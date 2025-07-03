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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Кудерметова, Самсонова, Захарова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Кудерметова рвётся в третий круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра, Самсонова и Захарова. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон 2025, онлайн-трансляция
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В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и шесть россиянок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании должен завершиться второй круг, будет проведено 32 матча: по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. И ещё должны быть доиграны четыре поединка, не завершившиеся накануне из-за наступления темноты. На кортах появятся и шесть россиянок – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19), Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Анастасия Захарова (Q). Также должен выступить и наш олимпийский дуэт – Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Лючия Бронцетти
63
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:30 МСК
Сюзан Ламенс
69
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:30 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:30 МСК
Анастасия Захарова
95
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Клара Таусон
22
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
39
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Юлия Стародубцева
68
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
Эмили Эпплтон
Великобритания
Эмили Эпплтон
Хитер Уотсон
Великобритания
Хитер Уотсон
Э. Эпплтон Х. Уотсон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александар Вукич
93
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

О том, как сложились матчи среды, 2 июля, на Уимблдоне для Карена Хачанова и Андрея Рублёва, читайте в нашем вчерашнем обзоре.

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12:12 Даниил Сальников

О том, как развивались события среды на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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12:01 Даниил Сальников

Расписание четверга

На Уимблдоне продолжаются матчи второго круга. Среди прочих выступят множество россиян. Вот как выглядит расписание дня.

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