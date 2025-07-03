В 3-м круге Уимблдона — семь россиян: Самсонова присоединилась к Рублёву, Мирре и другим

Александрова победила меньше чем за час, а Захарова и Калинская проиграли.

В четверг, 3 июля, на Уимблдоне проходили заключительные матчи второго круга в одиночных сетках. В этот день играли сразу шесть российских теннисисток. Мирра Андреева смогла выйти в третий круг, а Вероника Кудерметова потерпела поражение. Подробнее об этих встречах читайте в отдельном материале.

Екатерине Александровой, имевшей 17-й номер при посеве, противостояла Сюзан Ламенс из Нидерландов, 69-я ракетка мира. В первом круге обе теннисистки победили в двух партиях: Александрова оказалась сильнее Присциллы Хон (6:2, 7:5), а Ламенс разгромила Иву Йович (6:1, 6:1).

Александрова считалась фаворитом встречи с уступающей в классе соперницей. Несмотря на это, Екатерина заставила болельщиков немного поволноваться. Российская теннисистка в пятом гейме нарвалась на брейк от Ламенс. Однако это был не более чем досадный эпизод. Александрова смогла ответить обратным брейком, а в 10-м гейме, принимая при 5:4 в свою пользу, снова взяла подачу соперницы и выиграла сет — 6:4 всего за 34 минуты.

Екатерина Александрова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая партия заняла в полтора раза меньше времени. Александрова всего за 21 минуту повесила сопернице «баранку». В первом гейме Ламенс ещё как-то боролась, но большего, чем «ровно», не добилась. А в оставшихся пяти геймах Александрова отдала нидерландке всего два очка — 6:4, 6:0 за 55 минут. Екатерина, шесть раз подавшая навылет, выдала отличный процент попадания первой подачи — 80%. Вообще говоря, этот показатель не зависит от уровня соперницы, и эти 80% обнадёживают в преддверии третьего круга, в котором россиянка сразится с Зейнеп Сёнмез из Турции.

Людмила Самсонова, посеянная под 19-м номером, вышла на корт с украинкой Юлией Стародубцевой, 68-й ракеткой мира. Самсонова в первом круге прошла Майю Джойнт (6:3, 6:2), а Стародубцева одержала волевую победу над Франческой Джонс — 1:6, 6:3, 6:1. Таким образом, россиянка затратила чуть меньше сил в 1/64 финала. Однако в личных встречах минимальное преимущество было на стороне украинки — 1-0. В этом году Юлия одолела Людмилу на грунте Мадрида — 2:6, 7:6 (7:2), 6:0. Сегодня российская теннисистка взяла в высшей степени убедительный реванш.

В первом сете преимущество Самсоновой не вызывало сомнений. Из первых шести геймов россиянка забрала пять. На этом отрезке россиянка дважды брала чужую подачу, хотя Стародубцева не отдавала эти геймы без борьбы. А вот на приёме у украинки не было шансов. В седьмом гейме Юлия прервала неудачную для себя серию, однако сразу после этого Людмила подала на партию — 6:2 за 36 минут.

Во втором сете события развивались ровно по тому же сценарию, что и в первом, разве что Самсоновой понадобилось ещё меньше геймов, чтобы победить. Проиграв первый гейм, Людмила затем повесила скрытую «баранку», использовав второй матчбол под занавес встречи, — 6:2, 6:1 за 1 час 12 минут.

В третьем круге Самсонова сразится с победительницей противостояния Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Ирина Бегу (Румыния).

Квалифаер Анастасия Захарова, 95-я ракетка мира, играла с 42-м номером рейтинга WTA украинкой Даяной Ястремской. Захарова, впервые попавшая в основную сетку Уимблдона, в стартовом матче на турнире победила двукратную чемпионку Australian Open Викторию Азаренко — 6:2, 2:6, 6:1. А Ястремская преподнесла ещё более удивительный результат, одолев двукратную победительницу турниров «Большого шлема» Кори Гауфф, занимающую второе место в мировой классификации, — 7:6 (7:3), 6:1.

В первом сете теннисистки спокойно держали каждая свою подачу, не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. Вероятность тай-брейка повышалась с каждым геймом, но его тем не менее не случилось. Ястремская, допустившая четыре двойные ошибки в стартовой партии, неудачно провела 11-й гейм, и Захарова с третьего брейк-пойнта взяла её подачу. Подавая на партию, россиянка столкнулась с проблемами, однако, в отличие от соперницы геймом ранее, ушла с двойного брейк-пойнта и использовала первый же сетбол — 7:5 за 42 минуты.

Анастасия Захарова Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во втором сете Захарова добилась брейка гораздо раньше, ещё в третьем гейме. Но удержать преимущество у неё не получилось. В следующих геймах Ястремская удерживала подачу, а на приёме прилагала изрядные усилия, чтобы вернуться в игру. И если в шестом гейме россиянка отыграла два брейк-пойнта, то в 10-м потерпела неудачу. Подавая на матч, Анастасия забрала только одно очко, и Даяна сравняла счёт — 5:5.

Последние два гейма в этой партии тоже взяла Ястремская. В 12-м гейме ей удалось использовать третий сетбол на приёме — 7:5 за 45 минут. Захарова в итоге отдала четыре гейма подряд в этом сете.

В решающей партии Ястремская дважды вырывалась вперёд с брейком, однако Захарова в обоих случаях находила достойный ответ и сравнивала счёт. Более того, в 12-м гейме украинка, принимая, была в одном мяче от победы, но россиянка спаслась с матчбола. На тай-брейке до 10 очков Анастасия уступала 1:4, вела 6:4, отдала пять мячей подряд (6:9), два матчбола из трёх отыграла, а вот третий не смогла, сорвав удар в довольно долгом обмене, — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Ястремской за 2 часа 34 минуты.

39-я ракетка мира Анна Калинская сражалась с датчанкой Кларой Таусон, 23-й сеяной. Калинская начала турнир с победы над Ниной Стоянович (6:3, 7:6 (7:4)), а Таусон одержала волевую победу над Хитер Уотсон — 2:6, 6:4, 6:3. Год назад россиянка на грунтовом «тысячнике» в Риме легко обыграла датчанку — 6:1, 6:2. В этот раз Анна уступила.

Сегодня Калинская, похоже, выступала не совсем здоровой — банальная простуда. В первом сете Таусон на своей подаче не давала шансов сопернице. Датчанка не подарила ей ни одного брейк-пойнта, исполнив пять эйсов при отсутствии двойных ошибок. В первом гейме россиянка отыграла тройной брейк-пойнт, но в продолжение сета дважды теряла подачу. Клара благодаря брейкам в третьем и девятом геймах одержала победу в партии — 6:3 за 37 минут. По ходу сета Калинская ещё и предупреждение от судьи получила, стукнув ракеткой по корту.

Анна Калинская Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором сете у Калинской, казалось, дело пошло на лад, когда в пятом гейме она сделала брейк под ноль. Таусон, которая до этого на своей подаче действовала не менее убедительно, чем в первой партии, допустила нехарактерную серию ошибок. Датчанка тут же исправилась, сделав обратный брейк, так что россиянке толком не удалось полидировать — 3:3.

После этого теннисистки без брейк-пойнтов дотянули до тай-брейка. Там Таусон вела 6:3, однако Калинская спаслась с тройного матчбола, успев добежать до укороченного в решающий момент, — 6:6. После этого Анна отыграла ещё два матчбола, сама упустила два сетбола, и с шестого матчбола Таусон дожала-таки соперницу — 6:3, 7:6 (12:10) за 1 час 33 минуты.

В третьем круге Таусон ожидает встреча с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной.

Рыбакина в своём матче стадии 1/32 финала оказалась сильнее бывшей третьей ракетки мира Марии Саккари. Первая подача у казахстанской теннисистки хромала (всего 45% попадания), но это не помешало ей одержать разгромную победу — 6:3, 6:1.

Пятикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек одержала волевую победу над Кэти Макнелли. 208-я ракетка мира подобралась на расстояние одного сета от сенсации, однако класс польки всё же сказался — 5:7, 6:2, 6:1.

В сетке парного разряда Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг (то есть в 1/16 финала). Россиянки играли с британками Эмили Эпплтон и Хитер Уотсон. Андреева и Шнайдер подавали на должном уровне (74% попадания первой подачи), и за всю партию их соперницы заработали лишь два брейк-пойнта, а именно двойной брейк-пойнт на старте второго сета. Мирра и Диана отыграли его и оформили уверенную победу — 6:3, 6:4 за 1 час 19 минут.

Следующими их соперницами станут американка Куинн Глисон и Ингрид Гамарра-Мартинс из Бразилии.

В мужском турнире 24-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович не встретил сопротивления со стороны британца Даниэля Эванса. Джокович победил со счётом 6:3, 6:2, 6:0. 11 эйсов, 78% попадания первой подачи, 46 активно выигранных очков при 14 невынужденных ошибках — Новак в порядке. 38-летний серб одержал 99-ю победу на Уимблдоне, повесив 50-ю «баранку» на турнирах «Большого шлема». Столько же «баранок» на ТБШ на счету Андре Агасси — Джокович повторил рекорд американца. Кроме того, Новак стал самым возрастным теннисистом, взявшим сет со счётом 6:0 на Уимблдоне, со времён Джимми Коннорса в 1991 году.

В 1/16 финала Джокович сразится с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Таким образом, в мужской сетке Уимблдона в третий круг вышли два представителя России, а именно Андрей Рублёв и Карен Хачанов. В женской сетке в 1/16 финала сыграют Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова— всего пять россиянок.

Уимблдонский турнир завершится 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».