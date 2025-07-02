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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Хачанов, Рублёв, Шнайдер, Павлюченкова, Рахимова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся в третий круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Шнайдер и Павлюченкова. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2025. LIVE!
Комментарии
В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и пять россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 32 матча второго круга: по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. И ещё будет доигран один поединок первого круга. На кортах появятся и пять россиян – Карен Хачанов (17-й номер посева), Андрей Рублёв (14), Диана Шнайдер (12), Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова. Кроме того, в среду стартует парный турнир, в котором принимают участие 12 россиянок, в том числе олимпийский дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Синтаро Мочизуки
144
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Харрис
320
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:00 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
118
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
48
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 16:30 МСК
Эшлин Крюгер
31
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 16:30 МСК
Жасмин Паолини
5
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 17:00 МСК
Оливер Тарвет
733
Великобритания
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Эмили Эпплтон
Великобритания
Эмили Эпплтон
Хитер Уотсон
Великобритания
Хитер Уотсон
Э. Эпплтон Х. Уотсон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
На Уимблдоне дождь Расписание среды
Live Даниил Сальников

На Уимблдоне дождь

Как и предполагалось, в среду на Уимблдоне матчи на внешних кортах вовремя не начнутся. После ужасной жары на Лондон обрушился дождь.

Организаторы пока объявили, что поединки стартуют не ранее 13:45 по московскому времени.

Однако две главные арены Уимблдона оснащены раздвижными крышами. Но там встречи по расписанию начнутся немного позже.

Стадион Уимблдона

Стадион Уимблдона

Фото: Скриншот трансляции

Уимблдон

Уимблдон

Фото: wimbledon.com

Уимблдон

Уимблдон

Фото: wimbledon.com

Уимблдон

Уимблдон

Фото: wimbledon.com

13:09 Даниил Сальников

В первые два дня на Уимблдоне активно проигрывали не только сеяные, но и финалисты недавно прошедших травяных турниров.

12:59 Даниил Сальников

Два дня на Уимблдоне стояла страшная жара. А сегодня синоптики обещают дождь.

12:49 Даниил Сальников

В первом круге Уимблдона проиграли и сеяные игроки, и чемпионы ТБШ.

12:44 Даниил Сальников

Уимблдон только-только начался, а уже вошёл в историю. Сыгран первый круг, и в мужской сетке мы недосчитались 13 сеяных теннисистов. Это рекорд турнира, а также повторение антидостижения на мэйджорах. В первом круге Australian Open 2004 года борьбу закончили 13 игроков, имевших привилегии при жеребьёвке. И это без Карлоса Алькараса и Тейлора Фрица, которые также рисковали не выйти во второй раунд, но всё же выиграли свои пятисетовые поединки.

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12:34 Даниил Сальников

О великолепном дебюте в основной сетке Уимблдона Анастасии Захаровой читайте в нашем материале.

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12:23 Даниил Сальников

Во вторник, 1 июля, свой первый матч на Уимблдоне-2025 провела Мирра Андреева. Как он сложился для юной россиянки, читайте в нашем обзоре.

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Расписание среды

На Уимблдоне начинаются матчи второго круга. Среди прочих выступят множество россиян. Вот как выглядит расписание дня.

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