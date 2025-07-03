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Уимблдон-2025: расписание матчей пятницы 4 июля, Рублёв, Павлюченкова, Хачанов, live-трансляции, сетки, соперники, результаты

4 топ-матча пятницы в теннисе: Хачанов, Павлюченкова и Рублёв на Уимблдоне
Даниил Сальников
Уимблдон-2025: расписание матчей пятницы 4 июля
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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Интрига: справится ли Павлюченкова с четырёхкратной чемпионкой ТБШ?

Анастасия Павлюченкова, только отпраздновавшая своё 34-летие, успешно продвигается по сетке Уимблдона. После побед над непростыми соперницами Айлой Томлянович и Эшлин Крюгер россиянке предстоит встретиться с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Девушки ранее играли четыре раза: россиянка была сильнее в Гонконге-2017, а японка — на Кубке Хопмана — 2018, в финале Осаки-2019 и на Australian Open — 2021. Победительница нового матча сразится на второй неделе Уимблдона с кем-то из пары Диан Парри — Сонай Картал.

Анастасия продвигается по сетке турнира:
Павлюченкова — в 3-м круге Уимблдона! Рахимова сенсационно победила Паолини. LIVE!
Live
Павлюченкова — в 3-м круге Уимблдона! Рахимова сенсационно победила Паолини. LIVE!

🎾 14:30*: Камилла Рахимова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 30), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
27
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Интрига: разовьёт ли Рахимова успех, которого добилась во втором круге?

23-летняя Камилла Рахимова во втором круге Уимблдона преподнесла настоящую сенсацию, выбив из сетки теннисистку топ-5 Жасмин Паолини. Теперь, чтобы развить успех, россиянке необходимо справиться с чешкой Линдой Носковой, которая на три года её моложе. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Далма Галфи — Аманда Анисимова.

Камилла выбила из сетки представительницу топ-5:
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 14) — Адриан Маннарино (Франция, Q), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Интрига: доберётся ли Рублёв до Алькараса?

Андрей Рублёв добрался до третьего круга Уимблдона и теперь, чтобы попасть во вторую неделю ТБШ, должен справиться с непростым соперником Адрианом Маннарино. Теннисисты ранее встречались четыре раза: россиянин был сильнее в финале Кубка Кремля — 2019, в Астане-2022 и Шанхае-2023, а француз — на Кубке Кремля — 2021. Победитель нового матча далее сразится во второй неделе ТБШ с кем-то из пары Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас.

Андрей прорвался в третий круг ТБШ:
Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу
Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу

🎾 16:30*: Нуну Боржеш (Португалия) — Карен Хачанов (Россия, 17), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 16:30 МСК
Нуну Боржеш
37
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: как Хачанов восстановится после пятисетовика с японцем?

Карен Хачанов выдержал во втором круге Уимблдона пятисетовое сражение с квалифаером Синтаро Мочизуки из Японии. Теперь за место в четвёртом круге россиянин померится силами с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее пересекались на корте лишь раз — на «Ролан Гаррос» — 2022 сильнее оказался Хачанов. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Камиль Майхшак — Артур Риндеркнеш.

Карен неплохо подготовился к сезону на траве:
Хачанов сорвал российский финал в Галле. Медведев сразится за титул с Бубликом
Хачанов сорвал российский финал в Галле. Медведев сразится за титул с Бубликом
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