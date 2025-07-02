В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и пять россиян.

Хачанов рвётся в третий круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Шнайдер и Павлюченкова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 32 матча второго круга: по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. И ещё будет доигран один поединок первого круга. На кортах появятся и пять россиян – Карен Хачанов (17-й номер посева), Андрей Рублёв (14), Диана Шнайдер (12), Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова. Кроме того, в среду стартует парный турнир, в котором принимают участие 12 россиянок, в том числе олимпийский дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер.