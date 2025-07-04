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Мирра Андреева на Уимблдоне-2025: какое место в рейтинге WTA занимает, как ей стать третьей ракеткой мира, все расклады

Все расклады: как Мирре стать третьей ракеткой после Уимблдона и куда она может опуститься
Александр Насонов
Мирра Андреева
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18-летняя Андреева ворвётся в первую тройку только при одном условии.

Первые два круга нынешнего Уимблдона запомнились множеством сенсаций. Женская сетка уже лишилась Кори Гауфф и Джессики Пегулы, второй и третьей ракеток мира соответственно. Ранние поражения Чжэн Циньвэнь, Жасмин Паолини и Паулы Бадосы обусловили создание интересной ситуации в рейтинге WTA, а точнее, в первой его десятке, в середине которой находится Мирра Андреева.

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Текущий турнир 18-летняя Андреева проводит в ранге шестой ракетки мира. Пока это высшее её достижение. В лайв-рейтинге юная россиянка идёт пятой, однако пока неизвестно, останется ли она на этой строчке по итогам Уимблдона. Мирра может как подняться, так и опуститься — в зависимости от того, какой результат покажет она сама и насколько далеко пройдут по сетке её ближайшие конкурентки.

Лайв-рейтинг WTA по итогам второго круга Уимблдона-2025

МестоТеннисисткаОчки1/8 финала1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
3Джессика Пегула6423
4Ига Швёнтек494350535243559361136813
5Мирра Андреева486349735163551360336733
7Мэдисон Киз437444844674502455446244
10Эмма Наварро331034203610396044805180
11Аманда Анисимова330034103600395044705170

Чжэн, Паолини и Бадосу, занимающих шестое, восьмое и девятое места соответственно, мы убрали из рассмотрения, так как они закончили выступления на Уимблдоне и точно не обгонят Андрееву по его итогам. По схожей причине в таблице отсутствуют Арина Соболенко и Гауфф — их Мирра даже в случае завоевания титула не догонит.

Из таблицы видно, что необходимым и достаточным условием для попадания Андреевой на третью строчку является титул. В этом случае Мирра с 6733 очками обгонит Пегулу, а нынешние преследовательницы не смогут её догнать.

Если Андреева выйдет в финал и проиграет его, то в лучшем случае поднимется на четвёртое место. У россиянки будет 6033 очка. При таком раскладе её может обогнать только Киз, но не Швёнтек, потому что полька находится в той же половине сетки, что и Мирра, и одновременно с ней выйти в финал не может. Киз же обойдёт Андрееву только в случае завоевания титула. При любом другом исходе выход в финал гарантирует Мирре четвёртую строчку.

Мирра Андреева на подаче

Мирра Андреева на подаче

Фото: Julian Finney/Getty Images

Спустимся ещё на одну ступень и посмотрим, что получится, если Андреева проиграет в полуфинале. В этом случае у неё будет 5513 очков. Наварро и Анисимова по-прежнему не угрожают россиянке, а окончательное место Мирры в этом раскладе зависит от неё самой, от Швёнтек и от Киз. Тут полька обходит Андрееву в случае выхода в полуфинал, а американка — в случае выхода в финал. Эти события могут состояться как отдельно друг от друга, так и одновременно — турнирная сетка этому не препятствует. Таким образом, если Мирра уступит в полуфинале, то может стать как четвёртой ракеткой мира, так и пятой или даже шестой.

Если же Андреева уступит в четвертьфинале, то у неё будет 5163 очка. И россиянку могут обойти даже Наварро и Анисимова, не говоря уже об остальных. Однако все они одновременно этого не сделают, так как и Наварро, и Анисимовой для того, чтобы опередить Мирру, нужен только титул. При этом раскладе россиянка будет четвёртой только в том случае, если Швёнтек проиграет в 1/8 финала или раньше, а Киз не выйдет в финал. Более того, возможен и наихудший вариант, при котором Андреева в случае поражения в 1/4 финала опустится на седьмую строчку. Для этого нужно, чтобы в финал вышли Киз и Анисимова, а Швёнтек — в четвертьфинал (Наварро в этом раскладе отсутствует в силу того, что находится в одной половине с Киз). Ну а промежуточные варианты оставляют Мирру либо на пятой строчке, либо на шестой — смотря сколько вышеописанных в этом абзаце условий будет выполнено или не выполнено.

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Вариант с поражением Андреевой в 1/8 финала во многом напоминает тот, что описан в предыдущем абзаце. За двумя исключениями: Швёнтек для того, чтобы опередить россиянку, необходимо будет выйти не в четвертьфинал, а в четвёртый круг, Киз — не в финал, а в полуфинал.

Наконец, если Андреева уступит в третьем круге, то в лучшем случае останется пятой — результат Швёнтек тут уже не будет иметь значения, поскольку она и так впереди в лайв-рейтинге. А в остальном получается та же картина, что и в предыдущем абзаце: Киз обойдёт Мирру, если выйдет в полуфинал, а Наварро и Анисимова — только в случае титула. В худшем случае россиянка опустится на седьмую строчку.

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