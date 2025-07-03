21 год назад Шарапова взяла Уимблдон. Она всё ещё ездит туда, где заставила рыдать Серену

Ровно 21 год назад 17-летняя российская теннисистка Мария Шарапова в финале Уимблдона победила легендарную американку Серену Уильямс (6:1, 6:4) и выиграла первый из своих пяти турниров «Большого шлема».

Именно триумф в Лондоне позволил Марии полноценно ворваться в теннисную элиту и стал первым мощным достижением в блестящей карьере уровня Зала славы тенниса. Шарапова разделалась с Уильямс настолько легко и непринуждённо, что та затаила на неё серьёзнейшую обиду. Вспоминаем события 3 июля 2004 года и не только.

Пара финалисток Уимблдона-2004 выглядела слегка неожиданно. Первая ракетка мира Серена Уильямс прогнозированно вышла туда и стремилась взять третий подряд титул на травяном «Шлеме». Её соперницей стала 13-я сеяная Мария Шарапова, что мало кто мог представить перед стартом турнира. Да, Мария на тот момент уже подавала большие надежды, но всё-таки имела в активе только три титула категории WTA-250 в Токио, Квебеке и Бирмингеме. Шарапова считалась довольной «сырой» теннисисткой, прорыв которой должен был состояться несколько позже.

Сам факт участия в матче за титул считался огромным успехом для Шараповой. В полуфинале Мария добыла непростую волевую победу над пятой сеяной Линдсей Дэвенпорт (2:6, 7:6, 6:1) и вроде как уже превзошла все ожидания. В россиянку никто не верил в противостоянии с 22-летней более опытной на тот момент уже шестикратной чемпионкой ТБШ Уильямс. Кажется, всё это сняло с Шараповой лишнее психологическое давление.

17-летняя Мария Шарапова на Уимблдоне-2004 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В первом сете Мария в буквальном смысле уничтожила Серену — 6:1. Возможно, со стороны Уильямс имела место недооценка соперницы, однако американка при всём старании не смогла перевернуть ход встречи. Хотя была близка к этому.

Во втором сете Серена вела с брейком 4:2, но Мария моментально взяла подачу соперницы и сравняла счёт. Последние четыре гейма в матче остались за Шараповой. Она стала самой молодой чемпионкой травяного Уимблдона в Открытую эру после Мартины Хингис. Мария плакала на корте вместе со своим отцом Юрием, однако это были слёзы невероятной радости.

«Извини, Серена, но сегодня я просто должна была победить. Выиграть Уимблдон было моей мечтой. Однако ведь есть и другие турниры «Большого шлема». Есть Олимпиада, и есть первое место в рейтинге. Вот завоевание последнего и является моей целью. Победить на Уимблдоне в 17 лет — это, конечно, что-то. Наверное, тут недолго и зазнаться. Но я останусь такой же, какой была. А если нет, то уже сказала своим близким: заметите зазнайство, просто стукните по голове!» — заявила Шарапова во время церемонии награждения.

Мария Шарапова и Серена Уильямс после финала Уимблдона-2004 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На корте Уильямс довольно спокойно восприняла неудачу, однако всё-таки Шарапова нанесла американке болезненный удар по самолюбию. В автобиографической книге «Неудержимая. История моей жизни» Мария вспомнила не самый приятный момент в раздевалке после финала Уимблдона.

«Мы с Сереной могли бы быть друзьями, ведь у нас одна страсть — теннис. Но этого не случилось. Может быть, именно наличие такого напряжённого противостояния помогает нам развиваться, становиться лучше. Думаю, мы мотивируем, подстёгиваем друг друга. Хотя, возможно, когда теннис останется в прошлом, мы и станем друзьями. После того самого финала Уимблдона-2004 Серена обняла меня и похвалила: «Хорошая работа». Она улыбнулась, однако внутри явно чувствовала себя иначе. Когда я зашла в раздевалку, то услышала всхлипы. Серена плакала навзрыд. Я постаралась уйти как можно скорее. Люди не понимают, почему я выиграла у Серены всего два матча из 22. Я нашла для себя ответ: тот случай в раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня как тощую девчонку, которая обыграла её в финале Уимблдона. Но даже больше она возненавидела меня за то, что я увидела её слёзы. Вскоре после турнира я слышала, что Серена сказала подруге: «Больше никогда не проиграю этой мелкой дряни», — написала Шарапова.

После финала в Лондоне Серена действительно по-особенному настраивалась на матчи с Шараповой. В конце сезона-2004 Уильямс ещё раз позволила дать себе слабину в финале Итогового турнира WTA в Лос-Анджелесе, уступив Марии в трёх сетах (6:4, 2:6, 4:6). После этого Серена 19 раз подряд одолела россиянку, отдав всего три партии. Общий счёт личных встреч спортсменок за карьеру – 20-2 в пользу Уильямс.

Шарапова – одна из лучших теннисисток в новейшей истории. По титулованности она заметно уступает Уильямс, однако вне корта 11 лет подряд (с 2005-го по 2016-й) обходила её и становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Победа на Уимблдоне стала мощнейшим фундаментом для будущих успехов Марии. После этого она не сбавляла обороты на корте и обрела популярность планетарного масштаба, которая по сей день продолжает расти.

Шарапова вместе с возлюбленным Александром Гилксом и сыном Теодором сейчас проживает в США, но она не упускает возможности посетить Уимблдон. Мария завершила карьеру в 2020 году, после чего разразилась пандемия коронавируса. Это некоторое время мешало ей посещать турнир, однако в прошлом году Мария приехала в Лондон и запомнилась встречей с юной россиянкой Миррой Андреевой – в некотором смысле своей наследницей на корте.

В этом году появление Шараповой во Всеанглийского клубе лаун-тенниса и крокета тоже сопровождалось огромным ажиотажем. Ещё в первый день Уимблдона Мария и легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм весело проводили время на территории турнира в восемь утра – за три часа до начала первых матчей.

Мария Шарапова и Дэвид Бекхэм на Уимблдоне Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Шарапова оделась неформально – в джинсовую юбку и рубашку поло. Такой наряд был выбран для участия в рекламном ролике одного из брендов, с которым сотрудничает сам Бекхэм.

«Я погуглила, можно ли приходить на Уимблдон в дениме. Можно», – написала чемпионка.

Мария пока не посещала встречи Уимблдона, но у неё есть предостаточно времени сделать это. Прошло только четыре игровых дня. Решающие матчи состоятся на следующей неделе, так что болельщики наверняка смогут увидеть Шарапову на трибунах в каком-то ярком и стильном образе.