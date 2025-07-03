Кудерметова рвётся в третий круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра, Самсонова и Захарова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании должен завершиться второй круг, будет проведено 32 матча: по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. И ещё должны быть доиграны четыре поединка, не завершившиеся накануне из-за наступления темноты. На кортах появятся и шесть россиянок – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19), Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Анастасия Захарова (Q). Также должен выступить и наш олимпийский дуэт – Мирра Андреева/Диана Шнайдер.
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О том, как сложились матчи среды, 2 июля, на Уимблдоне для Карена Хачанова и Андрея Рублёва, читайте в нашем вчерашнем обзоре.
О том, как развивались события среды на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание четверга
На Уимблдоне продолжаются матчи второго круга. Среди прочих выступят множество россиян. Вот как выглядит расписание дня.
- 3 июля 2025
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