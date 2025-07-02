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Уимблдон-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Рахимова, Павлюченкова, Шнайдер

Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Александр Насонов
Камилла Рахимова
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Камилла впервые обыграла теннисистку из топ-5. Павлюченкова тоже победила, а Шнайдер уступила.

В среду, 2 июля, на Уимблдоне начались матчи второго круга в одиночных сетках. У женщин сегодня на корт выходили три российские теннисистки, и первой из них была Диана Шнайдер, посеянная под 12-м номером. Её соперницей оказалась 118-я ракетка мира из Франции Диан Парри, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Шнайдер в первом круге одолела Моюку Утидзиму (7:6, 6:3), а Парри одержала волевую победу над Петрой Мартич (4:6, 6:3, 6:2).

Уимблдон-2025. Женщины. Турнирная сетка

В начале матча обе теннисистки демонстрировали слабый процент попадания первой подачи — в районе 50%. Свои геймы они всё-таки забирали, однако после 2:2 эта тенденция оказалась нарушена. В пятом гейме Шнайдер на неточностях соперницы сделала брейк, но преимущество не удержала. В восьмом гейме уже сама Диана наошибалась и позволила Парри сравнять счёт — 4:4. К этому моменту россиянка допустила уже четыре двойные ошибки при отсутствии эйсов.

В этот период у Шнайдер не получалось ничего, и последние два гейма она отдала под ноль. На сетболе Диана допустила очередную двойную, и Парри, выигравшая четыре гейма подряд, забрала сет — 6:4 за 40 минут. На этом отрезке француженка отдала сопернице всего три очка.

Диан Парри

Диан Парри

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второй партии провальная серия Шнайдер продолжилась. Она проиграла ещё пять (!) геймов подряд, то есть девять с учётом первого сета. Парри взяла даже первый гейм, начатый ею с 0:40 на подаче. А в остальных геймах на этом отрезке россиянка брала строго по два очка. Уступая 0:5, Диана наконец-то прервала эту ужасную полосу. Однако было уже поздно. Последний гейм Парри выиграла под ноль, закончив эйсом, и вышла в третий круг — 6:4, 6:1 за 1 час 12 минут.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 19:35 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Диан Парри
118
Франция
Диан Парри
Д. Парри

80-я ракетка мира Камилла Рахимова встретилась с двукратной финалисткой турниров «Большого шлема» итальянкой Жасмин Паолини (4), пятым номером мирового рейтинга. Обе теннисистки одержали волевую победу в стартовых матчах: Рахимова одолела Аои Ито (5:7, 6:3, 6:2), а Паолини оказалась сильнее Анастасии Севастовой (2:6, 6:3, 6:2).

Паолини считалась фаворитом встречи, и её статус закрепился, когда в четвёртом гейме итальянка забрала подачу Рахимовой. Но россиянка не сдавалась — и едва не спасла сет. В следующих двух геймах на приёме Камилла не использовала три брейк-пойнта. То, что она не смогла сделать в середине партии, получилось воплотить в жизнь в концовке, — Рахимова не позволила Паолини подать на сет при 5:3. Однако последнее слово осталось за более опытной итальянкой. В 10-м гейме Жасмин провела обратный брейк, а значит, вся партия осталась за ней — 6:4 за 46 минут. Исход, вероятно, был бы иным, если бы не неудачные действия Рахимовой на подаче — 47% попадания первой и шесть двойных ошибок.

Камилла Рахимова

Камилла Рахимова

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Во втором сете Рахимова улучшила подачу, хотя двойные ошибки периодически проскакивали (три за партию). Но это не помешало Камилле отыграть четыре брейк-пойнта во втором гейме. У Паолини же подача сломалась, и в начале партии итальянка с первой попытки попадала в лучшем случае один раз из трёх (потом этот процент вырастет, но весьма незначительно). В седьмом гейме Рахимова добилась брейка, подтвердила его, а ещё через гейм подала на партию — 6:4 за 49 минут.

На старте решающего сета Рахимова продолжила оказывать давление и благодаря этому начала партию с брейка. Как ни странно, этого хватило для победы. В следующих геймах теннисистки не подбирались к брейк-пойнтам, и в 10-м гейме Камилла с четвёртого матчбола закончила встречу — 4:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 19 минут.

Так Рахимова, выбившая прошлогоднюю финалистку Уимблдона, впервые в карьере победила теннисистку из топ-5 (и топ-10) и в третий раз вышла в 1/16 финала ТБШ — после US Open 2021 года и «Ролан Гаррос» — 2023. В третьем круге она сразится с чешкой Линдой Носковой (30).

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 19:40 МСК
Жасмин Паолини
5
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, замыкающая топ-50 рейтинга WTA, сражалась с американкой Эшлин Крюгер (31). Павлюченкова начала турнир с волевой победы над Айлой Томлянович (4:6, 6:3, 6:2), а Крюгер прошла 16-летнюю Мику Стойсавлевич (6:3, 6:2).

В прошлом сезоне Павлюченкова и Крюгер уже пересекались на корте. В первом круге турнира в Вашингтоне россиянка победила со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Сегодня Анастасия тоже взяла верх. Поначалу теннисистки уверенно держали подачу, но ближе к середине партии пошли брейк-пойнты, а затем и брейки — по одному на каждую. Решающего перевеса никто не добился, и пришлось играть тай-брейк. В нём Павлюченкова вела 6:1, Крюгер сократила отставание до 4:6, однако с четвёртой попытки россиянка реализовала сетбол — 7:6 (7:4) за 58 минут.

Во второй партии Крюгер, вынужденная отыгрываться, в четвёртом гейме оформила брейк. Однако Павлюченкова не пустила соперницу в отрыв: сделав обратный брейк, россиянка следом сравняла счёт — 3:3. На этом Анастасия не остановилась и ещё раз взяла чужую подачу. Достойного ответа у Крюгер не нашлось. Игра у американки откровенно не шла, и Павлюченкова могла заканчивать матч в девятом гейме, но не смогла реализовать тройной матчбол на приёме. На исход это не повлияло, так как в 10-м гейме россиянка подала на матч — 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час 45 минут. Анастасии насчитали 35 активно выигранных очков при 20 невынужденных ошибках — отличная статистика.

В 1/16 финала Павлюченкова сразится с четырёхкратной чемпионкой ТБШ экс первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Эшлин Крюгер
31
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Ранее в этот день Андрей Рублёв и Карен Хачанов одержали победы и пробились в 1/16 финала.

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