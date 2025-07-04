Павлюченкова рвётся в 4-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Хачанов и Рахимова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнётся третий круг: будет проведено 16 матчей: по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. И ещё должно быть доиграно два поединка, не завершившихся накануне из-за наступления темноты. На кортах появятся и четверо россиян – Андрей Рублёв (14-й номер посева), Карен Хачанов (17), Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова. Также сыграют и представители топ-10 – Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (5), Арина Соболенко (1) и Мэдисон Киз (6).
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Совсем скоро на корт выйдет Анастасия Павлюченкова, чтобы сразиться с японкой Наоми Осакой за выход в 4-й круг Уимблдона.
За первые два раунда Уимблдона из борьбы у мужчин выбыло 19 из 32 сеяных, а у женщин — 17.
7 чемпионов турниров «Большого шлема» не дошли до 3-го круга Уимблдона.
Только 6 теннисистов, игравших в финалах травяной серии-2025, добрались до 3-го круга Уимблдона.
Текущий турнир 18-летняя Мирра Андреева проводит в ранге шестой ракетки мира. Пока это высшее её достижение. В LIVE-рейтинге юная россиянка идёт пятой, однако пока неизвестно, останется ли она на этой строчке по итогам Уимблдона. Мирра может как подняться, так и опуститься — в зависимости от того, какой результат покажет она сама и насколько далеко пройдут по сетке её ближайшие конкурентки.
В четверг, 3 июля, в вечерней программе Уимблдона выступали несколько россиянок. Как одержали победы Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, читайте в нашем материале.
О том, как прошёл второй матч на Уимблдоне для Мирры Андреевой, читайте в нашем обзоре.
О том, как развивались события четверга на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание пятницы
На Уимблдоне начинаются матчи третьего круга. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.
- 4 июля 2025
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