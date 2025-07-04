«Учусь заканчивать розыгрыш у сетки. Пока всё работает». Мирра – на Уимблдоне

Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв итальянку Лючию Бронцетти в двух сетах. На пресс-конференции после матча российская теннисистка рассказала, как растёт её уверенность на травяных кортах и что для неё важнее – любовь к победам или нелюбовь к поражениям.

«Учусь заканчивать розыгрыш у сетки. Пока всё работает»

— Вы сегодня много использовали резаный с форхенда. Как считаете, этот удар недооценивают? И расскажите, как тактически используете этот удар.

— Иногда использую этот удар при обороне или если хочу поменять ритм. По сути, как и резаный с бэкхенда, но мне кажется, что я чуть больше его использую при обороне. На траве это может быть хороший удар, однако сегодня я его использовала слишком часто. Но это нормально, так бывает. В концовке я это поправила. Бывают дни, когда больше полагаюсь на свои резаные. Это может быть недооценённый удар, но только если использовать его правильно.

— Расскажите, насколько ваша игра подходит для травы?

— Уф, не знаю. Мне кажется, на траве я могу быть более агрессивной. Таким игрокам это покрытие хорошо подходит. Сейчас стараюсь учиться заканчивать розыгрыш у сетки, чтобы быть более агрессивной. Пока что это работает, а раз работает, то зачем что-то менять? Фокусируюсь на этом, думаю, это хорошая тактика на траве.

— Раз уже всё работает, какой у вас сейчас уровень уверенности?

— Моя теннисная уверенность точно растёт, после того как выиграла несколько матчей на траве. Перед этим она была не слишком высокой, однако сейчас я вернулась в правильную колею, стала лучше понимать это покрытие и как на нём играть. Уверенность растёт, думаю, с каждым матчем буду играть всё лучше.

— Вы только начинаете свою карьеру, но как считаете, что для вас важнее – то, что вы любите побеждать, или то, что ненавидите проигрывать?

— И то, и другое. Думаю, здорово, если находишь баланс между одним и другим. Иногда мне кажется, что, если слишком фокусироваться на том, что ты ненавидишь проигрывать, это может загнать тебя в негативную яму, из которой непросто выбраться. Думаю, надо искать баланс, это правильно.

«Я стала больше понимать себя и игру, но всё равно ещё есть куда прибавлять»

В интервью для канала Tennis Channel Мирра рассказала, насколько выросла за последний год, что даёт ей игра в паре с Дианой Шнайдер, а также поделилась ожиданиями от матча со следующей соперницей.

— Ты уступала 2:5 во втором сете, как удалось перевернуть ход матча?

— Мне казалось, что я стала более пассивной, ждала её ошибки. Она воспользовалась этой возможностью и начала играть более агрессивно, на более высоком уровне. Выбора у меня не было, я не хотела третий сет, так что сказала себе: просто сделай что-нибудь, рискуй! Заставила себя просто бить по мячу, не думая, что произойдёт. Просто бей и делай то, что хочешь. Немного отпустила ситуацию и постаралась получать удовольствие. Ну и, как видите, я вернулась в игру и забрала второй сет с 2:5. Хороший матч, рада, что смогла действовать агрессивно до самого конца.

— Дальше у тебя Хейли Баптист – что ты о ней знаешь? Готова к этому матчу или ещё не думала о нём?

— Пару часов назад посмотрела сетку и увидела, что буду играть против неё. Мы играли против неё в паре в Париже. Я более или менее знаю, что она будет делать, но, конечно, пара на грунте сильно отличается от одиночки на траве. Надеюсь, Кончита даст мне хороший совет. Я на неё полагаюсь, посмотрим, что она мне скажет делать.

— Как долго готовишься к матчу?

— Это зависит от того, когда я играю. Если первой, то мы разговариваем перед матчем. Вообще, мы в день матча обсуждаем, что делать. Если я играю первой, то мы говорим за час-полтора до матча, это занимает минут 15-20, может, меньше. Так что мы всегда говорим в день матча. Завтра не знаю, выходной у меня или будет матч в паре, я просто буду фокусироваться на этом дне. А когда наступит следующий день, буду фокусироваться на одиночке.

— Сегодня у тебя было много дел – выиграла в одиночке, потом провела матч в паре, его тоже выиграла. Как у Мартины [Навратиловой] – матчи в одиночке и в паре в один день.

— Наверное, это хороший знак.

— Что тебе даёт игра в паре с Дианой?

— Во-первых, это очень весело. Во-вторых, я так улучшаю свою игру у сетки. Сегодня в парном матче вообще не нервничала. Просто вышла на корт, и мы всегда получаем огромное удовольствие, когда играем вместе. Очень рада, что смогли выиграть в двух сетах, потому что во второй партии было непросто. Просто рада, что сегодня был успешный день и тому, как сыграла оба матча.

— Насколько ты прибавила за последний год, насколько лучше стала понимать игру?

— На траве стало гораздо лучше, чем в том году. Очень этому рада. Чувствую, что стала сильнее, и знаю, что буду делать на корте, чего ожидать от себя в определённые моменты, когда уступаю в счёте и когда веду. Знаю, как буду себя чувствовать и что нужно делать, если чувствую себя как-то не так. Я стала больше понимать себя и игру, однако всё равно ещё есть куда прибавлять. Но мы будем идти шаг за шагом.