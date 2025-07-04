Павлюченкова выбила чемпионку «Шлемов»! Она первая из россиян во второй неделе Уимблдона

Впервые за девять лет Анастасия вышла в четвёртый круг английского мэйджора, обыграв Наоми Осаку и сделав себе подарок на день рождения.

Пятый игровой день Уимблдона в самом разгаре! Сегодня, 4 июля, в Лондоне свои третьи матчи в одиночном разряде предстояло и предстоит провести четырём представителям России – Карену Хачанову, Андрею Рублёву, Анастасии Павлюченковой и Камилле Рахимовой.

Первым запуском на втором корте сыграла только что отпраздновавшая своё 34-летие Павлюченкова. После побед над непростыми соперницами австралийкой Айлой Томлянович и американкой Эшлин Крюгер россиянке предстояло встретиться с четырёхкратной чемпионкой ТБШ японкой Наоми Осакой.

При этом 27-летняя японка давно не демонстрировала высоких результатов на турнирах «Большого шлема». В начале 2021 года Наоми выиграла Открытый чемпионат Австралии. Тот триумф стал для Осаки четвёртым на ТБШ, причём все титулы она завоевала в течение всего четырёх лет (2018-2021). Однако после победы в Мельбурне-2021 Осака за 11 (!) попыток ни разу не продвинулась дальше третьего круга на мэйджорах.

Отдельно стоит заметить, что на Уимблдоне Наоми в принципе никогда ранее не преодолевала этот барьер. По разным причинам японка вообще крайне редко заезжала в столицу Великобритании на столь престижный турнир. Выступление в этом году на Уимблдоне стало лишь пятым в её карьере в основной сетке британского мэйджора. И с первых минут сегодняшнего поединка с Павлюченковой Осака продемонстрировала серьёзную решимость впервые прорваться во вторую неделю травяного мэйджора. Уже спустя восемь минут после начала встречи японка вела с преимуществом в три гейма – 3:0.

На старте матча Наоми феноменально попадала первым мячом. Достаточно сказать, что за первые три гейма на своей подаче Осака выбила пять эйсов. Такой статистике мог бы позавидовать даже Милош Раонич в его лучшие годы. Павлюченкова смогла дождаться того момента, когда её оппонентка чуть ослабит хватку. В седьмом гейме Наоми упустила концентрацию, проиграв свою подачу под ноль. У Анастасии появился шанс зацепиться за борьбу в партии, но уже в следующем гейме её оппонентка совершила ответный брейк, после чего закрыла сет на своей подаче – 6:3. Два последних розыгрыша в стартовой партии японка выиграла, выполнив очередные эйсы.

Наоми Осака Фото: Hannah Peters/Getty Images

На старте второго сета игровая ситуация сложилась зеркальным образом относительно стартовой партии. Теперь уже Павлюченкова смогла с ходу выиграть три подряд гейма, в том числе однажды сделав брейк – 3:0. Следом у россиянки был отличный шанс, чтобы вновь забрать чужую подачу, однако японка выиграла сложнейший гейм, сумев уйти со счёта 15:40. Один из брейк-пойнтов Наоми отыграла уже восьмым эйсом в этом матче.

Преодолев тяжёлый момент в партии, японка моментально совершила ответный брейк, а затем забрала ещё один гейм на своей подаче, сумев ликвидировать сначала 0:30, а затем и брейк-пойнт. Анастасия упустила несколько прекрасных возможностей для сохранения преимущества в партии, в результате чего счёт в сете сравнялся – 3:3.

В девятом гейме при счёте 4:4 Осака заработала двойной скрытый матчбол. У Павлюченковой было 15:40 в своём гейме, но в критический момент на помощь россиянке пришла первая подача. Наоми трижды подряд не справилась с приёмом, благодаря чему Анастасия смогла устоять. Потеря гейма практически наверняка вела к поражению россиянки во всём матче, однако вместо этого наша спортсменка уже в следующем гейме смогла забрать второй сет. Роскошный приём помог Павлюченковой реализовать первый же сетбол – 6:4 и 1:1 по партиям.

Анастасия Павлюченкова Фото: Hannah Peters/Getty Images

Перевод поединка в решающий сет, очевидно, вдохновил Анастасию на новые подвиги. Россиянка всё лучше и лучше справлялась с подачей соперницы, нередко выполняя приёмы навылет. Один из них во втором гейме третьего сета принёс Анастасии брейк-пойнт, на котором Наоми дрогнула, допустив двойную ошибку. Следом Павлюченкова удержала свою подачу, захватив преимущество в партии – 3:0.

Третий раз в матче одна из соперниц смогла выиграть три гейма подряд на старте сета. В двух предыдущих случаях уступавшей стороне удавалось быстро вернуться в партию, и третий сет не стал исключением из правила. Четырёхкратная чемпионка ТБШ оперативно совершила обратный брейк, после чего незамедлительно сравняла счёт – 3:3.

С каждой минутой сценарий решающего сета всё больше напоминал течение второго. В седьмом гейме у Анастасии было 15:40 на подаче, но ей снова удалось ликвидировать двойной брейк-пойнт. Подобный трюк россиянки во второй партии выбил японку из колеи, вследствие чего она тут же проиграла свою подачу, отдав и сет. Однако в этот раз Осака смогла уйти с 0:30, вновь сравняв счёт в сете – 4:4.

Теперь развязка в матче могла наступить в любой момент. К счастью, финальное и решающее слово осталось за нашей спортсменкой. Анастасия забрала два гейма, поставив победную точку – 3:6, 6:4, 6:4. Впервые за девять лет Павлюченкова пробилась во вторую неделю английского «Шлема». В этом году россиянка 16-й раз (!) играет в основной сетке Уимблдона. И ранее она выходила в четвёртый круг только в 2016 году.

И вот теперь Анастасия смогла повторить свой успех, собственными руками сделав себе роскошный подарок на день рождения, который отметила накануне. Кстати, девять лет назад Павлюченкова в столице Англии в итоге добралась до четвертьфинала. Для полного повторения того результата в следующем круге россиянке необходимо будет справиться с победительницей пары Диан Парри — Сонай Картал.