За кем следить 4 июля на главном травяном турнире.

4 топ-матча пятницы в теннисе: Хачанов, Павлюченкова и Рублёв на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Павлюченкова с четырёхкратной чемпионкой ТБШ?

Анастасия Павлюченкова, только отпраздновавшая своё 34-летие, успешно продвигается по сетке Уимблдона. После побед над непростыми соперницами Айлой Томлянович и Эшлин Крюгер россиянке предстоит встретиться с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Девушки ранее играли четыре раза: россиянка была сильнее в Гонконге-2017, а японка — на Кубке Хопмана — 2018, в финале Осаки-2019 и на Australian Open — 2021. Победительница нового матча сразится на второй неделе Уимблдона с кем-то из пары Диан Парри — Сонай Картал.

🎾 14:30*: Камилла Рахимова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 30), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: разовьёт ли Рахимова успех, которого добилась во втором круге?

23-летняя Камилла Рахимова во втором круге Уимблдона преподнесла настоящую сенсацию, выбив из сетки теннисистку топ-5 Жасмин Паолини. Теперь, чтобы развить успех, россиянке необходимо справиться с чешкой Линдой Носковой, которая на три года её моложе. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Далма Галфи — Аманда Анисимова.

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 14) — Адриан Маннарино (Франция, Q), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до Алькараса?

Андрей Рублёв добрался до третьего круга Уимблдона и теперь, чтобы попасть во вторую неделю ТБШ, должен справиться с непростым соперником Адрианом Маннарино. Теннисисты ранее встречались четыре раза: россиянин был сильнее в финале Кубка Кремля — 2019, в Астане-2022 и Шанхае-2023, а француз — на Кубке Кремля — 2021. Победитель нового матча далее сразится во второй неделе ТБШ с кем-то из пары Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас.

🎾 16:30*: Нуну Боржеш (Португалия) — Карен Хачанов (Россия, 17), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Хачанов восстановится после пятисетовика с японцем?

Карен Хачанов выдержал во втором круге Уимблдона пятисетовое сражение с квалифаером Синтаро Мочизуки из Японии. Теперь за место в четвёртом круге россиянин померится силами с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее пересекались на корте лишь раз — на «Ролан Гаррос» — 2022 сильнее оказался Хачанов. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Камиль Майхшак — Артур Риндеркнеш.