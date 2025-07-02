За кем следить 3 июля на главном травяном турнире.

6 топ-матчей четверга в теннисе: Самсонова, Мирра и Александрова на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Екатерина Александрова (Россия, 18), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Александрова сыграет с неизвестной нидерландкой?

30-летняя Екатерина Александрова успешно стартовала на Уимблдоне. Теперь, чтобы пройти в третий круг, ей необходимо справиться с нидерландкой Сюзан Ламенс, которая на пять лет её моложе. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ван Синьюй — Зейнеп Сёнмез.

🎾 13:00*: Юлия Стародубцева (Украина) — Людмила Самсонова (Россия, 19), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Самсонова реванш у украинки за Мадрид?

Людмила Самсонова после успеха в матче с юной австралийкой Майей Джойнт сыграет во втором круге Уимблдона с украинкой Юлией Стародубцевой. Девушки не так давно пересекались на корте — в Мадриде-2025 сильнее оказалась Юлия. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Дарья Касаткина — Ирина Бегу.

🎾 13:00*: Клара Таусон (Дания, 23) — Анна Калинская (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Калинская до чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной?

Анна Калинская успешно стартовала на Уимблдоне и теперь во втором круге сыграет с датчанкой Кларой Таусон. Девушки ранее уже однажды встречались на корте — в Риме-2024 сильнее была россиянка. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Мария Саккари — Елена Рыбакина.

🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Эмма Наварро (США, 10), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Кудерметова с соперницей из топ-10 посева?

Вероника Кудерметова уверенно разобралась в первом круге Уимблдона с китаянкой Чжу Линь, но теперь пройти дальше по сетке турнира россиянке будет гораздо тяжелее, ведь её соперницей будет представительница топ-10 посева — Эмма Наварро из США. Девушки ранее пересекались на корте однажды — в Чарльстоне-2021 успех праздновала Калинская. Победительница нового поединка далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Кэролайн Доулхайд.

🎾 13:00*: Анастасия Захарова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Захарова сыграет с обидчицей Гауфф?

Анастасия Захарова на своём дебютном Уимблдоне добилась победы в первом матче. Теперь, чтобы развить успех, 23-летняя россиянке необходимо справиться с непростой украинкой Даяной Ястремской, которая на два года её старше и которая выбила из сетки вторую ракетку мира Кори Гауфф. Девушки ещё не пересекались на корте, а победительница далее сразится с кем-то из пары Софья Кенин — Джессика Бузас Манейро.

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Мирра в матче с неизвестной для неё итальянкой?

Мирра Андреева успешно стартовала на Уимблдоне, победив Маяр Шериф из Египта. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 18-летней россиянке необходимо справиться с итальянкой Лючией Бронцетти, которая на восемь с лишним лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Хейли Баптист — Виктория Ванесса Мбоко.