. «Мячи ужаснейшие. Этот тур превратился в посмешище. Покрытие медленнее, чем грунтовый корт. Это даже не трава», — приводит слова Шаповалова ESPN.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 14:50 МСК
Мариано Навоне
91
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6
6 		4 1 4
             
Денис Шаповалов
30
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Чемпион Галле Александр Бублик (28) не смог дожать Хауме Мунара. Испанец обыграл бывшего российского, а ныне казахстанского теннисиста со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 7:6, 6:2. «Он выиграл три матча на траве и двигается так, словно он Джокович», — говорил Бублик во время встречи.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Хауме Мунар
55
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 7 7 6
4 		6 6 6 5 2
             
Александр Бублик
31
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев (3) нарвался на Артура Риндеркнеша. Француз одержал победу в пяти партиях — 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:4. «Иногда я чувствую себя очень одиноким. Я борюсь. Ментально. Я говорил, что борюсь с этим всем после Открытого чемпионата Австралии. Просто не знаю, пытаюсь найти способы выбраться из этой ямы. Но снова и снова оказываюсь в ней. В целом я чувствую себя довольно одиноким в жизни сейчас, и это чувство не очень приятное», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
Артур Риндеркнеш
72
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 8 6 6 5 6
6 3 		7 10 3 7 7 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Француз Уго Умбер (18) проиграл соотечественнику Гаэлю Монфису — 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:2 в пользу ветерана.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
Гаэль Монфис
48
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 5 7 6
4 		6 7 7 5 2
             
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Кроме того, вчера не успели доиграть матч 31-го сеяного Брэндона Накашимы, сражающегося с Бу Юньчаокэтэ.

В женской сетке сенсаций было поменьше, но тоже хватало. В понедельник всё началось с поражения чемпионки «Ролан Гаррос» 2017 года Елены Остапенко (20). Британка Сонай Картал победила в трёх сетах — 7:5, 2:6, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 2
         
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Маккартни Кесслер (32) уступила Маркете Вондроушовой. Но это всё-таки не сенсация, ведь чешка два года назад выиграла Уимблдон. Вондроушова оказалась сильнее Кесслер — 6:1, 7:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Маркета Вондроушова
73
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 3
         
Маккартни Кесслер
30
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Паула Бадоса (9) не справилась с британкой Кэти Бултер, выигравшей со счётом 6:2, 3:6, 6:4.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:35 МСК
Паула Бадоса
9
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		3 6
         
Кэти Бултер
43
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Во вторник украинка Марта Костюк (26) потерпела поражение от 171-й ракетки мира Вероники Эрьявец (Q). Словенская теннисистка отметилась волевой победой — 3:6, 6:3, 6:4.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Вероника Эрьявец
171
Словения
Вероника Эрьявец
В. Эрьявец
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Третья ракетка мира Джессика Пегула (3) взяла лишь пять геймов в противостоянии с Элизабеттой Коччаретто — 6:2, 6:3 в пользу итальянки. «Думаю ли я, что это был мой лучший матч? Нет, но я определённо не считаю, что плохо играла. Это не было так, будто я действительно проваливала матч. Она просто попадала свои удары и играла смело, подавала мощно, с высоким процентом, рисковала на второй подаче и умело меняла направление мяча. Это просто был её день.

Я старалась изо всех сил, чтобы соответствовать её уровню. Мне казалось, что я смогу это сделать, хотя бы во втором сете, если бы она немного сбавила. Однако она вообще не сбавила. Это самое неприятное — я не смогла найти решение, хотя чувствую, что должна была. Это всегда огорчает», – сказала Пегула на пресс-конференции.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
116
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь (5) уступила Катержине Синяковой, выигравшей встречу со счётом 7:5, 4:6, 6:1.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Катержина Синякова
81
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 1
         
Чжэн Циньвэнь
6
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Каролина Мухова (15) не смогла взять хотя бы партию в игре с Ван Синьюй. Китайская теннисистка обыграла чешку со счётом 7:5, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 16:00 МСК
Каролина Мухова
14
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Ван Синьюй
32
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Магдалена Френх (25) должна была играть с Анастасией Потаповой, однако россиянка снялась, и вместо неё на корт вышла лаки-лузер Виктория Мбоко. Канадка победила Френх — 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
Виктория Ванесса Мбоко
97
Канада
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Магда Линетт (27) забрала первый сет в матче с Эльзой Жакемо. Но француженка, прошедшая квалификацию, одержала волевую победу — 6:7, 6:1, 6:4.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 19:55 МСК
Магда Линетт
29
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		1 4
6 7 		6 6
         
Эльза Жакемо
113
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо

Наконец, двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф (2) уступила украинке Даяне Ястремской — 7:6, 6:1 в пользу последней. «Немного расстроена тем, как показала себя сегодня. Я могла бы сыграть чуть лучше в тяжёлые моменты на тай-брейке. Особенно после «Ролан Гаррос», где, как мне казалось, я многому научилась на этих тай-брейках. Я не собираюсь зацикливаться на этом, потому что хочу хорошо выступить на US Open. Возможно, проигрыш в первом круге — не самое плохое, что может случиться, потому что у меня есть больше времени, чтобы восстановиться. Но да, это определённо отстой», — так объяснила поражение Гауфф.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:45 МСК
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Также стоит отметить, что 11 финалистов травяных турниров в сезоне-2025 проиграли в первом круге Уимблдона.

Если же ограничиться первой десяткой посева в обеих одиночных сетках, то и тут установлен рекорд Открытой эры на ТБШ. Турнир покинули восемь участников топ-10 — по четыре мужчины и женщины, а именно Александр Зверев (3), Лоренцо Музетти (7), Хольгер Руне (8), Даниил Медведев (9), Кори Гауфф (2), Джессика Пегула (3), Чжэн Циньвэнь (5) и Паула Бадоса (9).

Кроме того, на старте турнира проиграли пять игроков — чемпионов ТБШ. Это Кори Гауфф, Петра Квитова, Виктория Азаренко (все — по два), Даниил Медведев и Елена Остапенко (оба — по 1).

Результаты сеяных в первом круге Уимблдона-2025

Номер посеваТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1Янник СиннерПобедаАрина СоболенкоПобеда
2Карлос АлькарасПобедаКори ГауффПоражение
3Александр ЗверевПоражениеДжессика ПегулаПоражение
4Джек ДрейперПобедаЖасмин ПаолиниПобеда
5Тейлор ФрицПобедаЧжэн ЦиньвэньПоражение
6Новак ДжоковичПобедаМэдисон КизПобеда
7Лоренцо МузеттиПоражениеМирра АндрееваПобеда
8Хольгер РунеПоражениеИга ШвёнтекПобеда
9Даниил МедведевПоражениеПаула БадосаПоражение
10Бен ШелтонПобедаЭмма НаварроПобеда
11Алекс де МинорПобедаЕлена РыбакинаПобеда
12Фрэнсис ТиафоПобедаДиана ШнайдерПобеда
13Томми ПолПобедаАманда АнисимоваПобеда
14Андрей РублёвПобедаЭлина СвитолинаПобеда
15Якуб МеншикПобедаКаролина МуховаПоражение
16Франсиско СерундолоПоражениеДарья КасаткинаПобеда
17Карен ХачановПобедаБарбора КрейчиковаПобеда
18Уго УмберПоражениеЕкатерина АлександроваПобеда
19Григор ДимитровПобедаЛюдмила СамсоноваПобеда
20Алексей ПопыринПоражениеЕлена ОстапенкоПоражение
21Томаш МахачПобедаБеатрис Хаддад-МайяПобеда
22Флавио КоболлиПобедаДонна ВекичПобеда
23Иржи ЛегечкаПобедаКлара ТаусонПобеда
24Стефанос ЦиципасПоражениеЭлисе МертенсПобеда
25Феликс Оже-АльяссимПобедаМагдалена ФренхПоражение
26Алехандро Давидович-ФокинаПобедаМарта КостюкПоражение
27Денис ШаповаловПоражениеМагда ЛинеттПоражение
28Александр БубликПоражениеСофья КенинПобеда
29Брэндон НакашимаЛейла ФернандесПобеда
30Алекс МихельсенПоражениеЛинда НосковаПобеда
31Таллон ГрикспорПоражениеЭшлин КрюгерПобеда
32Маттео БерреттиниПоражениеМаккартни КесслерПоражение
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