Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу

Третий игровой день Уимблдона в самом разгаре! В среду, 2 июля, в Лондоне свои вторые матчи в одиночном разряде предстояло провести пяти представителям России – Карену Хачанову, Андрею Рублёву, Диане Шнайдер, Анастасии Павлюченковой и Камилле Рахимовой.

Первым запуском на 18-м корте был запланирован поединок между посеянным под 17-м номером Хачановым и пробившимся в основную сетку через квалификацию японцем Синтаро Мочизуки. Их матч должен был начаться около 13:05 мск, но впервые на нынешнем турнире в ход соревнования вмешался фирменный британский дождь, который пролился на Лондон после двух дней ужасной жары.

Организаторы объявили, что поединки на внешних кортах стартуют не ранее 13:45 мск, и вроде бы погода уже смилостивилась над спортсменами. Дождь довольно быстро закончился, однако устроители английского «Шлема» решили максимально перестраховаться, вследствие чего пауза продолжалась. В результате теннисисты появились на площадке лишь спустя ещё полтора часа – последними среди всех участников матчей первого запуска. Таким образом, в общей сложности Карен прождал начала своей встречи больше двух с половиной часов.

Ранее соперники никогда не встречались в туре. Оно и понятно, ведь 22-летний Мочизуки только начинает одерживать свои первые победы в профессиональной карьере. В матче первого круга травяного мэйджора занимающий 144-е место в рейтинге ATP Синтаро одержал сверхволевую победу над итальянцем Джулио Цеппьери – 2:6, 3:6, 6:3, 7:6, 7:5. Мочизуки отыгрался с 0:2 по партиям, записав на свой счёт первую в карьере победу на уровне матчей ТБШ. В свою очередь, Хачанов на старте Уимблдона справился с удобным для себя американцем Маккензи Макдональдом, уверенно победив в трёх партиях – 7:5, 6:4, 6:4.

По всей видимости, длительное ожидание начала встречи крайне отрицательным образом сказалось на состоянии Карена. Российский теннисист неудачно вошёл в игру, провалил первый гейм и моментально потерял свою подачу. Хачанов никак не мог нащупать пределы корта, допуская просто чудовищное количество невынужденных ошибок в розыгрышах, что в скором времени привело его к неутешительному счёту в стартовой партии – 0:4. В пятом гейме Карен размочил счёт в партии, однако финальной точкой в сете стал третий брейк в исполнении Мочизуки – шоковые 6:1 в пользу Синтаро.

Синтаро Мочизуки Фото: Ezra Shaw/Getty Images

На победу в партии японский спортсмен затратил 35 минут, которые россиянин, в свою очередь, использовал на то, чтобы наконец выйти из состояния анабиоза. Нельзя сказать, что во второй партии это получилось сделать хотя бы на 70-80%. Уровень игры уроженца Москвы по-прежнему был невероятно далёк от того, который нам хотелось бы видеть, и, что ещё более важно – от того, что может демонстрировать сам российский теннисист.

В самом первом гейме сета Карену удалось впервые в матче зацепить подачу Синтаро. На протяжении всей оставшейся партии японец пытался совершить обратный брейк. Несколько раз он был близок к брейковым мячам, но россиянин до поры до времени удерживал свою подачу, однако в ключевой момент Хачанов дрогнул, не сумев подать на сет – 5:5. В 11-м гейме россиянин сделал ещё один брейк, однако и вторая его попытка подать на сет не привела к положительному эффекту. И это на траве, где такими шансами необходимо особенно сильно дорожить.

Решающий 13-й гейм держал болельщиков Хачанова в напряжении до самой развязки. На тай-брейке Карен дважды не использовал сетболы, причём второй из них был на подаче россиянина. К счастью, при счёте 7:7 двукратный полуфиналист турниров «Большого шлема» всё-таки нашёл нужные инструменты для победы в партии: как нельзя вовремя прорезавшийся эйс и отличный обводящий удар принесли Карену успех на тай-брейке – 7:6 (9:7).

Карен Хачанов Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Вот только характер встречи продолжал оставаться сложнейшим для российского теннисиста. Третий сет Хачанов начал с отданной подачи, снова поставив себя в незавидное положение – 0:2. Следом Мочизуки сделал и ещё один брейк, благодаря чему оторвался на комфортное преимущество в три гейма – 1:4.

В седьмом гейме Карен взбесился после очередной грубейшей ошибки, с досады запулив мячом в воздух в сторону одной из трибун, получив за свой срыв ещё и замечание от судьи на вышке. Интересно, что негативные эмоции Хачанов выплеснул при практически безнадёжном счёте в сете: на момент удара в воздух россиянин уступал 1:5 и имел 0:30 на своей подаче.

Но после выплеска накопившегося негатива Карену удалось провести хороший отрезок и навязать японцу сопротивление в партии. Российский спортсмен взял три гейма подряд, сумев вплотную подобраться к своему оппоненту, однако со второй попытки Мочизуки всё-таки сумел подать на сет – 6:4 и 2:1 по партиям в его пользу.

В начале четвёртого сета японский квалифаер дважды был в шаге от того, чтобы ещё сильнее приблизить Хачанова к провалу. В первом и третьем геймах у Мочизуки было в распоряжении три брейковых мяча, но россиянину ценой огромных усилий удалось удержать подачу. В шестом гейме Карен вроде бы сделал важнейший брейк, сумев повести со счётом 4:2, однако всего через несколько минут японец в ответ брейканул россиянина.

В целом в этой партии теннисисты крайне слабо действовали на своих подачах, благодаря чему оба спортсмена постоянно претендовали на брейки. Вот и в восьмом гейме Хачанов продолжил парад из взятых чужих подач, снова сумев оторваться в счёте – 5:3. Этот брейк оказался решающим в сете. Спустя ровно три часа после начала встречи россиянину удалось перевести матч в решающую партию – 6:3.

Карен Хачанов Фото: Hannah Peters/Getty Images

Интересно, что японец практикует игру в старом стиле serve&volley, который всё реже и реже сейчас используется в современном теннисе. В первых трёх сетах было заметно, как россиянину не удавалось до конца адаптироваться к игре Синтаро. Но постепенно первая подача Мочизуки стала приносить ему всё меньше и меньше дивидендов, от чего стремительно просело и общее качество игры японца. На старте пятого сета Хачанов воспользовался просадкой соперника, сразу же захватив преимущество в два гейма – 2:0.

В дальнейшем россиянину нужно было держать свою подачу, чтобы довести дело до сложнейшей победы. Не без проблем, однако сделать это получилось. 1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4 в пятисетовом марафоне в пользу Хачанова. Упорнейший матч продлился чуть меньше четырёх часов – 3:40. Примечательно, что сегодняшняя победа позволила россиянину уже превзойти его прошлогодний результат в Лондоне.

В 2024 году Хачанов провалил Уимблдон, вылетев с турнира на стадии второго круга. Кстати, тот поединок с преодолевшим барьер квалификации французом Кентеном Алисом россиянин проиграл как раз в пятом сете. Год спустя Карен сумел избежать аналогичной осечки. Теперь в третьем круге он сразится с португальцем Нуну Боржешем, который выбил из борьбы британца Билли Харриса – 6:3, 6:4, 7:6.

Любопытно, что другого Харриса – только представителя ЮАР по имени Ллойд – в параллельном матче прошёл Рублёв. Для ещё одного нашего теннисиста матч второго круга также сложился очень непросто. Ранее россиянин и африканец трижды встречались в профессиональном туре, и все матчи неизменно завершались в пользу Андрея. Так произошло и всего несколько недель назад, когда соперники сыграли в первом круге «Ролан Гаррос». Тогда россиянин добыл победу в четырёх сетах – 6:4. 4:6, 6:3, 6:1.

На травяном мэйджоре проход в следующий круг дался Андрею гораздо сложнее. Он провалил тай-брейк первого сета, сумев взять лишь одно очко в 13-м гейме партии, зато следующие три сета сложились в пользу россиянина. Исход второй партии решил один сделанный Рублёвым брейк, в третьей Андрей взял реванш на тай-брейке, а в четвёртой россиянин забрал подачу африканца в концовке – 6:7, 6:4, 7:6, 6:3.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

За выход во вторую неделю турнира «Большого шлема» Андрей сразится с 37-летним ветераном тура Адрианом Маннарино, который ранее выиграл французское дерби у Валентена Руае – 6:4, 6:4, 5:7, 7:6. Свои следующие матчи в Лондоне два россиянина проведут послезавтра, в пятницу, 4 июля.