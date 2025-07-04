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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Павлюченкова, Рублёв, Хачанов, Рахимова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Павлюченкова рвётся в 4-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Хачанов и Рахимова. LIVE!
Даниил Сальников
Анастасия Павлюченкова
Комментарии
В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и четверо россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнётся третий круг: будет проведено 16 матчей: по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. И ещё должно быть доиграно два поединка, не завершившихся накануне из-за наступления темноты. На кортах появятся и четверо россиян – Андрей Рублёв (14-й номер посева), Карен Хачанов (17), Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова. Также сыграют и представители топ-10 – Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (5), Арина Соболенко (1) и Мэдисон Киз (6).

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
27
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Куинн Глисон
США
Куинн Глисон
Ингрид Гамарра-Мартинс
Бразилия
Ингрид Гамарра-Мартинс
К. Глисон И. Гамарра-Мартинс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 16:30 МСК
Нуну Боржеш
37
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Совсем скоро на корт выйдет Анастасия Павлюченкова, чтобы сразиться с японкой Наоми Осакой за выход в 4-й круг Уимблдона.

12:37 Даниил Сальников

За первые два раунда Уимблдона из борьбы у мужчин выбыло 19 из 32 сеяных, а у женщин — 17.

12:31 Даниил Сальников

7 чемпионов турниров «Большого шлема» не дошли до 3-го круга Уимблдона.

12:26 Даниил Сальников

Только 6 теннисистов, игравших в финалах травяной серии-2025, добрались до 3-го круга Уимблдона.

12:21 Даниил Сальников

Текущий турнир 18-летняя Мирра Андреева проводит в ранге шестой ракетки мира. Пока это высшее её достижение. В LIVE-рейтинге юная россиянка идёт пятой, однако пока неизвестно, останется ли она на этой строчке по итогам Уимблдона. Мирра может как подняться, так и опуститься — в зависимости от того, какой результат покажет она сама и насколько далеко пройдут по сетке её ближайшие конкурентки.

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12:16 Даниил Сальников

В четверг, 3 июля, в вечерней программе Уимблдона выступали несколько россиянок. Как одержали победы Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, читайте в нашем материале.

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12:11 Даниил Сальников

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Расписание пятницы

На Уимблдоне начинаются матчи третьего круга. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

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