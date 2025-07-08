Конкурировал с агентом Дзюбы и «воскрешал» коллегу. Автор «Чемпионата» — к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

На «Чемпионат» я попал во многом случайно. Было мне тогда без малого 19 лет, я учился на четвёртом курсе лингвистического института (МИЛ) на факультете международного менеджмента – словом, никакого отношения к журналистике не имел. Однако сильно любил спорт, особенно теннис, и по крайней мере в общих чертах представлял, как должны выглядеть журналистские материалы. До появления «Чемпа» зачитывался теннисными материалами в первую очередь в «Спорт-экспрессе», особенно за авторством Евгения Федякова.

Так вышло, что вскоре после открытия на «Чемпионате» теннисного раздела осенью 2007 года в него взяли моего лучшего друга Диму Шахова. Тогда ещё не главред, но известный комментатор, а также блогер «Чемпа» Михаил Сёмин порекомендовал присмотреться к Диме возглавившему теннисное направление Даниилу Сальникову. Дима оказался настоящей находкой и позже стал одним из главных генераторов идей в разделе – ну а я в январе 2008-го попросил его сказать Даниилу уже про меня. Пару материалов во время Australian Open я написал в стол, а 14 февраля (это чистое совпадение, никакой привязки к этой дате не планировалось) моя статья впервые вышла на сайте – про Гильермо Корию, выигравшего тогда свой первый матч за полтора года.

Артём Тайманов Фото: Из личного архива Артёма Тайманова

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Поначалу писал я редко, в основном не обзоры турниров, а про игроков – с выуживанием и раскрытием интересных фактов из биографии, поиском и переводом цитат и так далее. Помню, как некоторые статьи начинал писать в блокнот прямо в метро – брал его с собой на занятия в институт. Более плотно писать стал во время пекинской Олимпиады, фактически войдя в основной состав теннисного раздела. Параллельно со статьями вёл текстовые онлайн-трансляции, хотя за них поначалу приходилось конкурировать с нынешним агентом Артёма Дзюбы Леонидом Гольдманом, который любил набирать их себе по максимуму.

Запомнился момент из мая 2009 года, когда мне доверили провести текстовую финала Лиги чемпионов. Тогда это ощущалось как невероятно крутое достижение, и отработать на игре «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (это тот самый сезон, когда в полуфинале с «Челси» случилась «Эвребелона») очень хотелось. Однако возникла непредвиденная ситуация – Марат Сафин, игравший свой последний «Ролан Гаррос» в карьере, во втором круге зарубился на 4,5 часа с местным практически неизвестным теннисистом Жоселеном Уанна (и в итоге уступил со счётом 8:10 в пятой партии). Финал ЛЧ к тому моменту буквально 10 минут как начался, меня страховал Антон Третяк – отдельного раздела онлайнов тогда не существовало, и текстовые вели почти все авторы «Чемпа», в том числе футбольные. Помню, Антон пару раз уточнил у меня, точно ли я хочу и готов вести трансляцию после такого теннисного марафона, но меня тогда было не остановить – в итоге отработал примерно шесть часов подряд, о чём совершенно точно не пожалел.

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В том же 2009-м впервые попробовал себя в роли корреспондента. Через пару лет я знал уже все потайные закоулки «Олимпийского», а тогда понемногу осваивался там перед стартом Кубка Кремля, на котором раньше бывал только как зритель. И, видимо, поскольку новичкам везёт, после нескольких интервью в первые дни я совершенно случайно заметил в подтрибунном помещении хромающего Дмитрия Турсунова с костылями. Он тогда не играл из-за операции на голеностопе, и я точно не ожидал встретить его в «Олимпийском».

В просьбе поговорить Дмитрий не отказал, однако пришлось импровизировать с вопросами на ходу. К счастью, общаться с Турсуновым очень легко, и полное отсутствие подготовки из-за внезапной встречи не помешало сделать хороший материал. Интервью с Дмитрием я в последующие годы делал ещё не раз, и он всегда оставался моим любимым собеседником. По-моему, плохое интервью с ним сделать в принципе невозможно.

Дмитрий Турсунов и Артём Тайманов Фото: Из личного архива Артёма Тайманова

Конечно, не обходилось и без курьёзов. Запомнился случай из весны 2010 года. В то время я активно работал на два раздела – кроме тенниса, писал ещё в «Другие виды спорта», где освещалось всё, что по тем или иным причинам не получило собственных разделов. Уже не вспомню, как именно вышло так, что мне досталось сразу несколько подряд обзоров матчей плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Поскольку экспертом в этом виде спорта я, мягко говоря, не был, в качестве ориентира нашёл обзоры на каком-то сайте, читал там про основные события в матчах, а затем описывал их на свой лад.

С четвертьфиналами всё прошло спокойно, а вот после одного из полуфиналов на том сайте прошлись по судейству, явно намекая на то, что арбитры подсуживали московскому «Динамо» в выездной встрече с «Кузбассом» из Кемерова. Я смягчил выражения, однако основную мысль передал. Статья в таком виде вышла на сайте, а вскоре мне написал редактор раздела — тёзка Загумённов. Оказалось, что мы информационный партнёр «Динамо»! Их логотип был в «подвале» сайта, куда я никогда и не заглядывал. Получается, взяли и «прошлись» по друзьям — с другой стороны, никто не обвинит в необъективности.

Кто-то из главных лиц клуба после выражения своего недовольства решил пригласить меня на ответный матч в Москве – чтобы сходил и увидел всё своими глазами, так сказать. Я пришёл к выводу, что всё равно ни в чём не разберусь, а хоккей с мячом мне малоинтересен, и приглашение проигнорировал. Спустя годы даже жалею об этом – интересно же, какой именно приём мне собирались оказать в «Динамо» после такой «прекрасной» статьи!

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Зато, помимо «Олимпийского», я побывал на многих теннисных стадионах. В Москве мной были изучены фактически все основные арены, где играли в теннис – и МСА «Лужники», и «Мегаспорт», и арена в Крылатском. Визиты на них в какой-то момент стали делом привычным, а вот поездки на зарубежные турниры оставили в памяти яркие следы. Конечно, важную роль тут играли и впечатления от смены обстановки, от новых городов и стран, однако и атмосфера на самих соревнованиях была совсем другой.

Если выбрать по одному главному моменту с этих командировок, то в Дубае это, пожалуй, ресторан (не сама еда, а то, что там могли одновременно ужинать журналисты и игроки – нигде больше у меня не было возможности посидеть за соседним столиком с Роджером Федерером или Новаком Джоковичем), в Мадриде – синий грунт (дело было в 2012 году, когда в первый и последний раз прошёл эксперимент с песчаным покрытием такого необычного цвета, который я смог оценить вживую), а в Майами – общая расслабленная атмосфера и жившие рядом со стадионом красавцы-павлины.

В США, в отличие от Эмиратов и Испании, я был без аккредитации, просто купив вместе с родителями зрительский билет на один день. Однако обещал Даниилу до утра следующего дня прислать текст с общими впечатлениями и фотографиями с турнира, ради чего пришлось отказаться от предложения какой-то латиноамериканки и её брата поехать потусить с ними в ночном клубе. Впрочем, с утра нужно было отправляться на поезде в Орландо, так что идея в любом случае была сомнительной.

Красавцы-павлины рядом со стадионом в Майами Фото: Из личного архива Артёма Тайманова

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Была ещё памятная история с одним теперь уже бывшим коллегой. Случилось так, что хороший приятель меня и трёх моих друзей (Димы Шахова, которого я уже упоминал, а также Ильи Рывлина и Евгения Гайдукова, тоже работавших на «Чемпионате») обратился с вопросом по поводу своего знакомого. Знакомый этот трудился на «Чемпе» и взял денег в долг у нашего приятеля. Сумма была отнюдь не огромной, так что интересна не она, а то, как этот долг возник.

Приятелю написали от имени жены этого знакомого, сообщив, что он… умер, а деньги нужны, по всей видимости, на похороны. Уже после перевода суммы у приятеля возникли сомнения в реальности этой истории. По его просьбе я посмотрел логи в админке: «покойный» вёл текстовые трансляции и набивал статистику матчей примерно через неделю после своей безвременной «кончины». Затем выяснилось, что наш приятель был отнюдь не единственным, у кого этот коллега брал в долг, так что общая сумма получилась не такой и маленькой. Что с ним было дальше – в деталях не знаю, но он сам потом рассказывал в соцсетях, что не обошлось даже без посещения мест не столь отдалённых. Надеюсь, сейчас у него всё хорошо.

ТЕННИСНЫЙ ОТДЕЛ «ЧЕМПИОНАТА» — 2013: ДМИТРИЙ ШАХОВ, АЛЕКСЕЙ АДАМОВ, ДАНИИЛ САЛЬНИКОВ, РОМАН СЕМЁНОВ, АРТЁМ ТАЙМАНОВ Фото: Из личного архива Артёма Тайманова

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За эти годы я на время покидал «Чемпионат», затем пытался получить второе высшее образование в совершенно другой сфере (ветеринарии). Совмещал учёбу с тем же «Чемпом», куда в то время вернулся в качестве новостника (идея оказалась провальной, поскольку времени зубрить что-либо категорически не хватало). Потом началась пандемия COVID-19, в числе прочего отправившая на паузу весь спорт, кроме разве что белорусского чемпионата по футболу. Так я опять оказался не у дел, лишившись работы и в теннисе, и в текстовых трансляциях – а потом всё медленно восстанавливалось вместе с мировым спортом. И я очень рад, что «Чемпионат» остаётся в моей жизни – тёплых воспоминаний с сайтом связано очень много.