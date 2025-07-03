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Уимблдон-2025: второй круг, Мирра Андреева переиграла Лючию Бронцетти, Вероника Кудерметова уступила Эмме Наварро

Мирра прорвалась в третий круг Уимблдона! А ещё приблизилась к топ-3 по победам в сезоне
Арина Полуянова
Мирра Андреева переиграла Лючию Бронцетти
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Во втором сете Андреева отыгралась с 2:5 по геймам. Дальше у юной россиянки — ещё одна соперница, стоящая вне топ-50 рейтинга.

На Уимблдоне стартовал четвёртый игровой день! Первыми запусками свои матчи в четверг, 3 июля, провели Вероника Кудерметова и Мирра Андреева.

Уимблдон-2025. Женщины. Турнирная сетка

Сначала на третьем корте сыграла Вероника Кудерметова (№46). Ей в соперницы досталась 10-я ракетка мира Эмма Наварро. Перед выходом на матч у россиянки было преимущество в виде счёта 1-0 в противостоянии с американкой. Первую и пока единственную победу над Эммой Вероника одержала на грунте в Чарльстоне четыре года назад (6:4, 6:4).

Только вот новый поединок прошёл для Кудерметовой не так радужно. Много суеты было в движениях Вероники. Она старалась действовать максимально агрессивно, но совсем не чувствовала свою игру, мяч, покрытие, условия и уровень соперницы. Хотя та, к слову, тоже начала матч неидеально – и на этом-то Эмму и можно было подловить.

Эмма Наварро с болельщиками

Эмма Наварро с болельщиками

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Однако, к сожалению, концентрация у Кудерметовой сегодня была на очень низком уровне, сравнимом только с высотой травы в последний игровой день на Уимблдоне. Из-за этого стартовый сет россиянка уступила со счётом 1:6. Во втором Вероника и вовсе летела 0:5, но в шестом гейме, по классике жанра, не дала Наварро подать на матч. Следом 46-я ракетка мира моментально прибавила на своей подаче – чего так не хватало на протяжении всей встречи – и перевела счёт в 5:2.

Только вот до полноценного камбэка добраться не получилось. За весь матч россиянка набрала 32 невынужденные ошибки, в то время как американка отметилась только пятью анфорсами.

Кудерметова никогда не переигрывала соперниц из топ-10 на траве – не удалось сделать это и во втором круге Уимблдона. Вероника потерпела поражение в одиночном разряде (1:6, 2:6), однако осталась в Лондоне, так как она продолжит выступление в паре с Элисе Мертенс. А Наварро сразу после игры побежала к трибунам праздновать победу вместе с колоритными болельщиками из Нью-Йорка. Дальше №10 в мире сыграет с Барборой Крейчиковой или с Кэролайн Доулхайд.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:05 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

А на корте №1 первым запуском чуть позднее сразились Мирра Андреева (№7) и Лючия Бронцетти (№63). После Маяр Шериф Бронцетти стала ещё одной соперницей, с которой Андреева пересеклась на корте впервые.

После стартового поединка россиянка призналась, что удивилась своему уровню в начале Уимблдона.

«Я была немного удивлена ​​своим уровнем, особенно ударами с лёта. Каждый раз, когда я подходила к сетке, была уверена, что сделаю отличный удар с лёта. У меня было чувство, что она даст мне много лёгких очков. Мы много тренировались, чтобы улучшить мои удары с лёта и в целом игру у сетки. Вот почему я всегда много играю в парном разряде. Думаю, что работа наконец-то окупается. Над этим мы работали последние несколько месяцев», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

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В новом поединке на Уимблдоне у Мирры вновь не должно было возникнуть вопросов к своей игре. Настрой в порядке, видение корта – тоже, да и подача была прекрасна: ни в одном своём гейме первого сета россиянка не допустила даже счёт «ровно». Без суеты, с семью активно выигранными розыгрышами, шестью невынужденными ошибками и итоговым счётом 6:1 Андреева забрала стартовую партию.

Ко второму сету Бронцетти отпустило, она стала допускать меньше неточностей и затягивать обмены на задней линии. Это будто притупило внимание Андреевой. В шестом гейме она проиграла свою подачу – почему-то начала осторожничать, держать мяч на комфортной для итальянки скорости, оставаться в непривычной для себя глухой обороне и лепить невынужденные.

В итоге Мирра уступала 2:5. А если вспомнить классику из второго сета Вероники Кудерметовой, то поймём, что сделать обратный брейк при счёте 3:5 на приёме Андреевой не составило труда. Те сложности, которые россиянка создала себе в середине партии, она разгребала в концовке.

На своей подаче при 4:5 Мирра, правда, вновь решила продлить удовольствие, после нескольких затяжных ралли на задней подарила Лючии два сетбола, но тут же сама решила эту проблему, отыгралась и сравняла счёт по геймам.

Закономерно всё решилось на тай-брейке, где Мирра наконец прибавила в уже привычной для себя агрессивной игре. Вновь попыталась Бронцетти затянуть соперницу в вязкие обмены на задней, однако Андреева в своих атаках оказалась непреклонна. Россиянка одержала победу с итоговым счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:10 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Лючия Бронцетти
63
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

В 2025 году лишь в одном матче из 12 Андреева уступила сопернице, находящейся вне топ-50 (Лоис Буассон на «Ролан Гаррос»). Ещё для Мирры это 34-я победа на уровне WTA в текущем сезоне – по этому показателю она уступает только Джессике Пегуле (35), Иге Швёнтек (36) и Арине Соболенко (43).

Дальше у россиянки – матч третьего круга с Хейли Баптист (№55) или с лаки-лузером Викторией Мбоко (№97).

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