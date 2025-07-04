В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и четверо россиян.

Павлюченкова рвётся в 4-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв, Хачанов и Рахимова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнётся третий круг: будет проведено 16 матчей: по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. И ещё должно быть доиграно два поединка, не завершившихся накануне из-за наступления темноты. На кортах появятся и четверо россиян – Андрей Рублёв (14-й номер посева), Карен Хачанов (17), Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова. Также сыграют и представители топ-10 – Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (5), Арина Соболенко (1) и Мэдисон Киз (6).