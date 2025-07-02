Хачанов рвётся в третий круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Шнайдер и Павлюченкова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будет проведено 32 матча второго круга: по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. И ещё будет доигран один поединок первого круга. На кортах появятся и пять россиян – Карен Хачанов (17-й номер посева), Андрей Рублёв (14), Диана Шнайдер (12), Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова. Кроме того, в среду стартует парный турнир, в котором принимают участие 12 россиянок, в том числе олимпийский дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер.
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На Уимблдоне дождь
Как и предполагалось, в среду на Уимблдоне матчи на внешних кортах вовремя не начнутся. После ужасной жары на Лондон обрушился дождь.
Организаторы пока объявили, что поединки стартуют не ранее 13:45 по московскому времени.
Однако две главные арены Уимблдона оснащены раздвижными крышами. Но там встречи по расписанию начнутся немного позже.
Стадион Уимблдона
Фото: Скриншот трансляции
Уимблдон
Фото: wimbledon.com
Уимблдон
Фото: wimbledon.com
Уимблдон
Фото: wimbledon.com
В первые два дня на Уимблдоне активно проигрывали не только сеяные, но и финалисты недавно прошедших травяных турниров.
Два дня на Уимблдоне стояла страшная жара. А сегодня синоптики обещают дождь.
В первом круге Уимблдона проиграли и сеяные игроки, и чемпионы ТБШ.
Уимблдон только-только начался, а уже вошёл в историю. Сыгран первый круг, и в мужской сетке мы недосчитались 13 сеяных теннисистов. Это рекорд турнира, а также повторение антидостижения на мэйджорах. В первом круге Australian Open 2004 года борьбу закончили 13 игроков, имевших привилегии при жеребьёвке. И это без Карлоса Алькараса и Тейлора Фрица, которые также рисковали не выйти во второй раунд, но всё же выиграли свои пятисетовые поединки.
О великолепном дебюте в основной сетке Уимблдона Анастасии Захаровой читайте в нашем материале.
Во вторник, 1 июля, свой первый матч на Уимблдоне-2025 провела Мирра Андреева. Как он сложился для юной россиянки, читайте в нашем обзоре.
О том, как развивались события вторника на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание среды
На Уимблдоне начинаются матчи второго круга. Среди прочих выступят множество россиян. Вот как выглядит расписание дня.
- 2 июля 2025
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